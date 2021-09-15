20 доказательств того, что человеческая жадность необъятна, как Тихий океан

Экономность и чувство меры — это те качества, которые помогают накопить на долгожданный отпуск или побаловать себя приятной покупкой. Однако некоторые люди так зацикливаются на этом, что постепенно превращаются в скупердяев. А с подобными персонажами, как известно, лишний раз не хочется пересекаться.