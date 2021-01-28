20+ девушек рассказали, почему они навсегда вычеркнули из жизни популярные услуги салонов красоты

Уход за собой — важная часть жизни любой девушки. Наращивание ресниц, маникюр, депиляция, коррекция бровей, окрашивание — стандартный набор модницы. Повторять процедуры нужно раз за разом. И вырваться из этого круга не так-то просто. Но современные тенденции тяготеют к естественности и экологичности. Поэтому все больше женщин отказываются от походов в салоны и возвращают свою натуральную красоту.

AdMe.ru разыскал представительниц прекрасного пола, которые отказались от различных преображений внешности, и выяснил, почему они вычеркнули посещение бьюти-заведений из своей жизни. А в конце вас ждут 2 бонуса: фотодоказательство того, как сложно найти хорошего мастера маникюра после переезда, и история девушки, которая ни разу в жизни не ходила в салон красоты.

Наращивание ресниц

Юлиана: Я навсегда отказалась от наращивания ресниц из-за аллергии. Даже при использовании гипоаллергенных материалов глаза у меня были красные, чесались. Я пробовала несколько раз, но эффект одинаковый. И я смирилась: буду жить со своими родными ресницами. Теперь в планах отказаться от солярия. Хотя мой цвет кожи расстраивает меня, я понимаю весь вред процедуры.

Я навсегда отказалась от наращивания ресниц из-за аллергии. Даже при использовании гипоаллергенных материалов глаза у меня были красные, чесались. Я пробовала несколько раз, но эффект одинаковый. И я смирилась: буду жить со своими родными ресницами. Теперь в планах отказаться от солярия. Хотя мой цвет кожи расстраивает меня, я понимаю весь вред процедуры. Анна: Отказалась от наращивания ресниц и ламинирования. Искусственные ресницы выпадали вместе со своими, и после снятия оставались какие-то неровные и редкие кустики собственных. Если пучки приклеивать, то они пучками и выпадают. Двух процедур хватило, чтобы завязать. Есть еще один минус в наращивании: оно знатно накидывает возраст, чисто визуально. Я не только по себе сужу. И ламинирование: сначала круто, а затем ресницы перекручиваются, выворачиваются и ломаются.

Манипуляции с волосами

Полина: Изначально у меня были прямые волосы, потом я сделала химическую завивку и повторяла ее регулярно каждые полгода в течение лет 5. Наконец кудри мне надоели, и я сделала химическое выпрямление. Больше с волосами ничего не делала, пока не заметила, что они стали заметно короче. Часть волос просто отвалилась при расчесывании. Ну и конечно, копна уже не та. На фото заметно, как с каждой процедурой волос становится все меньше.

Изначально у меня были прямые волосы, потом я сделала химическую завивку и повторяла ее регулярно каждые полгода в течение лет 5. Наконец кудри мне надоели, и я сделала химическое выпрямление. Больше с волосами ничего не делала, пока не заметила, что они стали заметно короче. Ну и конечно, копна уже не та. На фото заметно, как с каждой процедурой волос становится все меньше. Марго: Ламинирование волос — деньги в никуда. Было модным одно время. Я попробовала, но поняла, что это полнейшая ерунда.

Ламинирование волос — деньги в никуда. Было модным одно время. Я попробовала, но поняла, что это полнейшая ерунда. Надежда: После родов отказалась от окрашивания, отрастила волосы своего цвета, и локоны стали выглядеть намного лучше. Теперь до появления седины не буду краситься.

Анна: Я долго красилась в блонд. Однажды пришла затонировать желтизну, и это был тот случай, когда я плакала в кресле мастера. А она сказала: «Ой, что-то пошло не так, немного темнее получилось». Еще во время укладки мне сожгли прядь, и она прямо отвалилась, о чем мне не сообщили, естественно. Вот уже пару лет отрастает. Пока в салон не рвусь.

