20 дизайнеров, которых творческий кризис застал прямо посреди рабочего процесса
Согласитесь, в каждой работе есть свои сложности. Так, быть дизайнером и разрабатывать креативные, но при этом функциональные вещи — задача не из легких. И, наверное, даже у самых творческих и нестандартных работников этой сферы случаются провалы.
Мы в AdMe.ru уверены, что этих дизайнеров просто застал врасплох творческий кризис.
«Сковорода стоит ровно, только если в ней что-то лежит»
«Мой брат купил новый дом, и вот одна из его ванных комнат»
- Твой брат купил домик для Барби? © sandnibba_talks / Reddit
И как пить из такой чашки?
«Не могу прочитать текст на упаковке с ресницами»
«Дизайнер интерьера был явно не в себе»
Какого именно вкуса, хотелось бы узнать
Паровозик Томас из фильма ужасов
«Интересно, что было в голове у людей, которые устанавливали эти перила?»
«Купил новые тайтсы для бега. Обычно ношу их без шорт, но на эти, видимо, придется надевать»
Да что вы знаете о приватности?
«Они играют в гольф или замахиваются друг на друга?»
«Для такого держателя бумаги нужен соответствующий унитаз в туалете»
Эти тарелки выглядят так, будто их плохо помыли
«Зашел в музее в туалет. Там на двери табличка: „Мойте руки до, после и во время“. Удивился, пошел дальше и увидел там это»
«На моем рабочем ноутбуке камера находится внизу экрана. Во время разговора кажется, будто я пялюсь куда-то в космос, если я просто смотрю на экран»
«Вот такой очень необычный вантуз, стилизованный под девушку в красном платье с оборками, мне встретился в магазине»
«У этих манекенов такие лица, будто они замышляют что-то недоброе»
«Надувной матрас в виде гигантской прокладки»
- Она ведь просто впитает всю воду из бассейна! © Dr_Dornon / Reddit
«Лавочки в моем университете сделаны с углублением. Поэтому после дождя там еще несколько дней стоит вода»
«Получил свою новую ванну. Не совсем то, чего я ожидал»
Какие шедевры дизайнерской мысли встречались вам в последнее время?
Фото на превью Veroness / Pikabu
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