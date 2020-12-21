20 девушек показали свой зимний маникюр. Кажется, они будут круче всех на новогодних вечеринках
Новый год и Рождество — отличный повод обновить свой маникюр и стать настоящей звездой праздничного вечера. И поверьте, фантазия нынешних модниц поистине безгранична: тут и рисунки заснеженных зданий, и сосновые веточки, и даже герои любимых сериалов.
Мы в AdMe.ru не прочь поэкспериментировать с собственными ногтями и повторить некоторые смелые идеи, включая ногти-ластики из бонуса к этой статье.
Издалека даже непонятно, где ногти, а где елочная игрушка
«Меня удивило, как можно использовать обычную зубную щетку»
«Маникюр, с которым мое кольцо смотрится действительно круто»
«Да, они не идеальны и не такие модные, как у некоторых из вас. Но зато я сделала маникюр сама и горжусь»
Интересно, сколько времени мастер потратил на такой рисунок?
«На моих ногтях — заснеженные деревья»
Если вы вдруг забыли, какой год наступает, всегда можно посмотреть на ногти
Матовый зимний маникюр — элегантная классика
«Я увидела фото заснеженного маяка и подумала: „Отличный дизайн для ногтей“»
Хо-хо!
«Мне все равно, взрослая я или нет. Иногда для счастья мне нужны ногти с динозавриком»
А вот и рождественские гирлянды
Если бы принцесса Эльза из «Холодного сердца» сделала маникюр, ее ногти выглядели бы именно так
Волшебные зимние вишенки
Теперь ногти и кольцо будто одно целое
Кажется, будто ногти похожи на печеньки с белой глазурью
Серебряные кольца и «серебряные» ногти
«Я готова к Рождеству»
«Я год мечтала об этом образе и наконец-то упросила моего мастера сделать это. Довольна как слон»
Свадебно-новогодний маникюр. Для тех, кто хочет совместить сразу 2 праздника
Бонус: ногти — карандашные ластики. Для тех, у кого этот год был неудачным и кто хочет стереть его из памяти
А вы уже решили, как украсите свои ногти к наступающему Новому году и Рождеству? Или воспользуетесь одной из этих идей?