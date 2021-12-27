20+ девушек решились на прическу мечты, ведь когда, если не сейчас

Сейчас то время, когда мечтам о новом образе можно сказать да. В нынешних салонах, а иногда и своими руками можно сделать все — от сложных причесок до трудных окрашиваний волос. Однако часто от нас требуется соблюдение строгого дресс-кода, не на каждую работу можно прийти с нескучной стрижкой или укладкой. Но иногда стоит реализовать давнюю мечту и сделать с волосами что-то эдакое. А если к новой прическе добавить улыбку, то успех гарантирован.

Нам в AdMe.ru очень нравится смотреть на тех смелых девушек, которые решились на перемены и теперь в восторге от результата.

«Наконец-то реализовала свою давнюю мечту — сделала прическу в стиле 1970-х»

Эта прическа и лицо просто созданы друг для друга! © ArgonFalcon / Reddit

С неизменной хитринкой во взгляде

Немножко фольги, толика магии — и такой результат

Серьезно, это выглядит лучше, чем работа профессионалов. © Slobgobbisou / Reddit

«Импульсивно пошла на большие перемены»

Эти длинные волосы скрывали твою красоту! А короткая стрижка просто восхитительна. © rllylongname / Reddit

«Я в абсолютном восторге от результата!»

«Жизнь коротка, решайтесь на стрижку»

«Наконец-то воплотила в жизнь давнюю мечту о цветных волосах»

Трудно поверить, что между «до» и «после» прошло всего несколько часов

«Преображение волос в течение года. Завершаю на яркой ноте»

«Добавила немного галактического сияния в свои волосы. В восторге от того, как это выглядит с моим рыжим цветом»

«Просто серый — мой любимый цвет»



«30 см долой! Мне сказали, что после стрижки я похожа на 13-летнюю девочку»

Иногда, чтобы почувствовать себя лучше, достаточно только сходить к хорошему парикмахеру

«Ранее в этом году у меня был действительно сложный эпизод с депрессией, волосы были совсем запущены, просто чувствовала себя слишком усталой, чтобы что-то делать. Но вот мне наконец-то стало лучше, я пошла в парикмахерскую, чтобы сделать прическу мечты. Это действительно помогло». © flowertaemin / Reddit

«Я тут сделала кое-что и теперь в восторге от цвета своих волос»

«Моя попытка сделать прическу в духе 1960-х»

«Вернула свой цвет и текстуру волос»

«Преображение с черного цвета до платины за один раз. Я невероятно счастлива!»

«7 часов спустя. Когда все закончилось, была уже ночь, так что освещение не очень подходящее»

«Я мечтала об этой прическе!»

Эта стрижка просто создана для тебя, я не могу перестать смотреть на это! Идеально обрамляет лицо! © lostinspacecase / Reddit

«Наконец-то после 10 лет мечтаний о такой прическе я сделала это. Сделала сама, и это прекрасно»

«Наконец-то сделала мелирование»

