20+ девушек слегка поколдовали над формой бровей и преобразились до неузнаваемости
Брови — важнейшая часть лица. Неправильно подобранная форма способна заставить человека выглядеть старше своих лет и может отрицательно повлиять на восприятие других черт. Поэтому так важно поскорее разобраться в том, как же корректировать волоски, чтобы они выглядели гармонично, и надо ли их трогать вообще.
AdMe.ru спешит поделиться фотографиями пользователей сети, которые долго экспериментировали с формой бровей, но в итоге довели ее до идеала. А в конце мы добавили бонус: показали, к чему приводит слепое следование трендам.
22. «Я думала, что выгляжу круто. Почему никто мне ничего не сказал?»
21. «Мое преображение»
20. «Путь с 2012 года»
- Раньше у вас был образ злодейки. Какая трансформация! © Curlywurlies / Reddit
19. «Сделала новую форму бровей своей подруге»
18. «Преображение моих бровей»
17. «Почему я думала, что тонкие брови меня украшают?»
16. «„До“ и „после“. Теперь я довольна»
15. «Преобразилась»
14. «Я не могу объяснить, как много для меня значат комплименты по поводу моих бровей. Это был долгий путь, и я горжусь своим новым образом»
13. «Я нуждалась в перманентном макияже»
12. «Я в средней школе и сейчас. Не идеально, но я горжусь улучшениями»
11. «Это потрясающе. Красивые брови полностью преображают лицо»
10. «Мои брови, когда я поступила в колледж, и как они выглядели, когда я его окончила»
9. «Микроблейдинг — это волшебство»
8. «7 лет назад и сегодня»
7. «Сбрила брови, но, думаю, я неплохо научилась делать их с нуля»
6. «Я наконец смирилась, что мои брови не должны быть похожи, как близнецы»
5. «Разница между фото составляет 4 года»
4. «Спустя 10 лет привела брови в порядок»
3. «Как вам мои успехи?»
- Потрясающе! Вы помолодели на 10 лет. © DorothyManthooth_ / Reddit
2. «Я благодарна, что волоски выросли после того, что я творила с ними в подростковом возрасте»
1. «Есть надежда для каждого, кто уничтожил свои брови. Не сдавайтесь»
Бонус: «Я в старшей школе в 2005 году. Хочу сообщить, что теперь у меня полный набор нормальных человеческих бровей»
- 2005 год был темным временем для многих из нас. Я рада слышать, что твои брови пришли в себя. © Stayingveryverycalm / Reddit
Как вы ухаживаете за своими бровями?
Фото на превью Yobeezy / Reddit
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