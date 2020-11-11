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20+ дизайнеров, у которых чувство прекрасного есть, а логики нет

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«Я художник, я так вижу» — как часто эта фраза приходит на ум, когда мы сталкиваемся с творениями горе-дизайнеров. В погоне за оригинальными решениями и воплощая плоды своей неуемной фантазии некоторые люди напрочь забывают о практичности, а иногда и о здравом смысле. Нам же в итоге остается лишь утирать слезы от смеха при виде всех этих бесполезных лавочек, лжекарманов и четырехлапых уток.

Мы в AdMe.ru убедились, что полет мысли может завести дизайнеров и производителей различных вещей в непроглядные дебри. Иначе эти шедевры и не объяснишь.

1. «Вот такой диван стоит в нашем гостиничном номере. И нет, он не раскладывается»

© willpalm6 / Reddit

2. «У этого магнитика в виде уточки, который много лет висит на моем холодильнике, 4 лапы»

© Thiccy-McNugget / Reddit

3. «Но вы же могли просто повернуть унитаз»

© doppelknoten / Reddit

4. «У этих брюк нет карманов, они просто пришили молнию, которая их имитирует»

© Toxicwand / Reddit

5. «Как вам зеркало в нашей ванной?»

© Nate_B_Cray_Cray / Reddit

6. «Один из них — выключатель света, а второй — дверной звонок»

© DresseurDeJohto / Reddit

7. «Интересно, каким образом я должен дотянуться до туалетной бумаги?»

© fughjtt / Reddit

8. «Вот насколько трубка дозатора не доходит до дна бутылочки»

© NK7887 / Reddit

9. «Туалет, для использования которого понадобятся наколенники»

© ShaniquaStringfellow / Reddit

10. «У меня ушло слишком много времени, чтобы позвонить в нужную квартиру»

© noimactuallyanadult / Reddit

11. Этот туалет будто из фильма «Паразиты»

© TerrificDragon9001 / Reddit, © arcadematt / Reddit

12. Что случилось с лапами этой бедной собаки?

© covidsurvivor19 / Reddit

13. А давайте установим цветочную клумбу прямо на подъездной дорожке

© Chefgotti / Reddit

14. Только представьте, каково все это драить и мыть

© Iwannahumpalittle / Reddit

15. «После нескольких часов преподавания я не могу присесть в метро, потому что там установили вот такие „лавочки“, чтобы не сидели бездомные»

© wb_thorne / Twitter

16. «В моем общежитии на кухне сделали ремонт, но забыли одну маленькую деталь. Кран для воды»

© G4METIME / Reddit

17. «У меня просто нет слов»

© Albieroo / Reddit

18. «Это уборная в папином новом доме. Мой рост 185 см. Потолок настолько низкий, что в нем пришлось проделать отверстие, чтобы здесь можно было стоять»

© 560guy / Reddit

19. Лучшее место для QR-кода — за стойкой, чтобы вы не смогли его отсканировать

© SuctionDragon90 / Reddit

20. По мнению дизайнера этой уборной, мы слишком переоцениваем приватность

© AussieMazza / Reddit

21. На самом верху большой лестницы в Таиланде вас поджидает такая ловушка. Зачем?!

© kevo0088 / Reddit

22. «Парень попросил выложить фото нашего туалета. Вот в каком „удобном“ месте здесь установлен держатель для бумаги. Но вообще мы ее никогда там не вешаем»

© whineryj3 / Reddit

А с какими творениями горе-дизайнеров в последнее время сталкивались вы? Ждем ваши истории в комментариях, а еще лучше — фото.

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