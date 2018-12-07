20 доказательств, что семья — это одновременно и трогательно, и весело
Утверждение о том, что все счастливые семьи счастливы одинаково, вряд ли соответствует действительности. Жизнь каждой семьи состоит из неповторимых моментов — иногда трогательных, а иногда веселых. Мы все по-разному реагируем как на сложности и неурядицы, так и на приятные сюрпризы. Однако есть вещи, которые происходили в большинстве семей. Посмотрите и вспомните, как это было у вас.
Мы в AdMe.ru убеждены, что чувство юмора — это ключ к здоровым отношениям. И будем рады поднять вам настроение своей подборкой.
Все началось со свадьбы. На ней вас было трое
Потом жена сообщает о своей беременности довольно странным образом
Появление малыша становится настоящим праздником
«Восхитительная реакция старшего брата на первую встречу с младшей сестрой».
Но забот становится в 2 раза больше
Обычное кормление ребенка превращается в настоящий экзамен на креативность
Зато и делать покупки становится в 2 раза веселее
«7-месячный сын с мужем покупают елку для его первого Рождества»
Хорошо, что за малышом всегда присмотрит няня
А если она не справляется, за дело берется супербабушка
Дети во всем походят на родителей. Иногда даже слишком
Когда твой кумир — мама и ты копируешь ее имидж.
Они стараются выглядеть красиво
«Племянница пыталась накрутить челку».
Поражают железной логикой
И восхищаются вашими знаниями
А если вам нравятся скабрезные шутки, не исключено, что и им тоже
«Дочка рассказывает сыну анекдоты, из-за которых он чувствует себя неловко».
Ничто так не укрепляет отношения, как приятные сюрпризы
«Я сделал кадр с моей женой на Гавайях и теперь использую ее силуэт в качестве личного логотипа фотографии».
«Заботливый папа борется со льдом, чтобы принести дочери игрушку»
А дети, взрослея, могут устроить сюрприз родителям
«Когда брат в первый раз показал нашей маме свое тату».
Семейный досуг — это испытание не для слабонервных
Мама смущает сына-подростка
«Мама пытается убедить дочку, что раптор не страшен»
Бонус: когда кто-то сказал тебе, что ты выглядишь как твоя мама
Фото на превью u/EviscerationNation / Reddit