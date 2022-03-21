20+ доказательств того, что даже привычные вещи могут выглядеть сногсшибательно, если к ним присмотреться
Совершенно обычные предметы, существа и явления могут заиграть другими красками, если посмотреть на них через макрообъектив фотокамеры. При увеличении в сотни и тысячи раз даже банальный муравей или волос кажутся космическими и полными загадок, и в их изображения можно вглядываться бесконечно.
Мы в AdMe.ru обожаем момент, когда привычные вещи вдруг открываются нам с абсолютно другой стороны.
Жук-скакун
Мыльный пузырь лопнул
«Нос моей собаки»
Гелевая ручка под микроскопом
Крыло бабочки
Поверхность клубники
Муравей
Огурец
Одуванчик
Игла швейной машинки
Капуста романеско
«Оса, которую я сфотографировал несколько дней назад»
Семена горчицы крупным планом
«Я запечатлел след, оставленный красным карандашом»
Розовая вешенка, выращенная в домашних условиях
Фитиль свечи
Нос и иглы ежа
А вы когда-нибудь заглядывали в кусочек хлеба с солью?
Крошечный паук покоряет шип розы
Волос
Печенье Oreo
Капли утренней росы
Пузырьки пены на поверхности воды
Кошкин макронос
Виноградный гиацинт (мускари) перед цветением
А на какой привычный предмет при многократном увеличении хотелось бы посмотреть вам?
Фото на превью rzaapie / Reddit, vladamiu / Pikabu, ekamelev / Pikabu
AdMe/Народное творчество/20+ доказательств того, что даже привычные вещи могут выглядеть сногсшибательно, если к ним присмотреться
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