20 доказательств того, что быть девушкой — тот еще квест
Быть женщиной — это не только искусство, но и труд: надо брать все в свои руки, когда парни не понимают намеков, уметь придумывать небанальные оправдания и даже объяснять, что любовь к еде просыпается далеко не 1 раз в месяц.
Мы в AdMe.ru доказываем, что девушкам всегда есть что сказать о своей жизни. Но при этом они как никто умеют выжать максимум из любой ситуации и никогда не унывают.
Есть вещи, которые мужчинам уже давно пора узнать лучше
В отношениях приходится через многое пройти
Природа: «Мужские и женские лица в целом не сильно отличаются. Есть пара моментов, но мы все еще один вид!»
Практически любая анимационная студия:
Зачем же ограничиваться несколькими днями?
Но некоторые дни можно и выделить
«Написала это своему парню. И он все это купил»
Элементарно, Ватсон!
Вы видели второстепенных персонажей российских мультиков? Нам нужны отдельные мультфильмы о них
© ansellies / Twitter © Три богатыря и морской царь / "Мельница" © Иван Царевич и Серый волк / "Мельница"
Идеальная работа часто незаметна
Все идет из детства
«Примеряла маску для проекта по фотографии, оставила ее на крышке унитаза и забыла. Через 2 часа зашла и нехило испугалась»
Когда ты остаешься интровертом, даже напрямую не общаясь с продавцами
«Я: „Давай поужинаем кашей с овощами?“
Парень: „Не очень хочется“.
Я: „Давай приготовим на ужин овощи на подушке из булгура?“
Парень: „О, давай“»
В XXI веке никогда не знаешь, откуда ждать подвоха
«Месяц рассказывала подруге, что сумка, которую она хотела до слез, ужасна и не надо ее покупать. Просто я решила подарить ей эту сумку»
Когда банальные отговорки — это не про тебя
«Решила больше не терять времени на намеки»
Когда хвастовство айфоном еще не было мейнстримом
«Попросила парня фотографировать меня спонтанно. Получилось как-то так...»
Наблюдения парней иногда очень точные
А какие случаи из женской жизни заставляли вас или ваших знакомых почувствовать себя будто во время участия в квесте?
Фото на превью sovableat / Twitter