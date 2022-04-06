20+ выразительных носиков, которые могут быть чем угодно, но только не недостатком

Все люди, которые решаются на изменение формы своего носа, имеют несколько основных причин такого решения: врожденные дефекты, последствия травм и психологические проблемы. К сожалению, в современном мире социальных сетей стереотипы об идеальной внешности заставляют многих комплексовать по поводу того, как они выглядят, чего делать совсем не стоило бы.

Мы в AdMe.ru определенно за естественную красоту и на примере некоторых смелых девушек постараемся показать, что каждый носик уникален и лишь подчеркивает индивидуальность.

«Я отчетливо помню, как увидела это и сказала: „Ха-ха, это же моя скульптура, сфотографируй!“»

Энергия носа с горбинкой

«Фотографируюсь в профиль, чтобы научиться любить себя со всех ракурсов и не тратить деньги на пластику носа»

«Пытаюсь принять свой нос. В детстве надо мной издевались из-за него»

Плюс большого носа — много места для пирсинга

«Думаю, я провожу слишком много времени в социальных сетях, но мой нос — это повод для неуверенности в себе»

Как девушка с большим носом, я бы очень хотела, чтобы у меня был твой. © pipergee95 / Reddit

«Всегда казалось, что этот нос слишком велик для моего лица. Пытаюсь принять его естественные очертания»

«Я в профиль и анфас — это два совершенно разных человека»

«Мой нос большой, но зато я лучше чувствую запахи»

«Мне сказали, что операция по исправлению перегородки по крайней мере выпрямит ее, но я решила оставить все как есть»

Маленькие носы переоценены. У всех один и тот же крошечный скучный носик. У тебя он прекрасен. © Newbie_2_Reddit / Reddit

«С днем ​​рождения, мой длинный и загнутый вниз шнобель»

«Кажется, что я выгляжу искренне счастливой на этих фотографиях даже с таким носом»

«А у вас когда-нибудь были фотосессии с носом, ха-ха?»

«Мне сказали, что я похожа на ведьму»

100 % горячие ведьминские флюиды. На самом деле это огромный комплимент. © alvina-blue/ / Reddit

«Я всегда говорила, что собираюсь сделать операцию. Столько лет ненависти. Затем мой 5-летний ребенок сделал эти фото, и оказалось, что я не ненавижу свой нос»

«Мне наконец-то начал нравиться мой нос»

«Несколько лет назад я была бы в ужасе от фотографии своего профиля, но я полюбила свою носопырку»

«Прошло немало времени с тех пор, как я начала выкладывать свои фото в сеть. Благодаря комментариям я поняла, что люблю свой нос»

«Кто-то сфотографировал меня, и все фото — это нос»

«С детства мне было тяжело принять свой нос. Трудно доверять людям, которые говорят, что я красивая»

«Не могу поверить, что раньше ненавидела свой горбатый и острый нос. Но без него я бы не была собой»

«Я думаю, что мой клюв больше»