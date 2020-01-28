20 доказательств того, что быть девушкой — тот еще квест

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Быть женщиной — это не только искусство, но и труд: надо брать все в свои руки, когда парни не понимают намеков, уметь придумывать небанальные оправдания и даже объяснять, что любовь к еде просыпается далеко не 1 раз в месяц.

Мы в AdMe.ru доказываем, что девушкам всегда есть что сказать о своей жизни. Но при этом они как никто умеют выжать максимум из любой ситуации и никогда не унывают.

Есть вещи, которые мужчинам уже давно пора узнать лучше

В отношениях приходится через многое пройти

Природа: «Мужские и женские лица в целом не сильно отличаются. Есть пара моментов, но мы все еще один вид!» Практически любая анимационная студия:

Зачем же ограничиваться несколькими днями?

Но некоторые дни можно и выделить

«Написала это своему парню. И он все это купил»

Элементарно, Ватсон!

Вы видели второстепенных персонажей российских мультиков? Нам нужны отдельные мультфильмы о них

Идеальная работа часто незаметна

Все идет из детства

«Примеряла маску для проекта по фотографии, оставила ее на крышке унитаза и забыла. Через 2 часа зашла и нехило испугалась»

Когда ты остаешься интровертом, даже напрямую не общаясь с продавцами

«Я: „Давай поужинаем кашей с овощами?“ Парень: „Не очень хочется“. Я: „Давай приготовим на ужин овощи на подушке из булгура?“ Парень: „О, давай“»

В XXI веке никогда не знаешь, откуда ждать подвоха

«Месяц рассказывала подруге, что сумка, которую она хотела до слез, ужасна и не надо ее покупать. Просто я решила подарить ей эту сумку»

Когда банальные отговорки — это не про тебя

«Решила больше не терять времени на намеки»

Когда хвастовство айфоном еще не было мейнстримом

«Попросила парня фотографировать меня спонтанно. Получилось как-то так...»

Наблюдения парней иногда очень точные

А какие случаи из женской жизни заставляли вас или ваших знакомых почувствовать себя будто во время участия в квесте?