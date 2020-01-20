20+ доказательств того, что для родителей мы всегда остаемся детьми

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Это вы мните себя важным человеком, а мама, глядя на вас, видит малыша, который надел на голову горшок. Нам кажется, что мы взрослеем, а для родителей мы так и остаемся малышами — смешными, неуклюжими, беспокойными, за которыми нужно присматривать.

AdMe.ru умиляется трогательным советам мам и пап и тому, как на правах самых близких людей они заботятся о нас даже тогда, когда становятся бабушками и дедушками.

«Я уже сам немолодой мужик, 34 года женат, у меня 3 детей. Но когда я навестил отца и он попросил меня помочь повесить светильник, он доверил мне только подержать фонарик»

«На коробке записка от мамы: „Я боюсь, когда ты за рулем настоящей машины, води эту — мне спокойнее!“ Угадала даже с моделью»

Родители всегда волнуются и хотят знать, где мы

«Угадайте, что мне мама подарила на день рождения»

«Родительский дом. Мне 22»

«На протяжении моих 22 лет мама приносит мне гостинцы от зайчика или лисички. Этим утром она мне вручила очередной гостинец „от зайчика“»

Даже лечат нас по старинке — проверенными средствами и детскими дозами

«Мама подарила на день рождения. Максим, 20 годиков»

Взрослые тоже радуются подаркам

«Кажется, я 32-летний ребенок в глазах мамы. Перед ее приездом я 2 дня прибиралась. Сегодня, проснувшись, увидела эту коробку, где она аккуратно собрала „валяющиеся“ вещи»

«Между этими фото каких-то 15 лет, день в день. И сильнее всего изменилась вывеска»

Кэндзабуро Оэ был награжден Нобелевской премией по литературе в 1994 году, но мамы — такие мамы...

«Мне 28 лет, до сих пор живу с родителями. Это мой подарок на Рождество»

«Люблю свою нелогичную маму»

«Мы с папой воссоздали нашу фотографию с 1995 года»

«Мама приехала! Чайник отмыла. Долго ругалась, что я загадила его и застывший жир не отмывается. Проблема в том, что чайник оранжевый. Был»

Родители постоянно пытаются нам помочь

98-летняя мать переехала в тот же дом престарелых, что и ее 80-летний сын, чтобы заботиться о нем

«Рождественский подарок от моих родителей для 25-летнего меня. Собрал за 2 дня»

107-летняя мама угощает 84-летнюю дочь конфетами

«Отец поправлял мне бабочку за минуту до моей свадебной церемонии. Теперь у меня есть 4-летний сын, и я не могу дождаться, чтобы сделать то же самое для него»

«Моя мама связала маленькую шапочку для коробки передач, потому что на солнце становится жарко и та нагревается»

«Учусь вдали от дома, чтобы стать стюардессой. Моя мама прислала мне посылку на Рождество, в яйца положила немного денег»

«Проснулась как-то утром, а на столе была эта записка. Мне 23»

Мама знает толк в поздравлениях

«Для наших родителей мы всегда дети... А для бабушек и дедушек подавно»

А ваши родители по-прежнему видят в вас малышей?