То, о чем просила моя сестра. То, что ей сделали в салоне. И то, как мама исправила этот кошмар. © Unknown user / Reddit

Урок усвоен: в следующий раз иди не в салон, а к маме. © raiden18 / Reddit

Я показала парикмахеру эту фотографию и сказала, что мне нужен узор, только если она сможет с ним справиться. Она сказала, что сможет. Я не просила вернуть деньги, потому что постеснялась. Но меня удивляет, что у мастера не было ни капли смущения по поводу того, что испортила мне волосы. © prettyshittykitty101 / Reddit

2 года назад я заплатила за это $ 200, и салон не вернул мне деньги. Они сказали, что все сделали идеально. С тех пор я больше никогда не ходила в парикмахерскую и сама занимаюсь своими волосами. © ElfenLied518 / Reddit

Маникюр

Анна: Ситуация в салоне красоты отбила желание ходить туда. Мастер намотала мне фольгу и велела сидеть минут 25. Я уточнила, не проще ли будет подпилить верхний слой и затем положить ватки и фольгу. И услышала ответ: «Вы решили мастера поучить?» После ее замечания я притихла, и мое лицо было довольно напряженным. Когда она стала снимать гель, начала спиливать его пилкой довольно ожесточенно, причем было очевидно, что с фрагментами ногтевой пластины... Я продолжала молчать — верх достижения для меня. И тут она смотрит на меня и говорит: «Зачем лицо-то корчить? Чем недовольна?» Сказать, что я офигела, — это ничего не сказать. Я ответила, что, видимо, мое лицо отражает все эмоции касательно процесса, и считаю не совсем уместным с ее стороны делать подобные замечания. Дальше последовал вопрос: «Покрывать в итоге будем или нет?» Я ответила, что больше ничего не будем делать. Пошла к администратору, описала ей всю ситуацию, без эмоций. Она отошла к мастеру, вернулась и говорит: «А вы зачем с кривым лицом сидели? Сами виноваты!» Шах и мат.

Ситуация в салоне красоты отбила желание ходить туда. Мастер намотала мне фольгу и велела сидеть минут 25. Я уточнила, не проще ли будет подпилить верхний слой и затем положить ватки и фольгу. И услышала ответ: «Вы решили мастера поучить?» После ее замечания я притихла, и мое лицо было довольно напряженным. Когда она стала снимать гель, начала спиливать его пилкой довольно ожесточенно, причем было очевидно, что с фрагментами ногтевой пластины... Я продолжала молчать — верх достижения для меня. И тут она смотрит на меня и говорит: Сказать, что я офигела, — это ничего не сказать. Я ответила, что, видимо, мое лицо отражает все эмоции касательно процесса, и считаю не совсем уместным с ее стороны делать подобные замечания. Дальше последовал вопрос: «Покрывать в итоге будем или нет?» Я ответила, что больше ничего не будем делать. Пошла к администратору, описала ей всю ситуацию, без эмоций. Она отошла к мастеру, вернулась и говорит: «А вы зачем с кривым лицом сидели? Сами виноваты!» Шах и мат. Кристина: Одна из основных причин, почему я опасаюсь посещать маникюрные салоны, — это недостаточная дезинфекция. Конечно, инструменты обрабатываются, но у меня нет уверенности, что все было сделано по правилам. А в нынешней ситуации стала интересоваться, стоят ли рециркуляторы воздуха, лампы кварцевые, проводят ли проветривание, сколько мастеров и клиентов в зале находятся одновременно. И ответы неутешительные. Но чтобы самой делать себе процедуры, руки не из того места растут. Выгляжу так, как будто я за естественную красоту.

Одна из основных причин, почему я опасаюсь посещать маникюрные салоны, — это недостаточная дезинфекция. Конечно, инструменты обрабатываются, но у меня нет уверенности, что все было сделано по правилам. А в нынешней ситуации стала интересоваться, стоят ли рециркуляторы воздуха, лампы кварцевые, проводят ли проветривание, сколько мастеров и клиентов в зале находятся одновременно. И ответы неутешительные. Но чтобы самой делать себе процедуры, руки не из того места растут. Выгляжу так, как будто я за естественную красоту. Наталья: Переехала в Германию и не хожу больше на маникюр, потому что заметила, что здесь плохо дезинфицируют инструменты.

Переехала в Германию и не хожу больше на маникюр, потому что заметила, что здесь плохо дезинфицируют инструменты. Ирина: Неприлично много лет пользовалась шеллаком без перерыва и подстраивалась под запись мастера по маникюру. Когда сын маленький был, прямо с ним ходила. В этом году этот круг белки прервался, я вернулась к естественным ногтям и не буду больше делать покрытие. Такая свобода! Хожу только на маникюр без покрытия или сама делаю.

«Маникюр, который сделали моей сестре на свадьбу».

