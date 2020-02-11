20+ доказательств того, что даже в самой нелепой ситуации главное — сохранить лицо
Нелепая история может приключиться с каждым. Соседи вдруг сообщают, что знают все подробности нашей жизни; незнакомая девушка в супермаркете остается шокирована помощью; родители до сих пор вспоминают детские перлы. Героям нашей статьи определенно есть что вспомнить.
AdMe.ru прошерстил соцсети и вдохновился историями пользователей о неоднозначных ситуациях, участниками или свидетелями которых они стали.
- Выходя из ванной, я поскользнулась и упала. Вырубилась. В доме была лишь 5-летняя дочь. Я пришла в себя от каких-то влажно-вонючих шлепков по голове и кошачьего крика. Оказалось, дочь нашла в холодильнике размороженную рыбу и делала ею мне компресс. Кот пытался отобрать. © Tatademurcia / twitter
- Зашел в гости, предложили коктейль с маракуйей и ромом, а принесли водку с яблочным соком. Это как знакомства в интернете: пишут «25 лет, спортивный, свое жилье», а оказывается, что 35, спорт тоже остался в прошлом десятилетии, комната в Бибирево, но ты зачем-то соглашаешься. © badtwittor / twitter
- Решил я, что стал каким-то овальным в последнее время и пора меняться. Пришел к знакомому качку, мол, хочу пресс. Он говорит: «Нужна сушка». Прописал диету, я за 3 месяца сбросил 14 кг. Живота не стало, пресса тоже нет. Прихожу к нему, спрашиваю: «Где пресс? Почему живот плоский, как у жены?» Он говорит: «Ааа, так его и не было под жиром, оказывается». © Directorfilm / pikabu
- Наблюдала, как парень на вокзале сумасшедшим темпом бежал за поездом, но перед ним закрылись двери. Так он продолжил двигаться вперед трусцой, будто вообще не хотел на него попасть, а просто тренировался. Даже не знаю, что тут добавить. © di_lirium / twitter
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Как женщины оценивают степень высыхания лака для ногтей:
1) Легким касанием покрытия подушечкой пальца: не липнет ли.
2) Постукиванием ногтя о ноготь: звенит ли.
3) Касанием языка: не горчит ли.
Случай в салоне. Клиентке по ее желанию нанесли лак, которому нужно минут 15, чтобы высохнуть. Клиентка спешит, вертится, машет руками, дует на руки, требует вентилятор и фен одновременно. Через 5 минут тычет мастеру в лицо руку и раздраженно требует: «Лизните! Высохло?» © Yanina13 / pikabu
- Расскажу вам одну историю обо мне. Однажды я сел не на тот автобус и осознал это. Я вышел на скоростной трассе и пошел по ней обратно. Когда я чудом увернулся от всех машин и вернулся домой, друг сказал мне: «Ты же мог сесть на обратный автобус». Никогда не пейте много, друзья мои. © PlagueIsComing / twitter
- Сижу в кофейне, которая находится в библиотеке. За столиком напротив сидит женщина внешнего вида и образа Ахеджаковой из «Служебного романа» и на всю библиотеку без остановки говорит по телефону с подругой: «Я была на лекции по женской чувственности, столько всего нового узнала!» © badtwittor / twitter
- Еду в автобусе, рядом сидит женщина с дочкой лет шести.
Женщина: «Сколько будет пять плюс три?»
Дочка: «Восемь».
Женщина: «А два плюс три?»
Дочка: «Пять. Можно я пример задам?»
Женщина: «Давай».
Дочка: «Сколько будет двенадцать плюс пять?»
Женщина: «Семнадцать».
Дочка: «А семнадцать плюс семнадцать?»
Женщина: «Двадцать четыре».
ЗАНАВЕС. © shine_of_you / twitter
- — А какая у тебя специальность?
— Прикладная информатика.
— Ммм, и к чему же ты теперь прикладываешься со своей информатикой?
— К бутылке, как правило. © visqas / twitter
- Стоим с псом в лифте, заходит группа парней, один начинает пятиться и чуть не наступает на Чипса. Говорю:
— Осторожно, пес!
Парень *обиженно*:
— Блин, ну почему уже незнакомые люди меня так начали называть... © veterinastya / twitter
- Я кота несколько лет назад отвезла на кастрацию. После удаления ветеринар выходит и говорит: «Пойдемте, я вам его яички покажу! Вот, глядите, какие красивые, прям миндалинки!» Ору до сих пор. © olya_dd / twitter
- Сегодня встретил в подъезде соседей, которые живут над нами. Пожилая пара.
«Здравствуйте! Вы так часто курите на балконе и так громко разговариваете, что мы знаем все ваши секретики», — проговорила бабуля и, хихикая, ушла вдаль, держась под руку со своим дедулей. Я офигел. © burmisch / twitter
- Как-то мы с медсестрой разговорились, и она спросила, где я работаю. Ну я ответила: «В нотариальной конторе». Она несколько секунд подумала и спрашивает: «В реальном контроле? Это что, документы проверять?» И эта женщина лечит мне уши. © nastaysi / twitter
- Никогда не рассказывал об этом маме. Однажды на вечеринке кто-то справил малую нужду в кошачий лоток и, когда она вернулась домой, наполнитель превратился в один огромный кирпич. Мама расплакалась и отвезла кота к ветеринару. Я просто молча наблюдал, чтобы не выдать себя. © crocodilethumbs / twitter
А какие неловкие ситуации случались с вами или вашими близкими?
Фото на превью Tatademurcia / twitter