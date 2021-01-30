20 дизайнеров и производителей, чьи работы вызывают только один вопрос: «Кто это наделал?»

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Быть креативным и продуктивным по 40 часов в неделю — задача не из легких. У всех порой случаются провалы, и это нормально. Но бывают такие производители и дизайнеры, работы которых вызывают только недоумение и множество вопросов.

Мы в AdMe.ru верим, что эти 20 работников хотели как лучше и им просто пора в длительный трудовой отпуск.

1. «Хотела в Казань, а приехала на казнь»

2. Эта свеча расплавила подсвечник

3. «Купил себе повязку-наушники. Только вот мне приходится буквально бить себя по голове, чтобы переключить песню»

4. «Таблетки застряли на дне банки. Я уже пробовал ее хорошенько встряхнуть — не помогает. Буду выковыривать ножом»

5. В этой гирлянде только зеленые и красные огоньки настоящие. Остальные — муляжи

6. А можно не надо?

7. Это табло в междугороднем автобусе. Его нельзя выключить или хотя бы уменьшить яркость

8. «В инструкции написано: „Серый штекер в серое гнездо, белый — в белое“. Но на обоих штекерах есть и серый, и белый цвета»

9. «Недавно купила новую косметику. И только сейчас обнаружила, что одни из теней небезопасны для глаз. Об этом написано белыми буквами на светлом фоне»

10. Банка соли, которую невозможно закрыть

11. Кажется, ему не объяснили, как надо есть эскимо

12. Динь-Динь, ты ли это?

13. «Дверь в нашей больнице». Фото не перевернуто

14. Так сдаваться или нет?

15. В ресторане для автомобилистов терминал приема заказов находится перед меню

16. Нет, это не туалетная бумага. Это сыр

17. Декоративные вставки в душе напоминают огромные куски мяса

18. На упаковку яблок поместили Белоснежку, которая отравилась яблоком

19. Специально для добреньких и веселеньких

20. «Теперь ноги выглядят так, будто их нарисовал 3-летний ребенок»