20+ доказательств того, что батя — это отдельная планета

Папы — это вам не мамы, они плохо разбираются в платьях, косметике, заплетании косичек, зато искренне умиляются маникюру, смешным картинкам и вообще любым глупостям, которые замышляют любимые сыночки и дочурки. А еще они без проблем смастерят кукольный домик, построят игровую площадку и перепаяют любимую игрушку. Одним словом, переделают все, до чего дотянутся их сильные мужские руки.

Мы в AdMe.ru взглянули на воспитание детей глазами отцов: что они подмечают, чем гордятся, какие радости разделяют со своими маленькими подопечными. Так что ловите порцию брутальных фотографий от мужчин. А в бонусе расскажем о том, что отцовская любовь распространяется не только на детей.

«Мы с женой не спали до полуночи, собирая это. Как думаете, ему понравится?»

«Моя дочь — король-чародей Ангмара»

«Теперь так выглядят все мои футболки»

«Моему сыну в августе исполнится 3 года. Он удивил нас с женой этим рисунком: „Это папа“. Я впечатлен и очень горжусь»

«Отправились на наше первое УЗИ, где нас ждал маленький сюрприз»

Смотри, их четверо! Двое других позади этих двоих. Ржунимагу. © losercoffee / Reddit

«Ну как, я достаточно похож на папу?»

Выглядишь так, будто тебе удалось поспать на этой неделе. © CynicalSorcerer / Reddit

«Завидуйте, ребята! Сегодня мой 3-летний ребенок приготовил мне суп из машинок»

«Я был рад, что моя дочь откроет свой новый кукольный домик, но теперь пожалел»

Вот что 3-недельный ребенок думает по поводу того, что пора спать: плачет, кричит, психует, а главное, делает это очень громко

«Длительное воздействие такого шума может навредить вашему слуху».

«Сделал моему мальчику развивающую доску. Он не отходит от нее последние полчаса. Это успех!»

«Мы готовы пойти на все, чтобы накормить детей»

«Ходить и держаться за руки — самые приятные ощущения!»

«Нашей дочери недавно исполнился год. Я отблагодарил жену как полагается: преподнес ей это»

«Награда производителю молока за 1 год кормления грудью».

«Итак, папы, кто еще носит блестящий голубой цвет? Как насчет мятного золота?»

«Перепаял выключатель на любимой игрушке моей маленькой девочки и даже не оставил швов, когда ее зашивал!»

«Я превратил свой чердак в игровую»

«А это оказалось сложнее, чем я думал! Думаю, ей понравится»

«Сделал сегодня торт ко дню рождения моего сына. Не могу поверить, что ему уже 6!»

«Мне нравится, когда дочь красит мне ногти»

«Сделал для дочки пиратскую саблю из поддона»

«Кажется, моя дочь становится суперзлодеем. Спустившись вниз, обнаружил, что Чудо-женщину возят по дому привязанной к коляске»

«Машина сына круче моей»

«Иногда нужно взять выходной и построить с дочкой форт»

Бонус: «Мой отец с котом из приюта, который нашел путь к его сердцу 16 лет назад»