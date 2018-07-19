20+ бабушек и дедушек, которые докажут, что чувство юмора никогда не уходит на пенсию

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Юмор делает жизнь ярче, а смех ее продлевает. А когда начинают шутить бабушка с дедушкой, значит, они будут жить очень долго и счастливо. Герои нашей подборки отшлифовали свои навыки остроумия и могут не только отвести внука на футбол вместо выполнения домашней работы, но и красиво отомстить за выпитую на даче наливку.

Мы в AdMe.ru предлагаем вам поучиться у наших бабушек и дедушек тому, как нужно развлекаться.

Обычная рыбалка с дедом может закончиться совершенно непредсказуемо

Когда твой дед в теме

Бабушкина месть выглядит примерно так

Девиз дедушки: «Вижу цель, верю в себя, не замечаю препятствий»

Ничего необычного, просто бабушка друга выезжает из гостиной на водном скутере

То самое чувство, когда у дедушки в метро есть мобильный кинотеатр, а у тебя еще нет

Когда дедушка в душе все еще тот 20-летний парень

Бабушка приготовила 7 кг цветной вермишели, чтобы наполнить ею ванну для внука

Когда остался еще порох в пороховницах

Сарказм — как вино: с годами становится только изысканнее

Дедушка плохому не научит

«Моя мама думает, что я делаю домашнюю работу с дедушкой».

«Главное, ребята, сердцем не стареть»

«Пожалуйста, прекратите молиться за здоровье моего деда! Вы делаете его слишком сильным. Он вырвался из больницы, и даже копы не могут его поймать: он слишком могущественный»

Материнская любовь, она такая

«Попросил у бабушки немного риса для своего телефона, который я чуть не утопил. Оказалось, у нее есть специальный контейнер на такой случай»

«Рис для телефона».

Еще одна идея, как можно развлекаться в 70 лет

«Этот галстук дедушке достался в 90-е. Надевает его только на пасхальный семейный ужин»

Бабушка-тролль — «горе» в семье

Суровые игры от сурового дедушки

Мэри Поппинс стала бабушкой и теперь выглядит так

Бабушка может стать даже Железным человеком ради того, чтобы внук поел

Когда любовь с годами не проходит

Перед смертью дедушка признался бабушке, что припрятал немного денег в носке

А как шутят ваши бабушки с дедушками?