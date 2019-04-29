20+ доказательств того, что к настоящей дружбе должны прилагаться стальные нервы

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Думаете, быть настоящим другом легко? Как бы не так. Каждый день на тебя сваливаются испытания вроде острой необходимости поддержать приятеля на тренировке или сделать 100 его фото, чтобы потом из них он выбрал одно удачное. Но вся прелесть в том, что в ответ ты можешь ожидать от человека как минимум того же.

AdMe.ru уверен: добрые дружеские отношения — это то, что определенно стоит пронести через года. А еще у нас есть для вас бонус — секрет, как найти друга, если ты уже совсем взрослый.

1. «Как я фотографирую своего друга и как он фотографирует меня»

2. Признавайтесь, вам удавалось дойти с кем-нибудь до третьего уровня?

3. Что важнее всего в дружбе? Взаимовыручка

4. Еще один плюс — можно и дальше продолжать объедаться

5. Насколько ваши друзья безбашенные путешественники по шкале от 0 до Федора Конюхова?

6. Когда ты хотел сделать подарок приятелю и заказал для него смешные носки в интернет-магазине, но что-то пошло не так

7. «Испек торт ко дню рождения приятеля из Канады»

8. А на какие странные темы вам приходилось поддерживать разговор?

9. «Подруга подарила мне на день рождения эту толстовку с переноской для питомцев. Мой кот был не очень-то рад»

10. Ходи на тренировку с другом, говорили они. Это будет тебя мотивировать

11. Этапы, через которые проходили все друзья

12. «Мы расстались год назад. Сохранили хорошие отношения и вот так отпраздновали годовщину нашей дружбы»

«Без тебя намного лучше».

13. Когда вы все такие разные и все равно вместе. Ну, почти вместе

14. Провести вечер с подружками, чтобы все было как в кино? Легко!

15. Тот случай, когда ты готова жертвовать собой ради фитнес-целей подруги

16. Когда вы с подругами решили устроить девичник в стиле «Звездных войн»

17. Главное при подготовке к такой бурной вечеринке — не забыть выпить мезим

18. «Друг попросил меня прислать наше фото с кошкой. Через какое-то время я получил от него такой портрет»

19. «Мы подружились с парнем, который готовит и продает пончики. Сегодня я заказал 6 штук, а получил 24. И он делает так каждый раз, когда я к нему захожу»

20. Тот самый случай, когда вы настолько близкие друзья, что готовы простить друг другу даже такие шутки

21. «Мы с друзьями сегодня открыли для себя косплей»

Бонус: вот так взрослые люди и заводят друзей

А какие отношения с друзьями у вас? Вы часто встречаетесь или тоже обычно не можете пересечься в пространстве и времени?