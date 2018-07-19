20+ бабушек и дедушек, которые докажут, что чувство юмора никогда не уходит на пенсию
Юмор делает жизнь ярче, а смех ее продлевает. А когда начинают шутить бабушка с дедушкой, значит, они будут жить очень долго и счастливо. Герои нашей подборки отшлифовали свои навыки остроумия и могут не только отвести внука на футбол вместо выполнения домашней работы, но и красиво отомстить за выпитую на даче наливку.
Мы в AdMe.ru предлагаем вам поучиться у наших бабушек и дедушек тому, как нужно развлекаться.
Обычная рыбалка с дедом может закончиться совершенно непредсказуемо
Когда твой дед в теме
Бабушкина месть выглядит примерно так
Девиз дедушки: «Вижу цель, верю в себя, не замечаю препятствий»
Ничего необычного, просто бабушка друга выезжает из гостиной на водном скутере
То самое чувство, когда у дедушки в метро есть мобильный кинотеатр, а у тебя еще нет
Когда дедушка в душе все еще тот 20-летний парень
Бабушка приготовила 7 кг цветной вермишели, чтобы наполнить ею ванну для внука
Когда остался еще порох в пороховницах
Сарказм — как вино: с годами становится только изысканнее
Дедушка плохому не научит
«Моя мама думает, что я делаю домашнюю работу с дедушкой».
«Главное, ребята, сердцем не стареть»
«Пожалуйста, прекратите молиться за здоровье моего деда! Вы делаете его слишком сильным. Он вырвался из больницы, и даже копы не могут его поймать: он слишком могущественный»
Материнская любовь, она такая
«Попросил у бабушки немного риса для своего телефона, который я чуть не утопил. Оказалось, у нее есть специальный контейнер на такой случай»
«Рис для телефона».
Еще одна идея, как можно развлекаться в 70 лет
«Этот галстук дедушке достался в 90-е. Надевает его только на пасхальный семейный ужин»
Бабушка-тролль — «горе» в семье
Суровые игры от сурового дедушки
Мэри Поппинс стала бабушкой и теперь выглядит так
Бабушка может стать даже Железным человеком ради того, чтобы внук поел
Когда любовь с годами не проходит
Перед смертью дедушка признался бабушке, что припрятал немного денег в носке
А как шутят ваши бабушки с дедушками?
Фото на превью synthesisnucleo / twitter