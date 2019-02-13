20+ доказательств того, что дети могут поднять настроение за считаные секунды

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На сайте «Говорят дети» можно найти просто уйму самых колких, метких и смешных высказываний отпрысков самых разных возрастов. Мы нашли для вас самые удачные перлы, которые гарантированно подарят вам улыбку на весь день.

Сегодня AdMe.ru делится с вами этими сокровищами детского остроумия.

***

Знакомая рассказала. Сдает она свое чадо в детский сад. Первый раз и для нее, и для него. Идут по дороге, ребенку даются различные указания по поводу подчинения старшим, ни с кем не ругаться, всех слушаться ну и так далее. Приходят, она быстренько отбегает в сторону, чтобы полюбезничать с воспитательницей, и, возвращаясь к ребенку, передает его в руки воспитателю. А сама отходит в сторону и смотрит, вытирая скупую слезу. Няня берет ребенка под руку и подводит к рядам шкафчиков в раздевалке:

— Ну, — говорит, — выбирай себе шкафчик, который больше нравится.

У ребенка на лице муки кризиса, легкое замешательство, потом бросает тоскливый взгляд на маму и протягивает ручку к шкафчику с грушей.

Дальше все обалдели — он залезает в шкафчик, робко прикрывает за собой дверку и говорит:

— Прощай, мама...

Няня в шоке, мама в ужасе. @BlackBird

***

Сын уснул на диване, и папа решил переложить его в кроватку. Взял осторожно на руки, а сынуля сквозь сон:

— Положи где взял. @KsKs

***

Ездили в деревню к родственникам. Там у кошки маленькие котята. Моя Аленка (4 года), естественно, решила взять над ними шефство, нянчила их, таскала везде с собой.

Вечером забегает в дом и обеспокоено кричит с порога:

— Папочка, там один котенок все личико в молочке себе испачкал! Он теперь грязный будет ходить?

Муж, лениво:

— Да нет, его мама вылижет.

Аленка поворачивается ко мне:

— Мам, вылижешь?! @Маргарита Педченко

***

Ролевые игры. Маше где-то около 2 лет. Мама у нас — коза, Машенька, естественно, козленок. Ничего не подозревающий папа входит в комнату и слышит командный голос дочери:

— Козел! Налей соку!

Видели бы вы его глаза... @Bess

***

Мама укладывает в комнате спать 2-летнего Сережку, а бабушка тихонько моет на кухне посуду.

Сережка комментирует:

— Тарелки звенят.

Мама:

— Спи, сынок.

Сережка снова:

— Вода течет.

— Сынок, спи, а то придет собачка и будет ругаться!

Бабушка, слыша мамины слова, подтверждает их тоненьким лаем:

— Гав-гав-гав.

Сережка, помолчав, задумчиво:

— Бабушка прогавкала. @Уралец

***

Сын знакомой, истинно южный ребенок из Сочи, неожиданно узнал, что бывают города, где очень-очень холодно. И со всей детской непосредственностью выдал:

— Мам, а почему люди оттуда не уезжают? Ну вот сегодня им стало холодно, они узнали, что так бывает, и уехали.

И правда, почему?.. @Morouie

***

6-летний Петя очень хотел иметь собаку, и наконец на Новый год ему подарили огромного сенбернара. Малыш в глубокой задумчивости прошелся вокруг громадного пса и спросил родителей:

— Это его мне подарили или меня ему? @Irene

***

Болеет. Наняли няню — она приходит первый раз. Даня (3,5 года) берет ее за руку и сам устраивает экскурсию.

— Это зал, это спальня, это моя комната, это мои игрушки.

Заходят в кухню:

— Вот это мне творожок на завтрак, в обед — хлопья. Лекарства на столе: вот это я пью до еды 2 раза в день, вот это после — 3 раза...

И далее в таком же духе.

Няня отзывает меня в сторонку:

— А ему точно няня нужна? @Savage

***

Работаю в детском саду. Сегодня занятие, тема: «Дикие животные». Задаю вопрос:

— Чем питается лиса?

Ответ порадовал:

— Колобками. @Hyma

***

В 4 года сын стал бояться монстров. Мы сказали ему, что монстры очень сильно боятся смеха. Неделю привыкали к его смеху по ночам в туалете и по дороге туда и обратно.

