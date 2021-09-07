20+ девушек слегка поколдовали над формой бровей и преобразились до неузнаваемости

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Брови — важнейшая часть лица. Неправильно подобранная форма способна заставить человека выглядеть старше своих лет и может отрицательно повлиять на восприятие других черт. Поэтому так важно поскорее разобраться в том, как же корректировать волоски, чтобы они выглядели гармонично, и надо ли их трогать вообще.

AdMe.ru спешит поделиться фотографиями пользователей сети, которые долго экспериментировали с формой бровей, но в итоге довели ее до идеала. А в конце мы добавили бонус: показали, к чему приводит слепое следование трендам.

22. «Я думала, что выгляжу круто. Почему никто мне ничего не сказал?»

21. «Мое преображение»

20. «Путь с 2012 года»

Раньше у вас был образ злодейки. Какая трансформация! © Curlywurlies / Reddit

19. «Сделала новую форму бровей своей подруге»

18. «Преображение моих бровей»

17. «Почему я думала, что тонкие брови меня украшают?»

16. «„До“ и „после“. Теперь я довольна»

15. «Преобразилась»

14. «Я не могу объяснить, как много для меня значат комплименты по поводу моих бровей. Это был долгий путь, и я горжусь своим новым образом»

13. «Я нуждалась в перманентном макияже»

12. «Я в средней школе и сейчас. Не идеально, но я горжусь улучшениями»

11. «Это потрясающе. Красивые брови полностью преображают лицо»

10. «Мои брови, когда я поступила в колледж, и как они выглядели, когда я его окончила»

9. «Микроблейдинг — это волшебство»

8. «7 лет назад и сегодня»

7. «Сбрила брови, но, думаю, я неплохо научилась делать их с нуля»

6. «Я наконец смирилась, что мои брови не должны быть похожи, как близнецы»

5. «Разница между фото составляет 4 года»

4. «Спустя 10 лет привела брови в порядок»

3. «Как вам мои успехи?»

Потрясающе! Вы помолодели на 10 лет. © DorothyManthooth_ / Reddit

2. «Я благодарна, что волоски выросли после того, что я творила с ними в подростковом возрасте»

1. «Есть надежда для каждого, кто уничтожил свои брови. Не сдавайтесь»

Бонус: «Я в старшей школе в 2005 году. Хочу сообщить, что теперь у меня полный набор нормальных человеческих бровей»

2005 год был темным временем для многих из нас. Я рада слышать, что твои брови пришли в себя. © Stayingveryverycalm / Reddit