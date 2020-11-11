20+ дизайнеров, у которых чувство прекрасного есть, а логики нет

«Я художник, я так вижу» — как часто эта фраза приходит на ум, когда мы сталкиваемся с творениями горе-дизайнеров. В погоне за оригинальными решениями и воплощая плоды своей неуемной фантазии некоторые люди напрочь забывают о практичности, а иногда и о здравом смысле. Нам же в итоге остается лишь утирать слезы от смеха при виде всех этих бесполезных лавочек, лжекарманов и четырехлапых уток.

Мы в AdMe.ru убедились, что полет мысли может завести дизайнеров и производителей различных вещей в непроглядные дебри. Иначе эти шедевры и не объяснишь.

1. «Вот такой диван стоит в нашем гостиничном номере. И нет, он не раскладывается»

2. «У этого магнитика в виде уточки, который много лет висит на моем холодильнике, 4 лапы»

3. «Но вы же могли просто повернуть унитаз»

4. «У этих брюк нет карманов, они просто пришили молнию, которая их имитирует»

5. «Как вам зеркало в нашей ванной?»

6. «Один из них — выключатель света, а второй — дверной звонок»

7. «Интересно, каким образом я должен дотянуться до туалетной бумаги?»

8. «Вот насколько трубка дозатора не доходит до дна бутылочки»

9. «Туалет, для использования которого понадобятся наколенники»

10. «У меня ушло слишком много времени, чтобы позвонить в нужную квартиру»

11. Этот туалет будто из фильма «Паразиты»

12. Что случилось с лапами этой бедной собаки?

13. А давайте установим цветочную клумбу прямо на подъездной дорожке

14. Только представьте, каково все это драить и мыть

15. «После нескольких часов преподавания я не могу присесть в метро, потому что там установили вот такие „лавочки“, чтобы не сидели бездомные»

16. «В моем общежитии на кухне сделали ремонт, но забыли одну маленькую деталь. Кран для воды»

17. «У меня просто нет слов»

18. «Это уборная в папином новом доме. Мой рост 185 см. Потолок настолько низкий, что в нем пришлось проделать отверстие, чтобы здесь можно было стоять»

19. Лучшее место для QR-кода — за стойкой, чтобы вы не смогли его отсканировать

20. По мнению дизайнера этой уборной, мы слишком переоцениваем приватность

21. На самом верху большой лестницы в Таиланде вас поджидает такая ловушка. Зачем?!

22. «Парень попросил выложить фото нашего туалета. Вот в каком „удобном“ месте здесь установлен держатель для бумаги. Но вообще мы ее никогда там не вешаем»