Теща к нам в гости приезжать больше не хочет. Говорит, что батюшку позвать нужно, а то ребенок бегает ночами по квартире и смеется как исчадие ада. @Константин Турчин

***

Костя (3 года и 10 месяцев) играет в комнате, на заднем плане работает телевизор. Главный герой фильма признается в любви героине. Говорит, что, глядя на нее, он испытывает странное чувство в животе...

Костя, не оборачиваясь, комментирует:

— Да у тебя глисты, дружок! @Тоска Зеленая

***

— Мама, а почему на плите так грязно?

— Папа яичницу пожарил.

— Что, без сковородки? @taniatom

***

Дочка (5 лет) училась читать. Читала медленно, по слогам, а переносы слов с одной строки на другую ей вообще тяжело давались. Решили мы с «колобков» перейти на сказки для детей постарше. Принялись за «Золушку». С горем пополам строка «Принц и Золушка...» была взята, потом началось...

— Принц и Золушка полю- (дальше был перенос слова на новую строку).

Дочь прерывается:

— «Полю...» Мама, это сказка про Полю, у нас есть такая в садике.

— Нет, читай дальше.

— ...полю- ...били.

По тексту «принц и Золушка полюбили друг друга». Дочь делает круглые глаза и кричит:

— Мама, они били Полю!!!

— Нет, неправильно. Читай дальше.

— Полю... били друг друга.

Глаза еще больше:

— Мама, они били друг друга!!!

Я так плакала от смеха, что дочь решила, что они и впрямь друг друга били. @дочкина мама

***

Дочка, 2 года с небольшим, уронила блюдце. Оно разбилось. Девочка расстроилась, сидит и плачет. Приходит папа:

— Доченька, что ты плачешь?

— Бьюце бах.

— Да как же так получилось? — с сочувствием спрашивает папа.

— Да вот так, — доча берет другое блюдце и со всего размаха швыряет его на пол.

Блюдце разбивается, разумеется. @Гость

***

Отправляю перед обедом сына (3 года) мыть руки. Стоит и держит руки под струей воды. Говорю:

— Мой руки, три их.

Посмотрел на меня как на ненормального:

— Две их. @Владимир

***

3-летние Лиза и Филипп — двойняшки. Лиза:

— Филипп, ты пока еще мальчик, а я уже девочка. @Григорий

***

Сыну было тогда 6 лет. Внимательно смотрит на маникюр воспитательницы.

— Ольга Александровна, у вас такие ногти длинные...

— Да. Нравится?

— Нравится. Наверное, по деревьям лазить хорошо. @Sergio

***

Ульяне 3 года. Сидит с игрушечным фонендоскопом в руках:

— Я ловлю рыбу!

— Уля, это же для доктора!

— Ладно, я доктор. Что вас беспокоит?

— Да вот, горло болит. Вы можете помочь?

— Не могу.

— Почему?!

— Я рыбу ловлю... @wukessa

***

Наш папа строитель. Вчера увидела запись в дневнике дочери: «Уважаемые родители! Заполняли анкету для РОНО. Ваша дочь в графе „пол“ написала „паркетный“! Нет слов». @Li1982

***

Тимоха (11 лет) гриппует:

— Мама, почему у меня голова болит?

— От интоксикации.

— Я не отравился, у меня вирус.

— Тебя отравляют продукты жизнедеятельности вируса.

Тим, возмущенно:

— Мало того, что они во мне живут, так они еще и гадят!!! @Светлана

***

Дочь пришла домой и заявляет:

— Вы все должны делать то, что я говорю!

— Почему это?

— Я здесь живу, а Мария Ивановна (воспитательница) сказала, чтобы я командовала у себя дома. Поэтому я здесь командую, и вы должны делать то, что я говорю. @Polinas Mommy

***

В троллейбусе:

— Мама, я в туалет хочу, — громко говорит.

— Тише, Сонечка, шепотом...

— Шо, потом? Я сейчас хочу! @Абрикоска

***

Мне с утра младший (9 лет) притащил книжку со сказками Пушкина, там на обложке нарисованы 33 богатыря, он и говорит:

— Мам, глянь, это друзья Аквамена.

В общем-то, логично... @Talo4ka

Может, и у вас есть подобные детские высказывания? Поделитесь с нами в комментариях.