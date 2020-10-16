20 доказательств того, что жизнь без друзей была бы пресной как овсянка

Наверняка у каждого из нас есть пара эпичных историй о друзьях. У кого-то это рассказ о совместных приключениях; кто-то вспомнит, как ему героически помог друг; у кого-то всплывет в голове, как тонко его подколол или разыграл близкий человек. Ну и, конечно же, есть такие шутки и приколы, которые понятны только определенной компании людей, но зато они всегда вызывают у вас неудержимый смех. И разумеется, животные тоже — наши лучшие спутники жизни, и они могут быть очень заботливыми и преданными.

Мы в AdMe.ru очень ценим дружбу и знаем, как нелегко найти действительно преданных друзей. Именно о таких людях и зверях рассказали герои нашей подборки.

«Я не смог приехать на свадьбу своего лучшего друга, но он все равно сделал так, будто я там был»

Когда друзья положительно на тебя влияют

«Хэм вчера спас мне жизнь. Он повредил лапу, но я жив благодаря его храбрости. Спасибо, Хэм. Ты мой лучший друг»

«Туристы попросили моего друга сфотографировать их перед рекламой шоу Tape Face в Лас-Вегасе. Мой друг и есть парень из рекламы»

«Мой друг в шутку говорил, что мы должны пойти в крестовый поход. А сегодня он пришел ко мне в гости вот в этом»

Если у вас нет друзей, которые будут поступать так же, то, возможно, вам нужны новые друзья

«Моя бабушка хотела, чтобы я сделал неординарный выпускной альбом, раз уж мы с моим другом выпускались в одно и то же время. Этот снимок — ее любимый»

«У нас скоро появится... диплом. Зэб и Тревис, 2020 год».

«Пока я боролась с раком, мои подруги постриглись налысо, не сказав мне. А все для того, чтобы поддержать меня»

«Друзья сказали, что я очень непунктуальный, и подарили это. Заводил его только 1 раз. Чуть не наложил кирпичей, когда он меня разбудил»

«У меня длинные волосы, собираю их в хвост. Моему другу эта идея понравилась, и он попросил совета, как отрастить шевелюру. С того момента прошло примерно полгода, сегодня получаю от него сообщение»

20 лет спустя

Один парень на время уехал из общежития и попросил друзей присматривать за его комнатой

Когда друзья помогут в любой ситуации

«Фото обоих моих дедушек, которые были лучшими друзьями, когда росли. Начало 1950-х»

«Спасибо, Вова. Ты лучший друг!»

«Вадюха!!! Позавтракай!!! Бульон на плите. Приятного аппетита!!! С уважением, Вова».

«Вышла из дома без шапки. Юлька посадила меня в сугроб и натянула капюшон зубами. Я снимаю, она натягивает. Пришлось повиноваться»

Только настоящие друзья так могут

«Игровая ночь с мужем и нашими друзьями. Мы так собираемся уже 13 лет»

«Попросил друзей привезти какой-нибудь глупый сувенир из Питера. Они справились»

Вот что значит дружба на века