20+ доказательств того, что аэропорты одновременно прекрасны и ужасны

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В аэропортах особая атмосфера, здесь случаются удивительные совпадения и всегда можно увидеть что-то странное. Наверное, за это мы их и любим. Необычные пассажиры, забавная ручная кладь и события, свидетелем которых вы вряд ли стали бы в иных условиях, — это повседневность аэропортов.

AdMe.ru предлагает посмотреть на будни пилотов и пассажиров, а в конце статьи узнать, до чего может довести любовь к перелетам.

1. Ведь ждать стоя — это слишком утомительно

2. Пожилой мужчина учит парня делать оригами из однодолларовой купюры

3. Киану Ривз остановился поболтать с сотрудниками авиакомпании

4. Просто выдача багажа в аэропорту Гонолулу

5. «Дорогая Джоана, я сделала огромный плакат, чтобы ты испытала огромное смущение. С любовью, твоя сестра»

6. «Особый день у выхода на посадку F80! С помощью медиков аэропорта служебная собака Элеанор Ригби родила 8 щенков — 7 мальчиков и 1 девочку»

7. «Забыла зарядить руку ночью, поэтому воспользовалась зоной для зарядки телефонов в аэропорту»

8. Переход в международном аэропорту Майами

9. Вот что случается, когда задерживается рейс камерного оркестра

10. Замечено в бостонском аэропорту

11. «По-видимому, полечу в командировку на „пушистом“ рейсе. Чувство, будто попал в параллельный мир»

12. «Во время ожидания в международном аэропорту Нашвилла брат купил мне эту модель самолета. Я посмотрел на номер на ее хвосте и увидел такой же в пяти гейтах от себя»

13. «Это сделал злой человек». Кто-то приклеил изображение розеток на стену в аэропорту Ванкувера

14. Она наверняка ответила: «Да»

«Привет, меня зовут Эндрю, и я собираюсь сделать предложение своей девушке Рэйчел во время этого рейса! У меня есть кольцо. У меня есть „речь“. Чего у меня нет, так это фотографа, поэтому хочу попросить об одолжении... Пожалуйста, сфотографируйте или запишите на видео и отправьте их на номер ниже. Буду очень благодарен, заранее спасибо!»

15. «Мой приятель заметил в аэропорту на движущейся дорожке этого парня. Он сидел на стуле, ел фастфуд и ловил покемонов»

16. «Ручная кладь этого парня никого не смутила, хотя мои кусачки для ногтей были признаны крайне опасными»

17. Просто жонглер в аэропорту

18. «Никто не подумал: „Интересно, чей это чемодан?“»

19. «Ура, наконец-то сделала это!»

20. Красота требует жертв

21. «Сегодня наш второй пилот сделал предложение стюардессе. Она сказала: „Да“»

22. «Вылет задержали на 12 часов, и мой парень куда-то пропал. Нашла его на середине марафона мультфильмов студии Pixar в группе 5-летних детей. Люблю его»

23. Это инсталляция

Бонус: а это действующий аэропорт, построенный у дома Джона Траволты