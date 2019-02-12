20+ доказательств того, что быстрее чужих детей растут только чужие питомцы
Одна девушка недавно откровенно призналась в твиттере, что если у кого-то из ее подписчиков есть питомцы, то, во-первых, она их любит, во-вторых, они как бы являются и ее животными тоже, а в-третьих, у них отношения на расстоянии. И это тот вид сталкерства, в котором не стыдно признаться. Наверняка и у вас найдется парочка человек, на которых вы подписаны только из-за их четвероногих друзей. Кстати, вы заметили, как быстро эти комочки растут?
AdMe.ru долго скроллил ленту в поисках пользовательских фото домашних любимцев до и после их взросления и нашел 20+ сногсшибательных снимков. Смотрите не растайте.
1. «Фото в 3, 6, 9 и 12 месяцев с моей маленькой девочкой»
2. «Это Роберт, и он вырос так быстро!»
3. «Тогда и сейчас. Если вам вдруг интересно, его имя Морган»
4. Прошло каких-то 17 лет
5. Так и не нашел места комфортнее
6. Кого-то годы делают только краше
7. Рождество 2006 года и Рождество 2008 года
8. Прогресс от 7 недель до 4,5 месяцев
9. «Около года назад мои попугаи произвели на свет потомство. Теперь у меня есть друг на всю жизнь»
10. Эти фотографии сделаны с разницей в месяц
11. 15 лет вместе
12. «Как же быстро летит время!»
13. «Мой муж нашел Понибоя, когда тот был маленьким котенком, и заботился о нем 24/7. Спустя год Понибой все еще думает, что мой муж — его родная мать. Это восхитительно»
14. 3 месяца vs. 6 месяцев
15. «22 года, и мы продолжаем вести счет»
16. «Он словно превратился в совсем другую рыбку»
17. «Мой Тофу „до“ и „после“. Место съемки все то же»
18. Друзья навеки
19. «Мой мальчик Кайзер и я. На фотографии слева — наша первая встреча, справа — его первый день рождения»
20. Привычки с годами не меняются
21. Соотношение размеров хозяина и его питомца сохранилось даже спустя годы
22. «А ведь прошло совсем немного времени»
23. Фото с любимой игрушкой в 4 месяца и в зрелом возрасте
А ваши домашние любимцы тоже превратились из крох в солидных зверюшек в мгновение ока?