Карина: Однажды отказалась от салонного маникюра — сделала перерыв почти на год. В какой-то момент мне показался весь модный дизайн колхозом. Я тратила кучу времени, чтобы выбрать, какими будут ногти в следующие 4 недели, и меня бесило то, что я чувствовала какую-то обязанность, как будто кто-то заставлял меня это делать, а не мне самой хотелось. Еще и время драгоценное тратила. В итоге следила за ногтями сама, и меня устраивали голые ногтевые пластины. А потом я однажды так же внезапно почувствовала: я соскучилась по красным ногтям, пойду-ка на маникюр! Ну и вот теперь не мучаюсь, просто поняла, что именно я люблю и что мне не надоедает: нюд или красный, а главное — короткие ногти. И все раздражение как рукой сняло. А теперь, приходя на маникюр, просто приятно провожу время с подружкой — за столько месяцев ею мне стала мастер.

Однажды отказалась от салонного маникюра — сделала перерыв почти на год. В какой-то момент мне показался весь модный дизайн колхозом. Я тратила кучу времени, чтобы выбрать, какими будут ногти в следующие 4 недели, и меня бесило то, что я как будто кто-то заставлял меня это делать, а не мне самой хотелось. Еще и время драгоценное тратила. В итоге следила за ногтями сама, и меня устраивали голые ногтевые пластины. А потом я однажды так же внезапно почувствовала: я соскучилась по красным ногтям, пойду-ка на маникюр! Ну и вот теперь не мучаюсь, просто поняла, что именно я люблю и что мне не надоедает: нюд или красный, а главное — короткие ногти. И все раздражение как рукой сняло. А теперь, приходя на маникюр, просто приятно провожу время с подружкой — за столько месяцев ею мне стала мастер. Яся: Нет гелю-лаку. Процедура регулярно травмирует здоровый растущий ноготь, да и качество самого покрытия часто хромает.

Мариана: Дерматолог мне сказала, что если у девушки не бронебойная ногтевая пластина, то от постоянного нанесения гелей-лаков ноготь может истончиться и даже отслоиться. И чаще это происходит, если использовать темные цвета. Теперь опасаюсь делать маникюр-педикюр.

Дерматолог мне сказала, что если у девушки не бронебойная ногтевая пластина, то от постоянного нанесения гелей-лаков ноготь может истончиться и даже отслоиться. И чаще это происходит, если использовать темные цвета. Теперь опасаюсь делать маникюр-педикюр. Анастасия: Я год не ходила в салон на маникюр. Однажды мне сняли покрытие, а там под ногтем была пустота до середины ногтя. Я подумала, что это грибок. Побежала сдавать анализ. Ждала вердикта целый месяц. Но повезло: это был не он. Видимо, просто травмировали пластину. Ноготь отрос, и пустота заполнилась. Но потом я долго не ходила в салон: боялась пилочек, которые раньше были многоразовые и ничем особо не обрабатывались.

Я год не ходила в салон на маникюр. Однажды мне сняли покрытие, а там под ногтем была пустота до середины ногтя. Я подумала, что это грибок. Побежала сдавать анализ. Ждала вердикта целый месяц. Но повезло: это был не он. Видимо, просто травмировали пластину. Ноготь отрос, и пустота заполнилась. Но потом я долго не ходила в салон: боялась пилочек, которые раньше были многоразовые и ничем особо не обрабатывались. Айталина: Отказалась от геля-лака в пользу экологии. Когда снимают покрытие, оно превращается в пыль, которая, по сути, является частицами микропластика. Туда же стразы, блестки и т. д. О вреде микропластика, думаю, дополнительно говорить не стоит. Плюс в салонах используется огромное количество одноразовых материалов: апельсиновые и ватные палочки, перчатки, пилки и много чего еще. Это все также негативно влияет на экологию, поскольку эти изделия сложно перерабатывать. Хотя о переработке речь вряд ли пойдет, наверняка все на одну помойку выбрасывают и не сортируют. Одним словом, слишком много вредного мусора от одного клиента.

Отказалась от геля-лака в пользу экологии. Когда снимают покрытие, оно превращается в пыль, которая, по сути, является частицами микропластика. Туда же стразы, блестки и т. д. О вреде микропластика, думаю, дополнительно говорить не стоит. Плюс в салонах используется огромное количество одноразовых материалов: апельсиновые и ватные палочки, перчатки, пилки и много чего еще. Это все также негативно влияет на экологию, поскольку эти изделия сложно перерабатывать. Хотя о переработке речь вряд ли пойдет, наверняка все на одну помойку выбрасывают и не сортируют. Одним словом, слишком много вредного мусора от одного клиента. Пришла на маникюр, познакомились с мастером. Показали, куда сесть. Начала работать пилкой, сижу смотрю. От скуки и тишины стала разглядывать все, что попадется на глаза. На столе был крафт-пакет, из которого мастер достала фрезы для аппаратного маникюра и щипцы для кутикулы. Смотрю на него и понимаю, что индикатор на нем белый, а это значит, что пакет обработку не проходил.

