20 девушек, у которых накопилось приличное количество вопросов ко Вселенной
Девушки — потрясающие существа. Они обладают талантом то и дело попадать в курьезные ситуации и создавать себе проблемы на ровном месте. Но то, с каким изяществом, чувством юмора и наивным хлопаньем ресниц представительницы прекрасного пола выходят из любого конфуза, не оставляет шанса остаться равнодушными.
AdMe.ru предлагает вам попробовать вместе с девушками из нашей подборки ощутить всю глубину их проблем, несмотря на приступы хохота.
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А с какими проблемами или курьезными случаями сталкивались вы, наши дорогие читательницы?
Фото на превью Madi Ford / twitter