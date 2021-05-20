20+ доказательств того, что генетика творит чудеса покруче любого мага и чародея

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У каждого человека есть родственники, чьи черты узнаются в нем невооруженным взглядом, причем нередко их могут разделять поколения. Одни унаследовали мамины ямочки на щеках, другие — дедушкин волевой подбородок, а кто-то — обворожительную улыбку прабабушки. Но есть люди, глядя на которых лишний раз задумываешься о том, насколько мощна сила генетического кода, ведь они легко сошли бы за клонов своих близких.

Мы в AdMe.ru снова убедились, что наследственность — поразительная и непредсказуемая вещь. Оказывается, можно быть точной копией даже того предка, с которым вас разделяют 5 веков.

1. «Моя мама на фото из школьного ежегодника, сделанном в 1977 году, и я»

А вы с мамой точно не один и тот же человек? © _pm_me_n*de_selfies / Reddit

2. «Это я и мой предок по линии отца. Мы родились с разницей в 506 лет»

3. «Скандинавские корни во мне занимают всего 26 %, но гены моей норвежской прабабушки (слева) оказались сильнее остальных»

4. «Мой отец и я в 29 лет»

5. «Моя бабушка по материнской линии и я. Все же гены — забавная штука»

6. «Я и мой отец в молодости»

7. «Нашла на днях бабушкину фотографию (слева). У меня ощущение, будто я смотрюсь в зеркало!»

8. «А это мы с мамой»

9. «Я и мой отец в 16 лет»

10. «Я в 2014 году и моя бабушка в 1940-х. Гены не врут!»

11. «Это мы с мамой в Стоунхендже. Фото сделаны с разницей в 34 года»

12. «Брат моего прапрадедушки и я»

13. «Мне часто говорят, что я похожа на бабушку. Как считаете?»

14. «Я и мой отец в возрасте 30 лет»

15. «Моя прабабушка и я, фото сделаны с разницей в 80 лет»

16. «Дедушка моей мамы по материнской линии и я. Мне всегда говорили, что я унаследовал его ирландские глаза»

17. «Это мы с мамой. Один и тот же возраст, но разные столетия»

18. «Я и моя бабушка по материнской линии в середине 1950-х»

19. «Слева я, а справа моя мама»

20. «А это мы с моим отцом в одном возрасте»

21. «Проводила время с моей мамой и поняла, что точно знаю, как я буду выглядеть через 35 лет»