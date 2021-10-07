20 доказательств того, что для счастья нужно сначала потерять что-то ценное, а потом снова это найти

Пожалуй, в мире нет ни одного человека, который бы никогда ничего не терял: ключи, украшения, деньги или что-нибудь еще. К счастью, не все вещи исчезают бесследно, некоторые вновь появляются на пути своего хозяина в поистине неожиданный момент.

Мы в AdMe.ru отыскали везунчиков, которые сначала лишились важных для них предметов, а потом обнаружили их там, где и не думали искать. А в конце вас ждет нетривиальный бонус о том, что иногда пропадают, но, к счастью, находятся не только вещи.

«Я месяц назад потеряла свое любимое ожерелье, а сегодня нашла его за комодом. Оно такое красивое!»

«Долго искал деньги на проезд и карточку. Нашел»

«Мой друг потерял свой iPhone в начале февраля, а через месяц нашел его на нашей подъездной дорожке... И вы не поверите, но он работает!»

«Сегодня я ломал стяжку в маминой квартире. Нашел это. Потерял я эту машинку примерно в то время, когда мы переехали на новую квартиру и сделали ремонт»

«Знакомый сам не подозревал, что потерял страховое свидетельство, пока его брат не прислал эти фото»

«Мой сосед по комнате любит чай. Недавно он потерял свой телефон. Мы обнаружили его здесь»

«Готовила ягодный пирог к приезду свекрови. Кольца всегда перед этим снимаю. Закончила — елки-палки, украшений нет! Нашла их 2 дня спустя в морозилке, в лотке с ягодами»

«Потерял один из наушников AirPods. Но у этой истории счастливый конец»

«4 дня назад я потерял ключи. Уже собрался поменять все замки, а это совсем не дешево. Вот где я только что обнаружил пропажу. Ох уж эти детки»

«Мой папа потерял телефон. Мы нашли его благодаря „странному шуму“, который издавала стиральная машинка»

«Моя жена работает библиотекарем в средней школе. На этой неделе одна ученица потеряла в библиотеке черепаху. Сегодня ее нашли...»

«Я потеряла этот кулон больше года назад и уже отчаялась найти, но совершенно случайно обнаружила его в своей спальне практически на виду»

«Нашел свой ключ, который потерял несколько недель назад»

«Потерял часы 31 декабря 2020 года и с тех пор их не видел. Сегодня жена нашла их в нашей стиральной машинке»

«Похоже, они пережили более 20 стирок, но время и дата не сбились. Вот что значит часы на всю жизнь!».

«Я потерял свою дебетовую карту около 2 недель назад, и мне пришлось заказать новую. А через 10 дней я обнаружил старую карту в потайном кармане моей сумки»

«Старая карта и новая карта».

«Месяц назад потеряла обручальное кольцо, сегодня купила новое. Также сегодня увидела это»

«Пока надевала утром контактные линзы, одна куда-то пропала. Я чуть не подавилась, когда обнаружила ее в моем последнем глотке кофе»

«Это был мой последний набор линз, и теперь мне нужно ждать больше недели, пока доставят новый».

«Я переехала в 2018 году в новое жилье. Думала, что потеряла эти диски при транспортировке вещей. Сегодня я нашла их в сумке на чердаке. Пора их посмотреть!»

«Потерял свои наушники AirPods, все обыскал, не нашел. Купил новые. И как только купил, обнаружил старые!»

«Оказалось, мой 6-летний сын засунул их в рождественский носок».

«Дома стали пропадать деньги, которые я из карманов в прихожей выкладываю. И мелочь, и крупные купюры»

«Думала, барабашка шалит, а потом случайно увидела, как мой сын играет в магазин (игрушечные ₽ 5 000 для сравнения) с моими деньгами. Он просто хотел, чтобы все было по-настоящему. А мы в детстве листиками расплачивались и не парились».

Бонус: «Месяца 3 назад у меня сбежал хомяк. Я его долго искал, но не нашел. И вот сегодня решил выкинуть ненужные вещи, в том числе коробку, а там вот что»

«Оказывается, все это время хомяк жил в коробке и тырил еду с кухни. Но, что странно, в туалет там не ходил. И теперь я боюсь найти где-нибудь его туалет».