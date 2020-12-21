20 девушек показали свой зимний маникюр. Кажется, они будут круче всех на новогодних вечеринках

Новый год и Рождество — отличный повод обновить свой маникюр и стать настоящей звездой праздничного вечера. И поверьте, фантазия нынешних модниц поистине безгранична: тут и рисунки заснеженных зданий, и сосновые веточки, и даже герои любимых сериалов.

Мы в AdMe.ru не прочь поэкспериментировать с собственными ногтями и повторить некоторые смелые идеи, включая ногти-ластики из бонуса к этой статье.

Издалека даже непонятно, где ногти, а где елочная игрушка

«Меня удивило, как можно использовать обычную зубную щетку»

«Маникюр, с которым мое кольцо смотрится действительно круто»

«Да, они не идеальны и не такие модные, как у некоторых из вас. Но зато я сделала маникюр сама и горжусь»

Интересно, сколько времени мастер потратил на такой рисунок?

«На моих ногтях — заснеженные деревья»

Если вы вдруг забыли, какой год наступает, всегда можно посмотреть на ногти

Матовый зимний маникюр — элегантная классика

«Я увидела фото заснеженного маяка и подумала: „Отличный дизайн для ногтей“»

Хо-хо!

«Мне все равно, взрослая я или нет. Иногда для счастья мне нужны ногти с динозавриком»

А вот и рождественские гирлянды

Если бы принцесса Эльза из «Холодного сердца» сделала маникюр, ее ногти выглядели бы именно так

Волшебные зимние вишенки

Теперь ногти и кольцо будто одно целое

Кажется, будто ногти похожи на печеньки с белой глазурью

Серебряные кольца и «серебряные» ногти

«Я готова к Рождеству»

«Я год мечтала об этом образе и наконец-то упросила моего мастера сделать это. Довольна как слон»

Свадебно-новогодний маникюр. Для тех, кто хочет совместить сразу 2 праздника

Бонус: ногти — карандашные ластики. Для тех, у кого этот год был неудачным и кто хочет стереть его из памяти