20+ девушек решили не брать кредит на свадьбу, но выглядело так, будто на торжество и свой образ они потратили миллионы

День свадьбы для многих — один из самых важных в жизни. Каждая невеста хочет, чтобы все было идеально: и платье, и туфли, и украшения, и фотографии. Конечно, иногда все это стоит дорого, но только не для героев сегодняшней подборки, которые не только значительно сэкономили, но и выглядели превосходно.

AdMe.ru перетряхнул весь интернет и нашел доказательства того, что свадьба мечты не обязательно должна стоить дорого. А в конце вас ждет бонус, который докажет, что на некоторых вещах все же не стоит экономить.

1. «Получила посылку с туфлями сегодня. Они стоили $ 235, но я урвала их всего за $43»

2. «Только поженились! Кольца заказали в интернет-магазине за $ 15, платье тоже, у жениха костюм был. Волосы укладывала мне мама, красила младшая сестра, а фотографировала золовка»

3. «Испекла пробное печенье для моей свадьбы, хочу для ее оформления взять тему весенних полевых цветов»

4. «Отец построил свадебную арку. Ему помогали мама и кот»

5. «Нашла свои туфли в секонде»

6. «Моя бабуля сделала эту корону специально для моей свадьбы»

7. «В кошельке было пусто, поэтому я сделал обручальное кольцо своими руками. Она сказала да»

8. «Сделала свадебный букет из страниц „Гарри Поттера“»

9. «Платье моей мечты и подходящего размера за $ 40, купленное в секонд-хенде»

10. «Бабуля моего жениха удивила меня, подарив свой жемчуг, который надевала на свадьбу. Чувствую себя растроганной и любимой»

11. «Довольна платьем и фотографией по уши! Всего $ 73»

12. «Нашла идеальные свадебные туфли всего за ЧЕТЫРЕ доллара»

13. «Моя тетя рисовала наши приглашения. Она только что прислала их нам. Я счастлива!»

14. «Представьте, моя приемная мамулечка сделала эти букеты и украшения, используя только те цветы, что растут у нее в саду. Чувствую себя такой особенной сейчас»

15. Красивые и дешевые украшения с AliExpress

16. «Испекла пробный миндальный торт с глазурью из сливочного сыра. Думаю, приготовить такой же на свадьбу»

17. «Только что купила мое свадебное платье в самом обычном магазине за $ 20»

18. «Решила попробовать сделать букет сама из шелковых цветов. Как вам?»

19. «Пришло мое платье с AliExpress, и ничто не может сделать меня еще счастливее»

20. «Чуть не купила такие за $ 20, но в итоге нашла аналогичные в магазине „Все за 99 центов“»

21. «Надела на свадьбу платье моей мечты — мамино платье!»

22. «Чувствую себя настоящей принцессой в свадебном платье моей бабушки и мамы»

Бонус: надеть на свадьбу мамино платье — прекрасный способ сэкономить и отдать дань традициям. Но некоторые девушки считают эксперименты своих мам слишком дерзкими

«На фото мама в платье 1985 года и я в нем же. Она умоляла меня его примерить. Никогда не забуду, как я выглядела в этой шляпе!»