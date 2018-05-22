23 фото, иронию которых оценят только настоящие мужчины

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Мужчине кажется, что он все предусмотрел, но тут появляется женщина: она не голодна, но съест всю его картошку фри, может устроить весеннюю уборку в ноябре, а еще не готова осилить целый пончик, зато запросто заказывает напиток, который по своей калорийности может потягаться с бургером.

AdMe.ru подготовил для вас свежую подборку о парнях, которые точно знают, каково это — пытаться понять очаровательных, но таких непредсказуемых женщин.

Этот пункт должен быть в каждом меню

«Дополнительные пункты меню. Моя девушка не голодна. Мы удваиваем ваш картофель фри и добавляем 3 луковых кольца».

Магазин обуви, который разделяет мужскую боль

Этот парень чертов гений!

Вот что случается, когда ты работаешь в офисе, полном женщин

Не спорь, просто поверь на слово

Эту записку получил 10-летний мальчик. Когда ему будет 30, ничего не изменится

«Ладно, ты мне нравишься. А Лив мне уже не особо нравится. Но ты мне нравишься совсем чуть-чуть. А еще ты мой единственный вариант».

Когда она наконец решает сказать тебе, что что-то пошло не так

Расходимся, он уже разгадал женский секрет

Даже осень не может остановить женщину, которая решила устроить весеннюю уборку

«Дворовая распродажа. Моя жена устроила весеннюю уборку в ноябре».

Каждая девушка — мастер интриги

Бесконечное противоречие

«Я никогда не выхожу из дома без макияжа, я же женщина». «Ты красива и с макияжем, и без него».

Да что вы знаете о женских страхах?

Все девочки боятся ползучих и летучих

«Огромный гадкий жук, которого я так боюсь, что не могу ни убить, ни отпустить».

Не надо пытаться это понять, просто делайте так же

«Девушка попросила меня принести розовую сумку. Еще никогда я не был в таком замешательстве»

Ваш план провалился

Когда девочки спорят, лучше покинуть помещение

Как узнать, что ты живешь с женщиной

«Не унывайте, пацаны!»

Если ты живешь с женщиной, будь готов к тому, что тебя может атаковать даже обувь

«Моя девушка заказала себе напиток в Starbucks. И вот список наполнителей к ее кофе»

А еще говорят, что мужчины намеков не понимают

«Мой парень за кадром моих лучших фотографий»

А какие милые женские штучки удивляют вас?