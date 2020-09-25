20+ экспериментов по смене имиджа, которые закончились фееричным фиаско

Когда решаемся на эксперименты с внешностью, мы думаем о счастливом обновлении и о том, чтобы начать все с чистого листа. Ну а психологи добавляют ложку дегтя: они уверены, что резкие и драматические изменения во внешности вроде перекрашивания в блондинку могут произойти исключительно под воздействием сильного стресса и от неудовлетворенных потребностей.

Так это или нет, но мы в AdMe.ru думаем, что если человек решился на смену облика, то вслед за внешними метаморфозами подтянется и душевная трансформация. А там и до счастья рукой подать! Только вот о том, что все может пойти не по плану, забывать не стоит. Поэтому помимо смелости неплохо бы запастись и чувством юмора. Хорошо, что его в избытке у решительных героев нашей сегодняшней подборки.

«Попросил у жены прическу как у Оливера Три»

«Новая стрижка моего брата»

Название для этой необычной стрижки вы можете придумать сами

«Попросила в парикмахерской сделать как на левой картинке, но вышло то, что справа. Как думаете можно это исправить?»

Парикмахер просто сказал: «Готово!»

«Я выщипала брови. Мой младший сын сказал: „Это загадка! Найдем недостающую бровь! Мы детективы!“ Думаю, однажды смогу посмеяться над этим»

«Мой парень не стриг волосы больше 3 лет, а перед отпуском решился. Парикмахер была довольна тем, что сделала все в точности как он просил»

«Это я после использования купона на стрижку»

«Я отказался от пастырской жизни и овладел стихиями»

«Стилист моего приятеля: „Хочешь попробовать что-нибудь новенькое?“»

«Вы могли бы просто сделать тут пробор?»

Бизнесмен спереди, бандит сзади

«Перед свадьбой я пошла в шикарный частный салон и попросила детскую челку. А парень-парикмахер просто сбрил линию волос»

«Минусы: теперь это на затылке. Положительная сторона: всем было весело»

«Пошла в парикмахерскую, где не умели работать с кудрявыми волосами. Такой я вышла оттуда. Больше никогда не пойду!»

«Моя новая стрижка, любезно сделанная лучшим другом»

«Я просил сделать переход от темно-серебристого к белому, как слева. Получил... ну, то, что справа»

«Мне постригли челку. Вернулась домой, расчесала волосы, и внезапно обнаружилось это»

«Все произошло быстро: я смотрел в зеркало, а он взял расческу, машинку и сделал это. По крайней мере, мне не пришлось платить»

«Я попросила укоротить и проредить волосы. Не осознавала, насколько все плохо, пока волосы не высохли дома. Мне вернули деньги, но парикмахер оставила чаевые и не извинилась»

«Друг попросил обрезать волосы по бокам»