Мастер тянется за щипцами, я руки убрала: «А у вас инструменты стерильные?» Мастер: «Конечно, я же при вас открыла пакет! Ну хотите, я еще раз его туда засуну?» Я: «Он и в первый раз там не был, в смысле „еще раз“?» Она так на меня посмотрела, как будто я идиотка, закатила глаза даже, разве что не цокнула. Потом она просто молчала, а я читала лекцию о стерилизации. И знаете, она ничего больше по этому поводу не сказала, просто не использовала эти инструменты. То есть для них это норма. Зачем тратить 40 минут на стерилизацию, если можно просто положить в пакет, заклеить и с важным видом открыть перед клиентом. © Tavi615 / Pikabu

Педикюр

Юлия: Я отказалась от маникюра и педикюра в салоне. Во-первых, мне жаль проводить несколько часов с посторонним и, как правило, не очень интересным мне человеком и тратить время на дорогу. Во-вторых, мне не нравится зависеть от мастера: если у меня отвалится или облезет какой-то ноготь, то я не смогу решить проблему сама за 15 минут. Мне придется звонить, договариваться о встрече и идти в салон, чтобы кто-то починил мне этот чертов ноготь и я не ходила, как кикимора. Что, кстати, опять же трата времени.

Я отказалась от маникюра и педикюра в салоне. Во-первых, мне жаль проводить несколько часов с посторонним и, как правило, не очень интересным мне человеком и тратить время на дорогу. Во-вторых, мне не нравится зависеть от мастера: если у меня отвалится или облезет какой-то ноготь, то я не смогу решить проблему сама за 15 минут. Мне придется звонить, договариваться о встрече и идти в салон, чтобы кто-то починил мне этот чертов ноготь и я не ходила, как кикимора. Что, кстати, опять же трата времени. Анна: В последний раз мне плохо сделали педикюр. На больших пальцах ногти стали неправильно расти и болеть. Теперь в салон ни ногой.

В последний раз мне плохо сделали педикюр. На больших пальцах ногти стали неправильно расти и болеть. Теперь в салон ни ногой. Екатерина: У меня только из-за денег могут быть пробелы в посещении салонов красоты. Педикюр 100 лет не делала именно поэтому. Хотя меня и одарили когда-то грибком, это не останавливает.

Процедуры для лица

Надежда: С кожей мучаюсь с 18 лет, но к косметологам ходила редко, так как всегда разочаровывалась. Однажды новый косметолог объяснила все про мой тип кожи, ее проблемы, способы их решения, расписала цепочку для домашнего ухода. Не прописала лекарства, а именно дала схему. И теперь я сама подбираю себе средства по составу. Я наладила домашний уход, и проблема исчезла.

С кожей мучаюсь с 18 лет, но к косметологам ходила редко, так как всегда разочаровывалась. Однажды новый косметолог объяснила все про мой тип кожи, ее проблемы, способы их решения, расписала цепочку для домашнего ухода. Не прописала лекарства, а именно дала схему. И теперь я сама подбираю себе средства по составу. Я наладила домашний уход, и проблема исчезла. Наталья: Один раз делала уколы гиалуроновой кислотой, заплатила 30 тыс. Я не заметила особого эффекта. На эту процедуру постоянно нужны деньги. В разовой акции смысла не было. Повторить пока желания больше не возникает.

Один раз делала уколы гиалуроновой кислотой, заплатила 30 тыс. Я не заметила особого эффекта. На эту процедуру постоянно нужны деньги. В разовой акции смысла не было. Повторить пока желания больше не возникает. Марго: Я вообще никогда в жизни не была у косметолога. И после того, что произошло с моей подругой, вряд ли когда-нибудь пойду. Ей сделали «уколы красоты», и теперь у нее как стиральная доска под глазами, волнами все. В кризис стали закупать какой-то новый препарат, и вот такая у нее возникла реакция.

Депиляция

Анна: Простилась с восковой депиляцией и шугарингом. Постоянно вросшие волосы, дикая боль при их удалении, воспаления... Да и сама процедура, как мы все знаем, не верх блаженства. Перешла на лазер, делаю уже года 4, крайне довольна. Про полное избавление от волос — враки. Стойкие единичные воины все равно выползают посмотреть на этот мир.

