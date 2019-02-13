20+ доказательств того, что дети могут поднять настроение за считаные секунды
На сайте «Говорят дети» можно найти просто уйму самых колких, метких и смешных высказываний отпрысков самых разных возрастов. Мы нашли для вас самые удачные перлы, которые гарантированно подарят вам улыбку на весь день.
Сегодня AdMe.ru делится с вами этими сокровищами детского остроумия.
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Знакомая рассказала. Сдает она свое чадо в детский сад. Первый раз и для нее, и для него. Идут по дороге, ребенку даются различные указания по поводу подчинения старшим, ни с кем не ругаться, всех слушаться ну и так далее. Приходят, она быстренько отбегает в сторону, чтобы полюбезничать с воспитательницей, и, возвращаясь к ребенку, передает его в руки воспитателю. А сама отходит в сторону и смотрит, вытирая скупую слезу. Няня берет ребенка под руку и подводит к рядам шкафчиков в раздевалке:
— Ну, — говорит, — выбирай себе шкафчик, который больше нравится.
У ребенка на лице муки кризиса, легкое замешательство, потом бросает тоскливый взгляд на маму и протягивает ручку к шкафчику с грушей.
Дальше все обалдели — он залезает в шкафчик, робко прикрывает за собой дверку и говорит:
— Прощай, мама...
Няня в шоке, мама в ужасе. @BlackBird
***
Сын уснул на диване, и папа решил переложить его в кроватку. Взял осторожно на руки, а сынуля сквозь сон:
— Положи где взял. @KsKs
***
Ездили в деревню к родственникам. Там у кошки маленькие котята. Моя Аленка (4 года), естественно, решила взять над ними шефство, нянчила их, таскала везде с собой.
Вечером забегает в дом и обеспокоено кричит с порога:
— Папочка, там один котенок все личико в молочке себе испачкал! Он теперь грязный будет ходить?
Муж, лениво:
— Да нет, его мама вылижет.
Аленка поворачивается ко мне:
— Мам, вылижешь?! @Маргарита Педченко
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Ролевые игры. Маше где-то около 2 лет. Мама у нас — коза, Машенька, естественно, козленок. Ничего не подозревающий папа входит в комнату и слышит командный голос дочери:
— Козел! Налей соку!
Видели бы вы его глаза... @Bess
***
Мама укладывает в комнате спать 2-летнего Сережку, а бабушка тихонько моет на кухне посуду.
Сережка комментирует:
— Тарелки звенят.
Мама:
— Спи, сынок.
Сережка снова:
— Вода течет.
— Сынок, спи, а то придет собачка и будет ругаться!
Бабушка, слыша мамины слова, подтверждает их тоненьким лаем:
— Гав-гав-гав.
Сережка, помолчав, задумчиво:
— Бабушка прогавкала. @Уралец
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Сын знакомой, истинно южный ребенок из Сочи, неожиданно узнал, что бывают города, где очень-очень холодно. И со всей детской непосредственностью выдал:
— Мам, а почему люди оттуда не уезжают? Ну вот сегодня им стало холодно, они узнали, что так бывает, и уехали.
И правда, почему?.. @Morouie
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6-летний Петя очень хотел иметь собаку, и наконец на Новый год ему подарили огромного сенбернара. Малыш в глубокой задумчивости прошелся вокруг громадного пса и спросил родителей:
— Это его мне подарили или меня ему? @Irene
***
Болеет. Наняли няню — она приходит первый раз. Даня (3,5 года) берет ее за руку и сам устраивает экскурсию.
— Это зал, это спальня, это моя комната, это мои игрушки.
Заходят в кухню:
— Вот это мне творожок на завтрак, в обед — хлопья. Лекарства на столе: вот это я пью до еды 2 раза в день, вот это после — 3 раза...
И далее в таком же духе.
Няня отзывает меня в сторонку:
— А ему точно няня нужна? @Savage
***
Работаю в детском саду. Сегодня занятие, тема: «Дикие животные». Задаю вопрос:
— Чем питается лиса?
Ответ порадовал:
— Колобками. @Hyma
***
В 4 года сын стал бояться монстров. Мы сказали ему, что монстры очень сильно боятся смеха. Неделю привыкали к его смеху по ночам в туалете и по дороге туда и обратно.
