20+ выразительных носиков, которые могут быть чем угодно, но только не недостатком
Все люди, которые решаются на изменение формы своего носа, имеют несколько основных причин такого решения: врожденные дефекты, последствия травм и психологические проблемы. К сожалению, в современном мире социальных сетей стереотипы об идеальной внешности заставляют многих комплексовать по поводу того, как они выглядят, чего делать совсем не стоило бы.
Мы в AdMe.ru определенно за естественную красоту и на примере некоторых смелых девушек постараемся показать, что каждый носик уникален и лишь подчеркивает индивидуальность.
«Я отчетливо помню, как увидела это и сказала: „Ха-ха, это же моя скульптура, сфотографируй!“»
Энергия носа с горбинкой
«Фотографируюсь в профиль, чтобы научиться любить себя со всех ракурсов и не тратить деньги на пластику носа»
«Пытаюсь принять свой нос. В детстве надо мной издевались из-за него»
Плюс большого носа — много места для пирсинга
«Думаю, я провожу слишком много времени в социальных сетях, но мой нос — это повод для неуверенности в себе»
- Как девушка с большим носом, я бы очень хотела, чтобы у меня был твой. © pipergee95 / Reddit
«Всегда казалось, что этот нос слишком велик для моего лица. Пытаюсь принять его естественные очертания»
«Я в профиль и анфас — это два совершенно разных человека»
«Мой нос большой, но зато я лучше чувствую запахи»
«Мне сказали, что операция по исправлению перегородки по крайней мере выпрямит ее, но я решила оставить все как есть»
- Маленькие носы переоценены. У всех один и тот же крошечный скучный носик. У тебя он прекрасен. © Newbie_2_Reddit / Reddit
«С днем рождения, мой длинный и загнутый вниз шнобель»
«Кажется, что я выгляжу искренне счастливой на этих фотографиях даже с таким носом»
«А у вас когда-нибудь были фотосессии с носом, ха-ха?»
«Мне сказали, что я похожа на ведьму»
- 100 % горячие ведьминские флюиды. На самом деле это огромный комплимент. © alvina-blue/ / Reddit
«Я всегда говорила, что собираюсь сделать операцию. Столько лет ненависти. Затем мой 5-летний ребенок сделал эти фото, и оказалось, что я не ненавижу свой нос»
«Мне наконец-то начал нравиться мой нос»
«Несколько лет назад я была бы в ужасе от фотографии своего профиля, но я полюбила свою носопырку»
«Прошло немало времени с тех пор, как я начала выкладывать свои фото в сеть. Благодаря комментариям я поняла, что люблю свой нос»
«Кто-то сфотографировал меня, и все фото — это нос»
«С детства мне было тяжело принять свой нос. Трудно доверять людям, которые говорят, что я красивая»
«Не могу поверить, что раньше ненавидела свой горбатый и острый нос. Но без него я бы не была собой»
«Я думаю, что мой клюв больше»
А как вы считаете, стоит ли так переживать из-за внешнего вида своего носа или он должен быть именно таким, каким его создала природа?
Фото на превью SuedeShark / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ выразительных носиков, которые могут быть чем угодно, но только не недостатком
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