Простилась с восковой депиляцией и шугарингом. Постоянно вросшие волосы, дикая боль при их удалении, воспаления... Да и сама процедура, как мы все знаем, не верх блаженства. Перешла на лазер, делаю уже года 4, крайне довольна. Про полное избавление от волос — враки. Стойкие единичные воины все равно выползают посмотреть на этот мир. Татьяна: У меня чувствительная кожа, и я выбрала самый щадящий (как мне казалось) способ депиляции — шугаринг. Была готова к тому, что могут появиться раздражение и краснота. Но у меня остались синяки. Мастер уверяла, что это нормальная реакция. Ноги старалась прятать, пока синяки не прошли. А когда прошли, волосы выросли, и нужно было повторять процедуру. Вернулась к бритве.

Попробуйте вырвать хоть один волосок из руки. Это больно? Бразильская восковая эпиляция основана на той же технологии, только волосы выдираются пучками. Если у вас очень высокая чувствительность, вы будете орать от боли. Однако дальнейшие сеансы покажутся менее болезненными. Вросшие волосы — большая проблема, и если вы ее проигнорируете, это будет некрасиво смотреться. Покраснение, кожный зуд и сыпь не редкость. Я не могу все это терпеть. © Rajkumar Ram / Quora

Бьюти-процедуры для бровей

Полина: То, что я не повторю никогда, — это татуаж. Два года назад я сделала себе брови и была крайне довольна, так как они стали классной формы и наконец появился кончик брови. Но спустя год оттенок краски ушел в синий. Его я вывожу до сих пор. Сделала уже 4 процедуры удаления лазером, и до сих пор синева остается. Хотя нынешняя форма бровей меня устраивает, мне постоянно приходится перекрывать карандашом синий оттенок. Да и по времени и по деньгам это накладно: каждая процедура сведения стоит ₽ 2 тыс. и занимает больше часа.

То, что я не повторю никогда, — это татуаж. Два года назад я сделала себе брови и была крайне довольна, так как они стали классной формы и наконец появился кончик брови. Но спустя год оттенок краски ушел в синий. Его я вывожу до сих пор. Сделала уже 4 процедуры удаления лазером, и до сих пор синева остается. Хотя нынешняя форма бровей меня устраивает, мне постоянно приходится перекрывать карандашом синий оттенок. Да и по времени и по деньгам это накладно: каждая процедура сведения стоит ₽ 2 тыс. и занимает больше часа. Марина: Сама стала оформлять брови: в этом году салон не работал какое-то время. Попробовала, и мне понравилось. Крашу, когда хочу, корректирую форму. Мастер была отличная, но все равно нет-нет да сделает не так, как мне хотелось.

Сама стала оформлять брови: в этом году салон не работал какое-то время. Попробовала, и мне понравилось. Крашу, когда хочу, корректирую форму. Мастер была отличная, но все равно нет-нет да сделает не так, как мне хотелось. Надежда: Отказалась навсегда от микроблейдинга. У меня пигмент в красный уходил, но 2 раза сделала процедуру лазерного удаления, и теперь почти не видно. Можно, конечно, еще повторить для идеального состояния. Из салонных процедур оставила только лазерную эпиляцию и стрижку с уходом.

Бонус № 1: «Главное, мастер все время убеждала меня доверять ей»

«Я недавно переехала в Европу из Канады. Нашла в интернете женщину, которая делает маникюр. Это обошлось мне в € 45. И еще € 65 ушло на исправление. Слева то, что у меня было, и я снова хотела такие же ногти! Все началось обычно — с базы. Затем мастер использовала баночку с густым гелем-лаком и блестки с AliExpress. После этого она положила 3 топовых слоя. Даже после сушки в лампе ногти остались липкими». © sarahtisme / Reddit

Бонус № 2: Алена никогда не посещала салоны красоты

Мне 26, и я никогда не посещала салоны красоты, не делала ногти, брови или ресницы. И даже до косметолога еще ни разу в жизни не добралась. Нет, я вовсе не считаю это чем-то плохим или неправильным, просто я не хочу тратить на это свое время. А вообще, главное — нравиться самой себе. И тот уход за внешностью, который я осуществляю сама, меня вполне устраивает, я не испытываю необходимости в посещении салона красоты. Вовсе не исключаю того факта, что когда-нибудь я все-таки обращусь к специалистам бьюти-сферы, я не категорична в этом вопросе. Но пока мне комфортно и без этого.