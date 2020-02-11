20+ доказательств того, что даже в самой нелепой ситуации главное — сохранить лицо

Как женщины оценивают степень высыхания лака для ногтей:

1) Легким касанием покрытия подушечкой пальца: не липнет ли.

2) Постукиванием ногтя о ноготь: звенит ли.

3) Касанием языка: не горчит ли.

Случай в салоне. Клиентке по ее желанию нанесли лак, которому нужно минут 15, чтобы высохнуть. Клиентка спешит, вертится, машет руками, дует на руки, требует вентилятор и фен одновременно. Через 5 минут тычет мастеру в лицо руку и раздраженно требует: «Лизните! Высохло?» © Yanina13 / pikabu