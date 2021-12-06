20+ доказательств того, что беспощадное время меняет все вокруг до неузнаваемости

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Если задуматься о времени и его скоротечности, становится немного грустно на душе. Казалось бы, только вчера мы покупали новенькие кроссовки, а спустя несколько лет они уже изрядно износились и требуют замены. И так во всем: будь то бронзовая скульптура или же любимая кепка — ничто не вечно.

Глубоко вздыхая, мы в AdMe.ru убедились, как сильно могут измениться различные вещи и предметы спустя некоторое время. Однако советуем сильно не расстраиваться и наслаждаться каждым моментом жизни.

«Мои старые кроссовки, в которых я бегал 5 лет, и новые»

«Футболка, которую я купил в 8-м классе, в сравнении с купленной спустя 8 лет»

«Эта кукла была у меня 27 лет. Она принадлежала моей бабушке, которая подарила ее мне. Сегодня нашла похожую в благотворительном магазине»

«Думаю, пришло время сменить седло. 10 лет прошло»

Представьте, сколько раз эта собака высовывалась из окна

Прилавок на придорожной стоянке

Давно заброшенная усадьба посреди государственного леса Беартаун. Представьте истории, которые были рассказаны около этого очага

Этот парень танцует в одном и том же месте уже несколько недель

Слева зажим, который использовался примерно 40 тыс. раз в течение одного года. Справа такой же новый

«Моя рабочая кепка спустя 1,5 года»

«Тачпад на моем 7-летнем ноутбуке затерся настолько, что в нем можно видеть отражение»

Как выглядит время: мраморные ступеньки на лестнице 1901 года в «Пассаже», Санкт-Петербург

Потрепанная временем деревянная скамейка

Радиатор отопления под сушилкой для рук в пабе

Виноградная лоза медленно захватывает заброшенное здание

«Взявшись менять стельки, я даже не подозревал, насколько они износились за 8 месяцев»

«Вход для сотрудников на моей работе. Догадайтесь, с какой стороны считываются ключ-карты?»

Электронную книгу тоже можно зачитать до дыр. 7 лет эксплуатации

«Стол, который моя бабушка использовала как гладильную доску»

Износ напольного покрытия вокруг кресла в парикмахерской

Его нос так много раз трогали, что он затерся

Забытая поилка для птиц обзавелась собственной экосистемой

Угол на вокзале Великобритании, потертый сумками и чемоданами за многие годы