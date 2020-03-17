20+ доказательств того, что если бы соцсети существовали 50 лет назад, то их покорили бы своей харизмой наши бабушки и дедушки
Кажется, наши бабушки и дедушки всегда были такими — милыми, домашними, умели печь пироги и вязать шарфики. Тем больше диссонанс от просмотра старых фото — с них на нас смотрят красивые люди, полные сил, готовые гулять до утра, петь серенады и веселиться до упаду.
Мы в AdMe.ru собрали доказательства — фото из домашних архивов, которыми охотно делятся пользователи. На этих кадрах бабушки и дедушки еще такие молодые, все у них впереди. А бонусом покажем, какие они же до сих пор классные.
«1944 год. Моя бабушка была мажореткой»
«Бабушка Клава и дедушка Степа. Он умел ее развеселить, а она — хохотать так, что дрожали стены»
«1969 год. Моя бабушка путешествует на мотоцикле по Мексике. Сегодня ей исполняется 80 лет»
«Сегодня впервые мне показали фотографии дедушки в молодости. Он оказался очень обаятельным и харизматичным»
«Дедушка укладывает сено, 1942»
«Нашел эту старую фотографию моих бабушки и дедушки 1950 года»
«Бабушка и дедушка в 70-х или 80-х. Деду платили за работу мешками кукурузы, а тот таскал их бабушкиному папе — на корм курицам. Это был шанс увидеться с возлюбленной»
«Бабуля и дедуля в начале 60-х»
«Бабушка посетила Стоунхендж в середине 1960-х годов»
«Середина 1960-х. В розовом платье — бабушка, слева ее подруга. Они отдыхают на тематическом вечере „Ревущие 20-е“»
«Моя бабушка и ее „Корвет“ после победы в драг-рейсинге, 1970 год»
«Мой дед делал селфи и был немножко хипстером лет за 50 до того, как это стало мейнстримом»
«Бабушка и ее сестра»
«Дедушка — слева, типичный воскресный день, 1948 год»
«Бабушка загорает на крыше своего дома в Нью-Йорке, конец 50-х»
«На фото моя прабабушка. Она была танцовщицей»
«Бабушка была участницей конкурсов красоты, а еще любила змей и даже держала в качестве домашних животных. Также у нее был енот по имени Текила и скунс. Крутая леди!»
«Мои дедушка и бабушка выглядели нереально круто в 60-х, в центре — прабабушка»
«В этот день 1930 года они тайно поженились»
«Мои дедушка и бабушка в 1940 году»
«Дедушка в своей комнате, 1970-е. Он ходил в этих шортах, и ему было наплевать, что подумают другие. Дед был забавным, он классно шутил»
«Фотография бабушки в молодости, 1960. Кусочек мяса на ноже придает пикантности этому фото»
«Вчера мы с женихом были в доме его дедушки и наткнулись на фото его свадьбы в 1955 году. Смотрите, видно даже конфетти в волосах!»
«Мои бабушка и дедушка на Рождество 1955 года»
«На фото 1955 год. Сейчас им по 85 лет. Из них они 63 года вместе, в апреле годовщина»
«Бабуля образца 1960 года. Всегда была крутой»
«На прошлой неделе был в гостях у бабушки с дедушкой и нашел это фото бабули начала 50-х»
«Какой красивущей была моя бабушка в молодости»
«Любимое фото моей бабушки. 1950 год»
«1945 год, дед вернулся с войны, ему 23 года. Бабушке — 19»
«Мой дедушка в молодости. Хочется построить машину времени, переместиться в прошлое и отбить его у бабушки»
«Наша „королевна Зина“ в юные годы была красоткой, и сейчас ничего не изменилось — на 85-летнем юбилее перетанцевала правнучку»
«Слева у них все только начинается»
Бонус: они все еще крутые!
«Моя 89-летняя бабушка. Она определенно живет хорошо»
«Моей бабушке сегодня исполняется 102 года!»
«Бабушке моего мужа 93 года. Ее машинке Singer — больше сотни. Она шьет мне потрясающие платья, кофты и юбки, а еще вяжет шарфы и носки»
А что вы чувствуете, рассматривая старые фото своих родных?
Фото на превью blakesheltonsdad / reddit