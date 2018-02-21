20 ярких доказательств, что у каждого супермена должен быть свой лохматый напарник
Наверняка создатели аккаунта hotdudeswithdogs слышали об исследовании, которое показало, что фото мужчин с собаками кажутся женщинам более привлекательными и сексуальными. Вот почему снимки, публикуемые на данной странице, всегда набирают десятки тысяч лайков.
AdMe.ru выбрал наиболее интересные фото горячих парней с их питомцами и предлагает просто насладиться просмотром снимков таких разных, но по-настоящему заботливых и брутальных мужчин и их четвероногих друзей. А в конце статьи вас ждет пара трогательных видео, которые могут растопить даже арктический лед.
1. Настоящий напарник всегда поддержит
2. Здесь не очень понятно, кто кого защищает. Но спина у парня красивая
3. Хорошо, когда верных друзей много
4. И у больших мужчин могут быть свои маленькие слабости
5. Что мне снег, что мне зной, когда мой друг со мной!
6. Вот что означает выражение «души друг в друге не чаять»
7. «Я всегда знал, что на тебя можно положиться»
8. И как не пожелать им приятного аппетита?
9. «Дружище, я тебе, конечно, доверяю, но за дорогой-то следи»
10. Сильным парням тоже нужен отдых
11. Рядом с настоящим другом все трудности кажутся преодолимыми
12. Муки выбора: даже не знаешь, в чьих именно глазах хочется утонуть
13. Настоящий друг всегда понимает твои шутки
14. Все-таки парни особенно милые, когда спят
15. «Ну, вы поняли, кто здесь главный?»
16. Когда твой напарник любит повеселиться, а ты — не очень
17. «Покатай меня, большая черепаха!»
18. С настоящим другом действительно можно и в разведку пойти, и в засаде скрыться
19. А это точно собака?
20. «Потому что мы банда»
21. Настоящий друг — это лучший напарник
Бонус
Встреча после разлуки всегда безумно приятна, особенно если твоему приезду радуются неподдельно и искренне. Именно так настоящих мужчин встречают их верные друзья.
А какая команда напарников понравилась вам больше всего? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото на превью lasselom / instagram, davidharris89 / instagram