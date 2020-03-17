20+ доказательств того, что если бы соцсети существовали 50 лет назад, то их покорили бы своей харизмой наши бабушки и дедушки

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Кажется, наши бабушки и дедушки всегда были такими — милыми, домашними, умели печь пироги и вязать шарфики. Тем больше диссонанс от просмотра старых фото — с них на нас смотрят красивые люди, полные сил, готовые гулять до утра, петь серенады и веселиться до упаду.

Мы в AdMe.ru собрали доказательства — фото из домашних архивов, которыми охотно делятся пользователи. На этих кадрах бабушки и дедушки еще такие молодые, все у них впереди. А бонусом покажем, какие они же до сих пор классные.

«1944 год. Моя бабушка была мажореткой»

«Бабушка Клава и дедушка Степа. Он умел ее развеселить, а она — хохотать так, что дрожали стены»

«1969 год. Моя бабушка путешествует на мотоцикле по Мексике. Сегодня ей исполняется 80 лет»

«Сегодня впервые мне показали фотографии дедушки в молодости. Он оказался очень обаятельным и харизматичным»

«Дедушка укладывает сено, 1942»

«Нашел эту старую фотографию моих бабушки и дедушки 1950 года»

«Бабушка и дедушка в 70-х или 80-х. Деду платили за работу мешками кукурузы, а тот таскал их бабушкиному папе — на корм курицам. Это был шанс увидеться с возлюбленной»

«Бабуля и дедуля в начале 60-х»

«Бабушка посетила Стоунхендж в середине 1960-х годов»

«Середина 1960-х. В розовом платье — бабушка, слева ее подруга. Они отдыхают на тематическом вечере „Ревущие 20-е“»

«Моя бабушка и ее „Корвет“ после победы в драг-рейсинге, 1970 год»

«Мой дед делал селфи и был немножко хипстером лет за 50 до того, как это стало мейнстримом»

«Бабушка и ее сестра»

«Дедушка — слева, типичный воскресный день, 1948 год»

«Бабушка загорает на крыше своего дома в Нью-Йорке, конец 50-х»

«На фото моя прабабушка. Она была танцовщицей»

«Бабушка была участницей конкурсов красоты, а еще любила змей и даже держала в качестве домашних животных. Также у нее был енот по имени Текила и скунс. Крутая леди!»

«Мои дедушка и бабушка выглядели нереально круто в 60-х, в центре — прабабушка»

«В этот день 1930 года они тайно поженились»

«Мои дедушка и бабушка в 1940 году»

«Дедушка в своей комнате, 1970-е. Он ходил в этих шортах, и ему было наплевать, что подумают другие. Дед был забавным, он классно шутил»

«Фотография бабушки в молодости, 1960. Кусочек мяса на ноже придает пикантности этому фото»

«Вчера мы с женихом были в доме его дедушки и наткнулись на фото его свадьбы в 1955 году. Смотрите, видно даже конфетти в волосах!»

«Мои бабушка и дедушка на Рождество 1955 года»

«На фото 1955 год. Сейчас им по 85 лет. Из них они 63 года вместе, в апреле годовщина»

«Бабуля образца 1960 года. Всегда была крутой»

«На прошлой неделе был в гостях у бабушки с дедушкой и нашел это фото бабули начала 50-х»

«Какой красивущей была моя бабушка в молодости»

«Любимое фото моей бабушки. 1950 год»

«1945 год, дед вернулся с войны, ему 23 года. Бабушке — 19»

«Мой дедушка в молодости. Хочется построить машину времени, переместиться в прошлое и отбить его у бабушки»

«Наша „королевна Зина“ в юные годы была красоткой, и сейчас ничего не изменилось — на 85-летнем юбилее перетанцевала правнучку»

«Слева у них все только начинается»

Бонус: они все еще крутые!

«Моя 89-летняя бабушка. Она определенно живет хорошо»

«Моей бабушке сегодня исполняется 102 года!»

«Бабушке моего мужа 93 года. Ее машинке Singer — больше сотни. Она шьет мне потрясающие платья, кофты и юбки, а еще вяжет шарфы и носки»

А что вы чувствуете, рассматривая старые фото своих родных?