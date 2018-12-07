20 доказательств, что семья — это одновременно и трогательно, и весело

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Утверждение о том, что все счастливые семьи счастливы одинаково, вряд ли соответствует действительности. Жизнь каждой семьи состоит из неповторимых моментов — иногда трогательных, а иногда веселых. Мы все по-разному реагируем как на сложности и неурядицы, так и на приятные сюрпризы. Однако есть вещи, которые происходили в большинстве семей. Посмотрите и вспомните, как это было у вас.

Мы в AdMe.ru убеждены, что чувство юмора — это ключ к здоровым отношениям. И будем рады поднять вам настроение своей подборкой.

Все началось со свадьбы. На ней вас было трое

Потом жена сообщает о своей беременности довольно странным образом

Появление малыша становится настоящим праздником

«Восхитительная реакция старшего брата на первую встречу с младшей сестрой».

Но забот становится в 2 раза больше

my dog summer wanted to get tossed in the air too hahaha pic.twitter.com/ElQTtDFPUq — VICTOWIA 🦋 (@victowia_) September 20, 2018

Обычное кормление ребенка превращается в настоящий экзамен на креативность

Зато и делать покупки становится в 2 раза веселее

«7-месячный сын с мужем покупают елку для его первого Рождества»

Хорошо, что за малышом всегда присмотрит няня

А если она не справляется, за дело берется супербабушка

Дети во всем походят на родителей. Иногда даже слишком

Когда твой кумир — мама и ты копируешь ее имидж.

Они стараются выглядеть красиво

«Племянница пыталась накрутить челку».

Поражают железной логикой

И восхищаются вашими знаниями

А если вам нравятся скабрезные шутки, не исключено, что и им тоже

«Дочка рассказывает сыну анекдоты, из-за которых он чувствует себя неловко».

Ничто так не укрепляет отношения, как приятные сюрпризы

«Я сделал кадр с моей женой на Гавайях и теперь использую ее силуэт в качестве личного логотипа фотографии».

«Заботливый папа борется со льдом, чтобы принести дочери игрушку»

А дети, взрослея, могут устроить сюрприз родителям

«Когда брат в первый раз показал нашей маме свое тату».

Семейный досуг — это испытание не для слабонервных

Мама смущает сына-подростка

«Мама пытается убедить дочку, что раптор не страшен»

Бонус: когда кто-то сказал тебе, что ты выглядишь как твоя мама