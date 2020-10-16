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20 доказательств того, что жизнь без друзей была бы пресной как овсянка

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Наверняка у каждого из нас есть пара эпичных историй о друзьях. У кого-то это рассказ о совместных приключениях; кто-то вспомнит, как ему героически помог друг; у кого-то всплывет в голове, как тонко его подколол или разыграл близкий человек. Ну и, конечно же, есть такие шутки и приколы, которые понятны только определенной компании людей, но зато они всегда вызывают у вас неудержимый смех. И разумеется, животные тоже — наши лучшие спутники жизни, и они могут быть очень заботливыми и преданными.

Мы в AdMe.ru очень ценим дружбу и знаем, как нелегко найти действительно преданных друзей. Именно о таких людях и зверях рассказали герои нашей подборки.

«Я не смог приехать на свадьбу своего лучшего друга, но он все равно сделал так, будто я там был»

© tommysticks87 / reddit

Когда друзья положительно на тебя влияют

© roi_yamu / twitter

«Хэм вчера спас мне жизнь. Он повредил лапу, но я жив благодаря его храбрости. Спасибо, Хэм. Ты мой лучший друг»

© shotgun-octopus / reddit

«Туристы попросили моего друга сфотографировать их перед рекламой шоу Tape Face в Лас-Вегасе. Мой друг и есть парень из рекламы»

© createch / reddit

«Мой друг в шутку говорил, что мы должны пойти в крестовый поход. А сегодня он пришел ко мне в гости вот в этом»

© rabbiguy / reddit

Если у вас нет друзей, которые будут поступать так же, то, возможно, вам нужны новые друзья

© Come2Japan / imgur

«Моя бабушка хотела, чтобы я сделал неординарный выпускной альбом, раз уж мы с моим другом выпускались в одно и то же время. Этот снимок — ее любимый»

© Toll_House69 / reddit

«У нас скоро появится... диплом. Зэб и Тревис, 2020 год».

«Пока я боролась с раком, мои подруги постриглись налысо, не сказав мне. А все для того, чтобы поддержать меня»

© SuperBekah86 / imgur

«Друзья сказали, что я очень непунктуальный, и подарили это. Заводил его только 1 раз. Чуть не наложил кирпичей, когда он меня разбудил»

© freeslipper / pikabu

«У меня длинные волосы, собираю их в хвост. Моему другу эта идея понравилась, и он попросил совета, как отрастить шевелюру. С того момента прошло примерно полгода, сегодня получаю от него сообщение»

© RasulBagrov / pikabu

20 лет спустя

© Richget / pikabu

Один парень на время уехал из общежития и попросил друзей присматривать за его комнатой

© rock0korn / pikabu

Когда друзья помогут в любой ситуации

© FelixJanssen / pikabu

«Фото обоих моих дедушек, которые были лучшими друзьями, когда росли. Начало 1950-х»

© tandyman234 / reddit

«Спасибо, Вова. Ты лучший друг!»

© vadox / pikabu

«Вадюха!!! Позавтракай!!! Бульон на плите. Приятного аппетита!!! С уважением, Вова».

«Вышла из дома без шапки. Юлька посадила меня в сугроб и натянула капюшон зубами. Я снимаю, она натягивает. Пришлось повиноваться»

© Antonina19 / pikabu

Только настоящие друзья так могут

© mishinofk / pikabu

«Игровая ночь с мужем и нашими друзьями. Мы так собираемся уже 13 лет»

© AgentPapier / reddit

«Попросил друзей привезти какой-нибудь глупый сувенир из Питера. Они справились»

© Horoprime / pikabu

Вот что значит дружба на века

© whoisjacey / twitter

А какая у вас есть история о друзьях, чтобы было что вспомнить, но нечего внукам рассказать?

Фото на превью freeslipper / pikabu
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