20+ доказательств того, что даже привычные вещи могут выглядеть сногсшибательно, если к ним присмотреться

Совершенно обычные предметы, существа и явления могут заиграть другими красками, если посмотреть на них через макрообъектив фотокамеры. При увеличении в сотни и тысячи раз даже банальный муравей или волос кажутся космическими и полными загадок, и в их изображения можно вглядываться бесконечно.

Мы в AdMe.ru обожаем момент, когда привычные вещи вдруг открываются нам с абсолютно другой стороны.

Жук-скакун

Мыльный пузырь лопнул

«Нос моей собаки»

Гелевая ручка под микроскопом

Крыло бабочки

Поверхность клубники

Муравей

Огурец

Одуванчик

Игла швейной машинки

Капуста романеско

«Оса, которую я сфотографировал несколько дней назад»

Семена горчицы крупным планом

«Я запечатлел след, оставленный красным карандашом»

Розовая вешенка, выращенная в домашних условиях

Фитиль свечи

Нос и иглы ежа

А вы когда-нибудь заглядывали в кусочек хлеба с солью?

Крошечный паук покоряет шип розы

Волос

Печенье Oreo

Капли утренней росы

Пузырьки пены на поверхности воды

Кошкин макронос

Виноградный гиацинт (мускари) перед цветением