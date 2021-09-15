20 доказательств того, что человеческая жадность необъятна, как Тихий океан
Экономность и чувство меры — это те качества, которые помогают накопить на долгожданный отпуск или побаловать себя приятной покупкой. Однако некоторые люди так зацикливаются на этом, что постепенно превращаются в скупердяев. А с подобными персонажами, как известно, лишний раз не хочется пересекаться.
Мы в AdMe.ru хотим напомнить о том, как важно в любой ситуации оставаться человеком и не забывать, что жадность до добра еще никого не доводила.
- Стою в магазине, набираю фрукты. Рядом дама сильно старше бальзаковского возраста. Вся такая ухоженная, часики золотые, браслетик, серьги с камушками. Зажиточная с виду. Набирает она нектарины и попутно их ест, а косточки между ящиками прячет. На кассе девочкам сказал про это. Оказывается, они тоже заметили.
В итоге подходит мадам к кассе, и начинается шоу, когда ей сказали, что есть фрукты и не оплачивать — это некрасиво. Как она кричала, как хамила, какие обороты речи были! В результате приехала полиция, ей показали видео. Приехал ее муж, узнал о произошедшем и сказал жене: «Домой можешь не приходить, иди к сестре». И ушел. Самое противное, что ела она, а неловко было мне. © Averias / Pikabu
- Это гипсокартонная стена в квартире моей мамы, которую домовладелец отказывался ремонтировать больше года. И совершенно новый Corvette, который он припарковал у этого дома. © estrozeneca / Twitter
- У меня есть родственница, которая слишком мелочна для того, чтобы платить за вывоз мусора, поэтому относит весь свой мусор в дом отца. У этой женщины есть семья и жилье, она не голодающий студент. © Peaches_for_Me / Reddit
- Кто-то украл мою дебетовую карту, пошел и потратил $ 60 в ресторане и оставил только $ 4 чаевых. Дело даже не в карте, а в том, что вы оставляете чаевые в размере всего $ 4. Возмутительно. © Stremlau5 / Twitter
- В детстве ко мне пришли подружки на день рождения. С одной из них пришла младшая сестра. Моя мама постоянно им подкладывала еду в тарелки. Подружка не хотела есть, а ее сестра говорит: «Ешь давай. Что мама нам сказала? Чтобы мы на 300 рублей наелись». А 300 рублей — это была цена их подарка. © Галина Крапивина / Facebook
- Подруга и ее жених запланировали свадьбу явно не по средствам. В итоге они решили разделить гостей. Тем, кто побогаче, выдали браслеты для доступа в банкетный зал. А гостям попроще разрешалось пойти на мероприятие только после банкета, при этом они должны были сами заплатить наличными за напитки. Еще у молодоженов была коробка для пожертвований в дополнение к подарочному столу, чтобы гости «спонсировали» их медовый месяц. © H***ticHousewife / Reddit
- Была свидетелем того, как одна знакомая семейная пара (оба в возрасте, небедные люди) в магазине спрашивала просроченные йогурты, чтобы купить подешевле. Они к внукам шли в гости, для них покупали. Сказать, что офигела, — это ничего не сказать. © Наталья Борисова / Facebook
- Коллега позвонил в 5 утра и попросил подменить его в ресторане, где мы работаем. На следующий день он попросил отдать деньги, которые я заработал за ту 10-часовую смену. Еще сказал, что я вел себя несправедливо и присвоил его деньги. Он даже надеялся, что начальство зафиксирует нарушение правил. © JeruWala / Reddit
- Я болела, лежала в постели. Пришла моя школьная подруга, принесла мне салатик и попросила переписать на нее квартиру. © Alexandra Goureva / Facebook
- Продавала игрушечную пожарную машину через интернет, почти новую, за 15 фунтов при ее цене в 65 на любом сайте. Покупатель очень просил продать за 10 фунтов. Сказал: «Пообещал сыну». Выторговал в итоге за 13. Приехал на новом Range Rover (машина примерно за 80 тысяч фунтов). До сих пор жалею, что отдала. © Irina Antonova / Facebook
- Мой дедушка покупает самый дешевый рулон бумажных полотенец, а затем просит бабушку отрывать каждый лист и разрезать его на 4 части «для салфеток». Готовые салфетки стоят всего на 5 центов дороже, чем рулон этих бумажных полотенец. На все эти разрезания у бабушки уходит около 2 часов. © mini6ulrich66 / Reddit
- Вчера днем выхожу из дома, вижу, как сосед ставит возле мусорных контейнеров детские санки. Вроде бы целые, но не хватает пары деревянных планок. Ближе к вечеру, видимо, кому-то из детворы санок не хватило, так что эти из мусорки забрали. Выхожу вечером в магазин и вижу опять того же соседа. И вновь «свои» санки к мусорке несет.