Теща к нам в гости приезжать больше не хочет. Говорит, что батюшку позвать нужно, а то ребенок бегает ночами по квартире и смеется как исчадие ада. @Константин Турчин
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Костя (3 года и 10 месяцев) играет в комнате, на заднем плане работает телевизор. Главный герой фильма признается в любви героине. Говорит, что, глядя на нее, он испытывает странное чувство в животе...
Костя, не оборачиваясь, комментирует:
— Да у тебя глисты, дружок! @Тоска Зеленая
***
— Мама, а почему на плите так грязно?
— Папа яичницу пожарил.
— Что, без сковородки? @taniatom
***
Дочка (5 лет) училась читать. Читала медленно, по слогам, а переносы слов с одной строки на другую ей вообще тяжело давались. Решили мы с «колобков» перейти на сказки для детей постарше. Принялись за «Золушку». С горем пополам строка «Принц и Золушка...» была взята, потом началось...
— Принц и Золушка полю- (дальше был перенос слова на новую строку).
Дочь прерывается:
— «Полю...» Мама, это сказка про Полю, у нас есть такая в садике.
— Нет, читай дальше.
— ...полю- ...били.
По тексту «принц и Золушка полюбили друг друга». Дочь делает круглые глаза и кричит:
— Мама, они били Полю!!!
— Нет, неправильно. Читай дальше.
— Полю... били друг друга.
Глаза еще больше:
— Мама, они били друг друга!!!
Я так плакала от смеха, что дочь решила, что они и впрямь друг друга били. @дочкина мама
***
Дочка, 2 года с небольшим, уронила блюдце. Оно разбилось. Девочка расстроилась, сидит и плачет. Приходит папа:
— Доченька, что ты плачешь?
— Бьюце бах.
— Да как же так получилось? — с сочувствием спрашивает папа.
— Да вот так, — доча берет другое блюдце и со всего размаха швыряет его на пол.
Блюдце разбивается, разумеется. @Гость
***
Отправляю перед обедом сына (3 года) мыть руки. Стоит и держит руки под струей воды. Говорю:
— Мой руки, три их.
Посмотрел на меня как на ненормального:
— Две их. @Владимир
***
3-летние Лиза и Филипп — двойняшки. Лиза:
— Филипп, ты пока еще мальчик, а я уже девочка. @Григорий
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Сыну было тогда 6 лет. Внимательно смотрит на маникюр воспитательницы.
— Ольга Александровна, у вас такие ногти длинные...
— Да. Нравится?
— Нравится. Наверное, по деревьям лазить хорошо. @Sergio
***
Ульяне 3 года. Сидит с игрушечным фонендоскопом в руках:
— Я ловлю рыбу!
— Уля, это же для доктора!
— Ладно, я доктор. Что вас беспокоит?
— Да вот, горло болит. Вы можете помочь?
— Не могу.
— Почему?!
— Я рыбу ловлю... @wukessa
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Наш папа строитель. Вчера увидела запись в дневнике дочери: «Уважаемые родители! Заполняли анкету для РОНО. Ваша дочь в графе „пол“ написала „паркетный“! Нет слов». @Li1982
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Тимоха (11 лет) гриппует:
— Мама, почему у меня голова болит?
— От интоксикации.
— Я не отравился, у меня вирус.
— Тебя отравляют продукты жизнедеятельности вируса.
Тим, возмущенно:
— Мало того, что они во мне живут, так они еще и гадят!!! @Светлана
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Дочь пришла домой и заявляет:
— Вы все должны делать то, что я говорю!
— Почему это?
— Я здесь живу, а Мария Ивановна (воспитательница) сказала, чтобы я командовала у себя дома. Поэтому я здесь командую, и вы должны делать то, что я говорю. @Polinas Mommy
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В троллейбусе:
— Мама, я в туалет хочу, — громко говорит.
— Тише, Сонечка, шепотом...
— Шо, потом? Я сейчас хочу! @Абрикоска
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Мне с утра младший (9 лет) притащил книжку со сказками Пушкина, там на обложке нарисованы 33 богатыря, он и говорит:
— Мам, глянь, это друзья Аквамена.
В общем-то, логично... @Talo4ka
Может, и у вас есть подобные детские высказывания? Поделитесь с нами в комментариях.
Фото на превью Абрикоска / говорятдети