20+ доказательств того, что есть в мире вещи, которые сложно понять и почти невозможно забыть

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Наверное, каждый из нас сталкивался с такими странными вещами, как прозрачные двери в туалете, неудачные примеры реставрации или неверное решение касательно выбора головного убора. Но очень редко мы можем увидеть что-то вообще из ряда вон выходящее (например, автомобиль-авокадо). Вот именно о таких «недоумениях» и пойдет речь в нашей статье.

AdMe.ru любит собирать всякие необычные интересности, граничащие с маразмом. А вы как думаете, что запечатлено на этих фотографиях?

Обложка, которая запомнится надолго

Да, так стало намного «лучше»

Зато честно

Что за неведомый дизайн?

ДПС бывает непредсказуемой

Ну под ковриком зато

Кругом враги

Зачем было обижать такую милую девочку

Много фото не бывает

Идеальный головной убор для таких мероприятий

Расписание занятий для продвинутых

У вас кирпич отклеился

Когда место подобрано филигранно точно

Суровые иркутские жители

3... 2...1...

Та еще ситуация

Для мотоциклистов с коляской

Компактненько

Не надо стесняться

Кто-нибудь, почините наши глаза

Любовь к авокадо может завести в никуда

Увидимся в твоих кошмарах

Как и зачем?

А что удивило вас больше всего?