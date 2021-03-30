20 доказательств того, что быть родителем так же просто, как учить китайскую грамоту

Если кто и умеет хорошенько озадачить, так это дети. Причем им даже не надо для этого ничего делать. Писать объяснительные зубной фее, играть в мастерскую с отцовскими тапками — каждый ребенок просто кладезь креативных идей, которые у взрослых даже в голове не укладываются.

Мы в AdMe.ru нагуглили достаточно доказательств детской непосредственности и готовы вызвать у вас улыбку, продемонстрировав свои находки.

«Я вчера ремонтировал дверь гаража, а ребенок тоже решил поиграть в мастерскую. Очень рад, что проверил обувь перед тем, как ее надеть»

«Ночью дочка не боится шкафа, если надеть на ручку перчатку»

Когда ваш ребенок ест только верхнюю часть кекса, потому что не понимает, как снять бумагу

«Самое необходимое для путешествия, по мнению 5-летнего ребенка»

«Это моя дочь играет в прятки»

Никогда не оставляйте портрет рядом с детьми

Теперь у феи точно не возникнет вопросов

«Этот чемпион по пряткам 4 раза просил найти его, а сам прятался в одном и том же ведре без крышки»

«Он просидел так 2 часа»

«Ребенок наполнил формочку для льда»

«Попросила убрать конструктор, прежде чем идти гулять. 14 секунд спустя»

«Она дуется на меня, сидя за шторкой, потому что я смотрю новости»

Кусочек «Матрицы»

«Креплю зеркало в гардеробе. Кричу сыну: „Тащи крепления под саморезы!“ Сынок приносит».

«Моему сыну не нравились орехи, которыми был обсыпан верх мороженого»

«Дочь сделала это. У меня нет слов!»

«Мои сыновья расстроились, потому что я не верю, что яму во дворе сделала собака»

«Моя 4-летняя дочь съела бо́льшую часть хлеба, а потом заявила, что он отвратительный и она не будет его доедать»

«Играем в прятки с 2-летним ребенком»

«Мой младший брат превратил идеально острый карандаш в нечто ужасное»

«Люди останавливаются, чтобы сфотографировать композицию возле моего дома. Это просто куртка, накинутая на снеговика»