— Здорово! Ты что, решил детство вспомнить и на санках покататься?
— Не, это старые санки дочери. Я новые сегодня купил, а эти выбрасывать несу.
— Так ты же их уже вроде бы выбросил?
— Выбросил. Шпана наша местная забрала и катается.
— Ну пусть бы катались, ты же их выкинул?!
— Что значит «пусть бы катались»? Это же санки моей дочери! © barmaleiko / Pikabu
- Я знаю парня, который покупал упаковку лампочек или батареек, вынимал их и менял на испорченные. Затем относил обратно в магазин, утверждая, что они не работают, и возвращал свои деньги. © llcucf80 / Reddit
- Когда мы обедаем не дома, один из наших друзей бежит в туалет каждый раз, когда приносят чек. Он знает, что кто-то заплатит за всех, но сам — никогда. Ни у кого из нас нет проблем с тем, чтобы оплатить счет раз в неделю. Наверняка он уже стал мультимиллионером из-за своей привычки. © Lynn Mungo / Quora
- Была у меня коллега. Тырить со стола начинала в середине посиделок. Однажды исхитрилась умыкнуть половину ведра шашлыка. Муж ее с нами работал, вот он продукт и вывез. Мы все на нее смотрели взглядом, полным упрека. В ответ на наши взгляды было заявлено: «Юра не пьет, это его доля!» В общем, перестали их звать на гулянки, вот такие мы жадины. © Елена Нюсина / AdMe
- Заказал у нас мужик детскую. Все обсудили, составили проект, договор, он внес предоплату. Мужик вроде адекватный, но что-то мне было неспокойно. Собрали, привезли, установили, хотели уже подписывать акт выполненных работ и рассчитываться. И тут началось.
Он осмотрел всю детскую чуть ли не под микроскопом. Все искал, до чего бы докопаться. Прямо так и сказал: «Ну не могли же вы идеально поставить!» А мы что? Мы сделали на совесть, хорошо поставили.
В итоге он заявил, что мы ему стену поцарапали и переделка как раз в размер оставшихся по договору денег встанет. На это я ему показал видео, где мои парни заносят инструмент в прихожую, а я в пустой комнате снимаю заметную царапину, которая появилась явно до нас. Оказалось, на подписание акта и расчет он приехал без денег. Через 3 дня мы все-таки получили деньги. © 2.718 / Pikabu
- У подруги мужчина после расставания ушел со своим смесителем, лампочками и кредитным телевизором. Но при этом оставил своего сына (их общего). Уволился сразу, чтобы не платить ни капли алиментов. Работает без оформления. Вот такой мужик! © мальвина / AdMe
- Пригласил друг на шашлыки в выходные. Привезли палатку, разбили лагерь. Друг купил мясо на всю компанию. На следующий день, когда мы уезжали, он подсчитывал, сколько сосисок каждый съел, сколько гамбургеров и на какую сумму. Всем пришлось рассчитаться до копейки. Было бы совершенно нормально сказать: «Делим на пятерых, а что останется — отдаем на благотворительность, лады?» © scantreward / Reddit
- Как-то раз сажусь в автобус, салон полупустой. Подходит кондуктор, я отсчитываю деньги и роняю монетку в 2 рубля, та немного откатывается. Я рассчитываюсь с кондуктором, дергаюсь в сторону монетки, но проворный, неплохо одетый молодой человек наклоняется быстрее, поднимает мои 2 рубля, кладет к себе в карман и отворачивается. Я не видела свое лицо, но выражение лица кондуктора я не забуду. © Madam Boo / AdMe
- Работаю техническим специалистом в небольшой конторе. Зарплаты на все хотелки не хватает. Думал над тем, как повысить доход, и договорился с начальником так: если стану приводить клиентов, то он будет мне платить дополнительно 10 % от прибыли с этого клиента. Буквально через 2 дня звонит клиент мне на личный телефон: «Здравствуйте! Вы Марии Ивановне 2 недели назад установили и настроили оборудование, можно мне так же?» Говорю: «Без проблем». Обговариваем все с ним, даю адрес нашего офиса. Предупреждаю начальника, что клиент приедет за оборудованием.
Приезжает, оплачивает счет, 40 тысяч рублей чистой прибыли получается. На мой резонный вопрос о выплате мне с этого счета начальник отвечает: «Ну это же не ты его привел, а он сам тебе позвонил, поэтому премии не будет». © Sobolrzn / Pikabu
Доводилось ли вам встретиться с настоящими скупердяями, чья жадность не знает границ?
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