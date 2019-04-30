20 доказательств, что ни у кого из нас нет на 100 % идеальных соседей

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Редко нам попадаются идеальные соседи: кто-то любит слушать музыку по ночам, кто-то годами что-то сверлит или делает бесконечный ремонт. И, кажется, у каждого имеется живущий этажом выше человек с мячом для боулинга.

Но даже те, кому не особо повезло с соседями, умудряются с юмором смотреть на все проблемы. Ну или просто рассказывать о них в интернете. А самые интересные жалобы AdMe.ru покажет вам.

Я: «Думаю, пора идти спать». Мои соседи сверху:

Вместо платных тренингов

А этот лайфхак можно брать на вооружение

Хендмейд: соседская версия

«Мои соседи сверху по выходным»

И воду холодную не включайте, из-за нее тоже мерзнем

Хотела как лучше...

«Скоро Пасха: соседи надели на своих садовых гаргулий заячьи ушки»

Где еще найти такие перлы, как не в подъездных чатах?

Важные события нужно увековечивать

«Когда соседей накрывает ностальгия»

«Сосед часто бросал окурки через забор на тротуар. Я собрал их все в пакет и отдал соседу»

«Ты кое-что уронил».

Когда приходится обращаться к собакам

«В очередной раз сосед решил послушать шансон ночью»

С заботой о соседях

Главный соседский секрет раскрыт

Когда нервы на пределе

Соседи делятся на 4 типа

Есть и особый, 5-й вид

Но хорошие соседи тоже существуют!