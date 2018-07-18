20 девушек, у которых накопилось приличное количество вопросов ко Вселенной

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Девушки — потрясающие существа. Они обладают талантом то и дело попадать в курьезные ситуации и создавать себе проблемы на ровном месте. Но то, с каким изяществом, чувством юмора и наивным хлопаньем ресниц представительницы прекрасного пола выходят из любого конфуза, не оставляет шанса остаться равнодушными.

AdMe.ru предлагает вам попробовать вместе с девушками из нашей подборки ощутить всю глубину их проблем, несмотря на приступы хохота.

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Красивая фотосессия плавно перешла в жанр экшена

А с какими проблемами или курьезными случаями сталкивались вы, наши дорогие читательницы?