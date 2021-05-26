20+ девушек нашли вдохновение для маникюра там, где остальные и не догадались бы

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Для выражения индивидуальности существует множество разнообразных способов. Но самый очевидный из них — преображение нашей внешности. Стиль и цвет одежды, длина волос и форма прически, макияж или его отсутствие — нам точно есть где разгуляться. И не последнее место в этом списке занимает декор ногтей.

Мы в AdMe.ru ценим в людях и смелость, и креатив. Именно этими качествами обладают героини нашей сегодняшней подборки, которые сумели создать крутые варианты маникюра.

То чувство, когда не можешь позволить себе драгоценные камни и приходится создавать их самостоятельно

«Вдохновилась этим „клубничным“ платьем, и теперь на моих натуральных ногтях есть ягодки»

«Забавно: я как этот Nintendo»

Новые ногти под стать новому колечку

«Мой пугающий призрачный маникюр»

«Картины Боба Росса на моих натуральных ногтях! Несколько часов рисовала их акриловой краской и крошечными кисточками»

Эти ногти разрисованы вручную в стиле японского художника хорроров Дзюндзи Ито

«Я сделала маникюр, вдохновившись искусством кинцуги»

«Мои ногти один в один повторяют одеяло»

«Почерпнула вдохновение в чашке кофе»

Мерцающие ногти с персонажами из «Унесенных призраками»

«Сделала маникюр, подходящий к моему обручальному кольцу»

«Отлично подходят к моей клавиатуре»

«Постаралась сделать так, чтобы ногти сочетались с этим чайным набором»

«Вдохновилась своим новым ковриком для патио»

«Мой маникюр и мышка»

Ногти в виде лава-ламп

«Обожаю яйца. Поэтому и решила сделать себе такой маникюр»

«Вдохновилась этой винтажной посудой»

«Я фанатка Гарри Поттера. Сама сделала себе такой маникюр»

«Мой муж попросил сделать ему бутерброды... Что ж, вот»