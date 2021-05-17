20+ доказательств того, что коллекционировать можно что угодно. Вообще все

Знаменитые коллекции с уникальными экспонатами обычно хранятся в музеях и стоят немалых денег. Но практически у каждого человека дома есть более доступный с финансовой точки зрения аналог — собрание дорогих сердцу вещиц: от усов любимой кошки до нетривиальных тапочек.

AdMe.ru любит людей с нестандартным мышлением, поэтому мы с удовольствием рассматривали фотографии пользователей сети, которые коллекционируют весьма оригинальные предметы. А в конце вас ждет бонус о том, что некоторые экспонаты могут быть даже живыми.

«В 8-м классе пришло мне в голову оставить на память об одноклассниках не только фотки в альбоме, но и их волосы»

«Целый год всеми правдами и неправдами я добывала заветные пряди, а затем нитками закрепила их на листах бумаги, надписала, приклеила фото по возможности и благополучно забыла на долгие годы. Недавно эту коллекцию нашла моя 10-летняя дочь».

«А я деньги разных стран собираю. Жемчужина коллекции — фальшивые 20 юаней, из-за которых я чуть не загремел в китайскую тюрьму»

«Коллекция кошачьих усов нашей мейн-кунихи»

«Собираю резиновых уточек»

Коллекция телефонов

«Собираю знаки „Выход“»

Коллекция острых соусов

«Я собираю игральные кубики»

«Чуть более 6 тыс. штук монет номиналом 5 копеек»

«Мой папа собрал самую большую в мире коллекцию памятных вещей Даффи Дака. Здесь около 4 тыс. экземпляров»

«Я коллекционирую тапочки»

«Увлекся шильдиками с бытовой техники. К сожалению, из-за тенденций к удешевлению товара все чаще теперь они нарисованные»

«Коллекция ластиков моих детей»

«Говорят, если съесть счастливый билет, то удача будет. Я вот майонезом когда-нибудь всю эту кучу заправлю и пойду лотерейный билет покупать»

«Моя коллекция кроссовок, которую я собирал 3 года. „Еще несколько пар, и все“, — постоянно говорю я себе»

«Не так давно фотографировала остатки своей коллекции игрушек из киндер-сюрпризов. Раньше для них строился целый город с районами по разным сериям»

«Спичечные коробки с гербами городов»

«Моя коллекция струнного добра, и не только»

«Это лишь часть моих моделей лошадей»

«Коллекция уже канула в Лету, остались только сканы истории великого противостояния и жесточайшей конкуренции времен накопления капитала»

«Небольшая, но столь любимая мной коллекция моделей Ferrari в масштабе 1:43»

«Хотелось почувствовать себя богачом, как в кино, с пачками денег. Собирал вообще все купюры по ₽ 50, что попадались в руки. Остальные — под настроение»

«Всего вышло ₽ 138 350. Все ушло на первый взнос по ипотеке».

Бонус: «Моя коллекция кошек. Все они бродяги из 3 разных стран»