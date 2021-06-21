20 доказательств того, что кошки — жидкость: принимают любую форму, а в случае чего испаряются

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Мурлыки — виртуозы трансформации. Они легко принимают форму разных предметов, в которые укладываются. Не зря же по сети ходит утверждение: «Кошки — это жидкость». Они умещаются в любых коробках, вазочках, щелочках и даже в маленьком сейфе.

Мы в AdMe.ru очарованы особой магией пушистиков и предоставляем вам очередные доказательства того, что кошки — это вода.

«Он разозлился на нас и, чтобы отомстить, залез сюда»

«Моя кошка смеется над защитным ограждением от котов»

Во время съемок не пострадал ни один кот

«Заархивированный» кот

«Лео не хочет, чтобы я что-то готовила»

Она наконец нашла удобное место для сна

«Я нашел его спящим вот так»

«Мама прислала мне вот это»

«Специально купил лежанку побольше, чтобы не было „утечек“ кота. Но все зря»

«Светлячок — большой пушистый персик»

Да кто ж так спит-то?

Нужно всего лишь оставить коробку без присмотра

Полное ведро кота

«Я только что поняла, почему мои цветы никак не могут вырасти»

Коробочка была маленькой, но кот обозначил ее как свою территорию

Когда коробка для тебя слишком банальна

Все самое ценное должно храниться в сейфе

Кажется, кошачий гамачок сильно протекает

«Я в панике искала его целых 2,5 часа!»