20 доказательств, что лучший друг девочки — это папа

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Ученые из Университета Эмори (США) выяснили, что папы девочек более чуткие и внимательные, чем отцы мальчиков. И это неудивительно, ведь для каждого мужчины дочь — это маленькая принцесса, о которой нужно заботиться. А еще отец — это лучший друг любой девочки, и папы на этих снимках являются отличным тому подтверждением.

Мы в AdMe.ru восхищаемся мужчинами, которые души не чают в своих дочерях, и предлагаем вашему вниманию теплые фото о глубокой связи родителей и их детей.

Папа любой день рождения делает волшебным

С ним всегда как за каменной стеной

Папы дочек — самые красивые

Хорошо, что у многих из них есть борода, на которой может потренироваться маленький стилист

С папой всегда беззаботно

Он поддерживает даже самые безумные идеи дочки

И всегда является примером

Папа непременно поделится последним кусочком

И научит абсолютно всему, даже чисто девчачьим штучкам

Папа может все что угодно. А если и нет, то обязательно научится ради своей дочурки

С папой можно отправиться в увлекательное путешествие

Или придумать что-то захватывающее дома

А впрочем, с ним даже обычный дождь превращается в приключение

Папуля никогда не отказывается выпить чаю

Или побыть лошадкой

Он всегда готов поддержать и утешить

Папа может часами фотографировать дочку, пока не получится то самое фото

И даже готов сам поучаствовать в девчачьих селфи

Папа — настоящий сорвиголова, только маме об этом знать необязательно

И каждый папа желает своей дочке только самого лучшего, ведь она для него — целый мир

А вы близки со своим папой? Рассказывайте в комментариях, делитесь совместными фото!