20+ провалов горе-дизайнеров, которые непонятно как были одобрены заказчиками

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Вы замечали, что некоторые дизайнеры выполняют свою работу, строго следуя поставленному техзаданию? Причем нередко задание выполняется фотошоперами так, словно они напрочь отключают логику и здравый смысл. Допустим, клиент просит сделать девушке-повару на фотографии улыбку пошире. В итоге горе-умельцы и создают такие «шедевры», как в пункте 20 этой статьи.

У нас в AdMe.ru в голове не укладывается, как эти провалы могут остаться никем не замеченными и затем еще отправляться в печать или производство. Ну, зато они поднимают настроение всем пользователям интернета.

1. Какая гибкая девушка

2. Ладно, передняя часть автобуса повернута, но почему на крыше автобуса дорога и облака?

3. У одной игрушки рот почему-то оказался над носом, а у второй язык торчит из подбородка

4. Ручки на этой сумке пришиты так, что молнию невозможно полностью застегнуть

5. Почему она масло намазывает на руку?

6. Как вообще можно додуматься печатать текст цветом, который сливается с цветом упаковки?

7. Такое встречается не только на упаковках. Вот, например, дверной коврик, на котором вечером буква L не читается

8. Каким-то чудесным образом Человек-паук способен держать горячий напиток вверх ногами

9. Мерная шкала нанесена на непрозрачную бутылку

10. Бирка на этом гамаке сообщает о том, что гамак выдержит 1 человека. Но нарисовано 2 человечка

11. «Я искал потолочный вентилятор и наткнулся на эту гигантскую красоту»

12. «Мы отбелим все ваши зубы», — гласит слоган в этой рекламе

13. «Графический дизайн — это моя страсть»

14. Тот случай, когда дизайнер не заморачивается с пропорциями вещей. Зацените миниатюрные кастрюли и огромную ежевику

15. Меню в таиландском ресторане

16. Странное название у пиццерии — «Образец текста»

17. Эта вафельница создает тыквенный узор, наверное, благодаря волшебству

18. То ли утка, то ли аист, то ли пеликан, то ли индюк...

19. Клиент: «Сделай ей рот чуть побольше... Еще больше... Еще чуть-чуть... Ух ты, супер! Отправляй в печать!»

20. Интересно, какую музыку он слушает?

21. Напоследок тест на внимательность: что не так на этой фотографии?