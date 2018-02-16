20 доказательств, что аватаркам в соцсетях нельзя верить (новая подборка)

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От любви до ненависти — один шаг, а от красавицы до чудовища и того короче. Безумие и отвага — вот качества, которых не занимать героям нашей подборки. Кто-то из ребят решился показать не самое удачное свое фото, а кто-то специально постарался — выпустил наружу своих демонов, и это то еще зрелище.

Постоянные читатели знают, что это не первая подборка такого плана, но для тех, кто не видел предыдущие, милости просим сюда и сюда.

Мы в AdMe.ru считаем, что вся эта зацикленность на идеальных фотографиях уже в прошлом, сейчас в тренде умение посмеяться над собой. У наших героев это отлично получилось, не так ли?