20+ доказательств того, что коллекционировать можно что угодно. Вообще все
Знаменитые коллекции с уникальными экспонатами обычно хранятся в музеях и стоят немалых денег. Но практически у каждого человека дома есть более доступный с финансовой точки зрения аналог — собрание дорогих сердцу вещиц: от усов любимой кошки до нетривиальных тапочек.
AdMe.ru любит людей с нестандартным мышлением, поэтому мы с удовольствием рассматривали фотографии пользователей сети, которые коллекционируют весьма оригинальные предметы. А в конце вас ждет бонус о том, что некоторые экспонаты могут быть даже живыми.
«В 8-м классе пришло мне в голову оставить на память об одноклассниках не только фотки в альбоме, но и их волосы»
«Целый год всеми правдами и неправдами я добывала заветные пряди, а затем нитками закрепила их на листах бумаги, надписала, приклеила фото по возможности и благополучно забыла на долгие годы. Недавно эту коллекцию нашла моя 10-летняя дочь».
«А я деньги разных стран собираю. Жемчужина коллекции — фальшивые 20 юаней, из-за которых я чуть не загремел в китайскую тюрьму»
«Коллекция кошачьих усов нашей мейн-кунихи»
«Собираю резиновых уточек»
Коллекция телефонов
«Собираю знаки „Выход“»
Коллекция острых соусов
«Я собираю игральные кубики»
«Чуть более 6 тыс. штук монет номиналом 5 копеек»
«Мой папа собрал самую большую в мире коллекцию памятных вещей Даффи Дака. Здесь около 4 тыс. экземпляров»
«Я коллекционирую тапочки»
«Увлекся шильдиками с бытовой техники. К сожалению, из-за тенденций к удешевлению товара все чаще теперь они нарисованные»
«Коллекция ластиков моих детей»
«Говорят, если съесть счастливый билет, то удача будет. Я вот майонезом когда-нибудь всю эту кучу заправлю и пойду лотерейный билет покупать»
«Моя коллекция кроссовок, которую я собирал 3 года. „Еще несколько пар, и все“, — постоянно говорю я себе»
«Не так давно фотографировала остатки своей коллекции игрушек из киндер-сюрпризов. Раньше для них строился целый город с районами по разным сериям»
«Спичечные коробки с гербами городов»
«Моя коллекция струнного добра, и не только»
«Это лишь часть моих моделей лошадей»
«Коллекция уже канула в Лету, остались только сканы истории великого противостояния и жесточайшей конкуренции времен накопления капитала»
«Небольшая, но столь любимая мной коллекция моделей Ferrari в масштабе 1:43»
«Хотелось почувствовать себя богачом, как в кино, с пачками денег. Собирал вообще все купюры по ₽ 50, что попадались в руки. Остальные — под настроение»
«Всего вышло ₽ 138 350. Все ушло на первый взнос по ипотеке».
Бонус: «Моя коллекция кошек. Все они бродяги из 3 разных стран»
А что коллекционируете вы или ваши близкие? Похвастайтесь тем, что удалось собрать.