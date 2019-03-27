20 доказательств того, что быть мужем — это особый навык

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Быть мужем — это искусство, и мужчины по-разному его оттачивают: учатся покупать хозтовары в магазине, сушат посуду вентилятором, иногда путают спонжи для макияжа со сладостями, нестандартно подходят к уборке. Несмотря на то что порой взгляды на мир жены и мужа отличаются, это разнообразие делает жизнь вместе интереснее.

Герои подборки AdMe.ru рассказали, как порой нелегко приходится мужьям, но все это делает брак только крепче и создает запоминающиеся моменты.

«Жена сказала, что это невозможно»

Противникам яблок в салатах посвящается

Когда муж взял с собой непонятный чемоданчик в отпуск и оказалось, что там целый арсенал средств для кожи

Мужу было поручено купить воздушные шарики на день рождения. Для 8-летнего мальчика

«Поздравляем с 60-летием»

Любящий, терпеливый и не обидчивый, даже когда жена чуточку непоследовательна

Просьба купить «какие-нибудь заколки для волос» перевыполнена

Вот и нашлись ключи, потерянные мужем

А еще говорят, женщины долго собираются

«Муж спросил, как мне отрезать пиццу: треугольником, квадратом? Я попросила круглый кусочек, и вот что он сделал»

Когда жена сказала, что нужно просушить посуду

Косметику лучше хранить подальше от любопытных глаз

«Сегодня вечером муж откусил кусок одного из моих спонжей для макияжа, думая, что это сладости. Я говорила ему, что это не так, но он не поверил»

«Мини-спонжи для макияжа, 20 штук».

Когда жена попросила почистить унитаз

Зато с таким неординарным мужем не бывает скучно

«Жена сказала купить Ajax, что мне делать-то?»

«Пока я болею, муж рисует меня майонезом на селедке под шубой»

Когда муж не уверен, бросить носки к светлым или темным вещам, и кладет их посередине

«Вот так мой муж кладет продукты в холодильник»

Даже сильному мужчине иногда нужна забота

«И так каждое утро»

А какие моменты в вашей жизни могут переплюнуть все, чем поделились герои статьи?