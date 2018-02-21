20 ярких доказательств, что у каждого супермена должен быть свой лохматый напарник

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Наверняка создатели аккаунта hotdudeswithdogs слышали об исследовании, которое показало, что фото мужчин с собаками кажутся женщинам более привлекательными и сексуальными. Вот почему снимки, публикуемые на данной странице, всегда набирают десятки тысяч лайков.

AdMe.ru выбрал наиболее интересные фото горячих парней с их питомцами и предлагает просто насладиться просмотром снимков таких разных, но по-настоящему заботливых и брутальных мужчин и их четвероногих друзей. А в конце статьи вас ждет пара трогательных видео, которые могут растопить даже арктический лед.

1. Настоящий напарник всегда поддержит

2. Здесь не очень понятно, кто кого защищает. Но спина у парня красивая

3. Хорошо, когда верных друзей много

4. И у больших мужчин могут быть свои маленькие слабости

5. Что мне снег, что мне зной, когда мой друг со мной!

6. Вот что означает выражение «души друг в друге не чаять»

7. «Я всегда знал, что на тебя можно положиться»

8. И как не пожелать им приятного аппетита?

9. «Дружище, я тебе, конечно, доверяю, но за дорогой-то следи»

10. Сильным парням тоже нужен отдых

11. Рядом с настоящим другом все трудности кажутся преодолимыми

12. Муки выбора: даже не знаешь, в чьих именно глазах хочется утонуть

13. Настоящий друг всегда понимает твои шутки

14. Все-таки парни особенно милые, когда спят

15. «Ну, вы поняли, кто здесь главный?»

16. Когда твой напарник любит повеселиться, а ты — не очень

17. «Покатай меня, большая черепаха!»

18. С настоящим другом действительно можно и в разведку пойти, и в засаде скрыться

19. А это точно собака?

20. «Потому что мы банда»

21. Настоящий друг — это лучший напарник

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