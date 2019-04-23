20 моментов, которые остались в далеком прошлом, а кажется, что это было лишь вчера

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Если вам кто-то скажет, что первой книге о Гарри Поттере уже 22 года, вы, скорее всего, не поверите и тут же решите проверить это в интернете. Чтобы поразить вас сильнее, мы добавим, что Плутон уже 13 лет не считается планетой, фильм «Один дома» вышел 29 лет назад, а клипу «Gangnam Style» 7 лет. Время бежит слишком быстро, и мы не успеваем за ним угнаться.

Мы в AdMe.ru решили напомнить вам о фактах, которые остались в далеком прошлом. Хотя кажется, будто это произошло совсем недавно.

1. Фильм «Один дома» вышел 29 лет назад

2. Прошло 20 лет после первого прощального концерта Аллы Пугачевой

3. Мы пользуемся Facebook уже 15 лет

4. Последний раз мы переводили время в 2011 году. С тех пор прошло уже 8 лет

5. Сериал «Дикий ангел» впервые появился на российских экранах более 20 лет назад

6. Первой книге о Гарри Поттере уже 22 года

7. Дима Билан победил на Евровидении 11 лет назад

8. Единому госэкзамену (ЕГЭ) в этом году 18 лет. Впервые его сдавали в 2001 году

9. 50 лет назад ступил на Луну первый человек

10. Безумному хиту «Gangnam Style» 7 лет (он вышел в 2012 году)

11. 13 лет назад Плутон был исключен из списка планет Солнечной системы. Сейчас он считается карликовой планетой

«Скоро останется только 7 планет. Потому что я собираюсь уничтожить Уран».

12. 13 лет назад, в 2006 году, в наших паспортах начали появляться цветные фото

13. Первая приставка Dendy была выпущена 27 лет назад

14. Беспроводным оптическим компьютерным мышкам уже 18 лет (а кажется, еще вчера мы пользовались шариковой)

15. Оксана Федорова получила титул «Мисс Вселенная» в 2002 году. С этого момента прошло уже 17 лет

16. Первая станция метро в России была открыта 84 года назад

Строительство первой линии метро.

17. Мультфильму «Король Лев» в этом году будет 25 лет

18. Телеигре «КВН» уже 58 лет

19. 68 лет назад была выпущена первая банковская карта

20. Напиток Invite исчез с прилавков магазинов 20 лет назад

Бонус: кажется, меняется все, кроме Джеки Чана

А какое масштабное событие прошлого чаще всего вспоминаете вы?