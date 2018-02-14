20 доказательств, что лучший друг девочки — это папа
Ученые из Университета Эмори (США) выяснили, что папы девочек более чуткие и внимательные, чем отцы мальчиков. И это неудивительно, ведь для каждого мужчины дочь — это маленькая принцесса, о которой нужно заботиться. А еще отец — это лучший друг любой девочки, и папы на этих снимках являются отличным тому подтверждением.
Мы в AdMe.ru восхищаемся мужчинами, которые души не чают в своих дочерях, и предлагаем вашему вниманию теплые фото о глубокой связи родителей и их детей.
Папа любой день рождения делает волшебным
С ним всегда как за каменной стеной
Папы дочек — самые красивые
Хорошо, что у многих из них есть борода, на которой может потренироваться маленький стилист
С папой всегда беззаботно
Он поддерживает даже самые безумные идеи дочки
И всегда является примером
Папа непременно поделится последним кусочком
И научит абсолютно всему, даже чисто девчачьим штучкам
Папа может все что угодно. А если и нет, то обязательно научится ради своей дочурки
С папой можно отправиться в увлекательное путешествие
Или придумать что-то захватывающее дома
А впрочем, с ним даже обычный дождь превращается в приключение
Папуля никогда не отказывается выпить чаю
Или побыть лошадкой
Он всегда готов поддержать и утешить
Папа может часами фотографировать дочку, пока не получится то самое фото
И даже готов сам поучаствовать в девчачьих селфи
Папа — настоящий сорвиголова, только маме об этом знать необязательно
И каждый папа желает своей дочке только самого лучшего, ведь она для него — целый мир
А вы близки со своим папой? Рассказывайте в комментариях, делитесь совместными фото!
Фото на превью goodjobcobb/instagram, sbsolly/instagram