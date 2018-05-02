20 дизайнеров, чей креатив не вписывается ни в одни стандарты

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Как превратить Симпсонов в макароны? Почему переезд — это лучший способ найти заначку? Как колесо может быть похоже на объектив? Ответы на эти вопросы знают только крутые маркетологи, рекламщики и дизайнеры, которым удалось по-настоящему отжечь и выделиться среди конкурентов.

AdMe.ru любит хорошую рекламу почти так же, как енотов и авокадо, так что мы с удовольствием делимся с вами новой подборкой самых запоминающихся объявлений и продуктов. А в конце вас ждет бонус о том, как можно просто перевернуть представление о маркетинге.

Реклама очков в туалете, которая попадет на все селфи

Давайте будем честными, это куда ближе к истине

«Я просто не могу».

А куда мне идти, если я кошечка?

Перед такой сувенирной продукцией ни один ребенок не устоит

«Радиостанция только для детей».

Реклама, которая точно знает, как обращаться к клиенту

«Ух ты, выглядишь отлично!»

Вот это я понимаю акция, а то все скидки да скидки

Первое правило маркетинга — предлагать решение проблемы. Или создавать ее

Даже маленькая деталь может стать крутой фишкой

На это можно смотреть вечно

«Дизайн штор».

Опасная, но запоминающаяся изюминка в баре

Все рекламные места заняты? Время импровизировать

Эти ребята узнали, что у каждой компании должна быть своя миссия

Номинант на премию «Визитка года»

«Вы алкоголик? Мы можем помочь. Звоните для доставки выпивки на дом».

Раньше я об этом даже не думал, но теперь...

«Если вы не можете уснуть, потому что боитесь, что паук, которого вы увидели чуть раньше, заползет вам в рот».

Ничего лишнего

«Нефильтрованный лагер».

Даже штрихкод можно сделать оригинальным

Кажется, это лучшая реклама на автобусах

Всегда можно придумать еще один вариант табличек для туалета

Передайте мне это вино, пожалуйста

«Темная лошадка».

Лучшая мотивация как можно скорее разместить рекламу

«Чем раньше вы разместите здесь свою рекламу, тем лучше».

Бонус: по-настоящему крутой маркетинговый ход всегда привлекает клиентов

А вам встречались запоминающиеся рекламные и маркетинговые ходы? Может, вы даже успели их заснять? Если да, скидывайте в комментарии: мир должен это увидеть!