20+ девушек нашли вдохновение для маникюра там, где остальные и не догадались бы
Для выражения индивидуальности существует множество разнообразных способов. Но самый очевидный из них — преображение нашей внешности. Стиль и цвет одежды, длина волос и форма прически, макияж или его отсутствие — нам точно есть где разгуляться. И не последнее место в этом списке занимает декор ногтей.
Мы в AdMe.ru ценим в людях и смелость, и креатив. Именно этими качествами обладают героини нашей сегодняшней подборки, которые сумели создать крутые варианты маникюра.
То чувство, когда не можешь позволить себе драгоценные камни и приходится создавать их самостоятельно
«Вдохновилась этим „клубничным“ платьем, и теперь на моих натуральных ногтях есть ягодки»
«Забавно: я как этот Nintendo»
Новые ногти под стать новому колечку
«Мой пугающий призрачный маникюр»
«Картины Боба Росса на моих натуральных ногтях! Несколько часов рисовала их акриловой краской и крошечными кисточками»
Эти ногти разрисованы вручную в стиле японского художника хорроров Дзюндзи Ито
«Я сделала маникюр, вдохновившись искусством кинцуги»
«Мои ногти один в один повторяют одеяло»
«Почерпнула вдохновение в чашке кофе»
Мерцающие ногти с персонажами из «Унесенных призраками»
«Сделала маникюр, подходящий к моему обручальному кольцу»
«Отлично подходят к моей клавиатуре»
«Постаралась сделать так, чтобы ногти сочетались с этим чайным набором»
«Вдохновилась своим новым ковриком для патио»
«Мой маникюр и мышка»
Ногти в виде лава-ламп
«Обожаю яйца. Поэтому и решила сделать себе такой маникюр»
«Вдохновилась этой винтажной посудой»
«Я фанатка Гарри Поттера. Сама сделала себе такой маникюр»
«Мой муж попросил сделать ему бутерброды... Что ж, вот»
А вы любите экспериментировать с маникюром? Или вам больше по душе натуральные оттенки?
Фото на превью lilmurokes / Reddit
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