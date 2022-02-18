20+ добротных вещей, которые одни люди выкинули и глазом не моргнули, а другие тут же взяли себе

Работающий ноутбук, новый домик для кошки, электровелосипед и даже доспехи — что только люди не выбрасывают за ненадобностью. И хорошо, что находятся те, кто не боится забрать все эти добротные вещи со свалки и дать им вторую жизнь. Ведь то, что мусор для одного, для другого может стать настоящим сокровищем.

Мы в AdMe.ru решили узнать, какие приличные вещи некоторым людям удалось найти буквально под ногами. А в бонусе вас будет ждать история нашей читательницы о том, как она выкидывала ненужные одежду и обувь.

«Обнаружил на помойке чудесную бас-гитару. Как раз на свой день рождения»

«Вот парочка моих лучших находок на сегодняшний день»

«Только что наткнулся на копию своей кожаной сумки, только в лучшем состоянии. Моя — сверху, найденная — снизу»

Находка. Работающий электровелосипед. Невероятно

«Бесплатно».

«Подарок от Вселенной на 42-й день рождения. Обнаружил рабочий 42-дюймовый LED-телевизор на мусорке»

«Купил новый шнур питания, пульт и настенное крепление, и он отлично работает. Банан — для масштаба».

«Моя последняя находка — iBook G3»

«Люблю кошек, поэтому не мог упустить бесплатную картину»

3 набора: гель для душа, лосьон и скраб

«Откопал эту мебель из IKEA в чьем-то мусорном контейнере»

«Ух ты! Посмотрите, что я нашла»

«Я просто не представляю, как можно было выбросить эти ножницы»

«Лучшая находка. Меня поражает, что люди выбрасывают такие вещи. Это все с районной свалки»

«Это чудесное кресло я забрал сегодня из мусорного контейнера»

«Мое последнее приобретение»

«Попалась эта обезьянка-дворецкий. Поднос был сломан, поэтому я сделал новый. Когда краска высохнет, я поставлю на него растение»

«Не знаю, что с ней делать, но я просто не мог позволить, чтобы ее уничтожили»

«Почти все, что находится в моей гостиной, я добыл, ныряя в мусорный контейнер или прогуливаясь в день вывоза мусора»

«Мне нравится, что у каждого предмета есть своя история».

«Газонокосилка была подобрана на обочине в день вывоза мусора. Она не работала, в топливном баке застоялась вода»

«Мы залили бензин, поставили новую свечу зажигания, и теперь устройство работает. Продали за $ 250».

«Неужели я действительно обнаружил на помойке почти идеально работающий велосипед с алюминиевой рамой за $ 500 и забрал его домой? Да!»

«Я нашла в мусорке платье в идеальном состоянии. На нем нет ни одной дырки или пятна, оно моего размера и любимого цвета. Теперь нужен повод, чтобы надеть его»

«Наткнулся в своем любимом мусорном контейнере на новый кошачий комплекс в коробке. Котам он понравился»

Бонус: «Есть у меня привычка раз в год все пространство чистить. И вот я как-то собрала вещи, обувь, всякие полотенца, постельное белье»

«Отнесла их ко входу в дом и ушла. Через час возвращаюсь — все забрали. А утром выхожу и вижу: обувь вернули. У меня 35-й размер, и вся обувь на каблуках была».