20+ доказательств того, что быстрее чужих детей растут только чужие питомцы

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Одна девушка недавно откровенно призналась в твиттере, что если у кого-то из ее подписчиков есть питомцы, то, во-первых, она их любит, во-вторых, они как бы являются и ее животными тоже, а в-третьих, у них отношения на расстоянии. И это тот вид сталкерства, в котором не стыдно признаться. Наверняка и у вас найдется парочка человек, на которых вы подписаны только из-за их четвероногих друзей. Кстати, вы заметили, как быстро эти комочки растут?

AdMe.ru долго скроллил ленту в поисках пользовательских фото домашних любимцев до и после их взросления и нашел 20+ сногсшибательных снимков. Смотрите не растайте.

1. «Фото в 3, 6, 9 и 12 месяцев с моей маленькой девочкой»

2. «Это Роберт, и он вырос так быстро!»

3. «Тогда и сейчас. Если вам вдруг интересно, его имя Морган»

4. Прошло каких-то 17 лет

5. Так и не нашел места комфортнее

6. Кого-то годы делают только краше

7. Рождество 2006 года и Рождество 2008 года

8. Прогресс от 7 недель до 4,5 месяцев

9. «Около года назад мои попугаи произвели на свет потомство. Теперь у меня есть друг на всю жизнь»

10. Эти фотографии сделаны с разницей в месяц

11. 15 лет вместе

12. «Как же быстро летит время!»

13. «Мой муж нашел Понибоя, когда тот был маленьким котенком, и заботился о нем 24/7. Спустя год Понибой все еще думает, что мой муж — его родная мать. Это восхитительно»

14. 3 месяца vs. 6 месяцев

15. «22 года, и мы продолжаем вести счет»

16. «Он словно превратился в совсем другую рыбку»

17. «Мой Тофу „до“ и „после“. Место съемки все то же»

18. Друзья навеки

19. «Мой мальчик Кайзер и я. На фотографии слева — наша первая встреча, справа — его первый день рождения»

20. Привычки с годами не меняются

21. Соотношение размеров хозяина и его питомца сохранилось даже спустя годы

22. «А ведь прошло совсем немного времени»

23. Фото с любимой игрушкой в 4 месяца и в зрелом возрасте