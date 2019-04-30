20 доказательств, что ни у кого из нас нет на 100 % идеальных соседей
Редко нам попадаются идеальные соседи: кто-то любит слушать музыку по ночам, кто-то годами что-то сверлит или делает бесконечный ремонт. И, кажется, у каждого имеется живущий этажом выше человек с мячом для боулинга.
Но даже те, кому не особо повезло с соседями, умудряются с юмором смотреть на все проблемы. Ну или просто рассказывать о них в интернете. А самые интересные жалобы AdMe.ru покажет вам.
Я: «Думаю, пора идти спать».
Мои соседи сверху:
Вместо платных тренингов
А этот лайфхак можно брать на вооружение
Хендмейд: соседская версия
«Мои соседи сверху по выходным»
И воду холодную не включайте, из-за нее тоже мерзнем
Хотела как лучше...
«Скоро Пасха: соседи надели на своих садовых гаргулий заячьи ушки»
Где еще найти такие перлы, как не в подъездных чатах?
Важные события нужно увековечивать
«Когда соседей накрывает ностальгия»
«Сосед часто бросал окурки через забор на тротуар. Я собрал их все в пакет и отдал соседу»
«Ты кое-что уронил».
Когда приходится обращаться к собакам
«В очередной раз сосед решил послушать шансон ночью»
С заботой о соседях
Главный соседский секрет раскрыт
Когда нервы на пределе
Соседи делятся на 4 типа
Есть и особый, 5-й вид
Но хорошие соседи тоже существуют!
А какие самые необычные поступки совершали ваши соседи?
Фото на превью Tim000 / Pikabu, Depositphotos.com, Depositphotos.com, Depositphotos.com, Depositphotos.com