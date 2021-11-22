20+ девушек, которым незнакомцы посоветовали новую прическу. А они рискнули послушаться — и вышло вау

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Часто девушки жаждут экспериментов со своей прической. Но не всегда за советом о том, как поменяться, стоит идти к близким. Иногда более стоящее предложение могут озвучить незнакомцы. Хотя идеи посторонних людей бывают смелыми, девушки идут на риск и преображаются кардинально: например, из блондинки красятся в немыслимо яркий цвет или вовсе оставляют на голове лишь пару сантиметров волос.

AdMe.ru присмотрелся к фото тех, кто последовал рекомендациям пользователей сети, и вот наиболее смелые преображения.

«Чувствовала себя старой и унылой. Теперь я так помолодела. Спасибо за советы, я в восторге»

«Спросила в сети, что мне делать со своей прической. Мне предложили покраситься в красный. Я бросила вызов. Приняла ли я правильное решение?»

«Впервые покрасила волосы по совету пользователей сети, раньше они были темно-каштановыми»

«Мне посоветовали, как можно поменяться. Теперь я в восторге от новой себя»

«Мне предложили состричь длину. Теперь соблазн сделать еще короче»

«Я прислушалась к совету, который мне дали»

«Я сделала решительный шаг благодаря советам незнакомцев. Поменяла украшения для пирсинга, состригла волосы, теперь я новый человек»

«Без поддержки было бы нелегко решиться на короткое каре»

«До и после. Получилась многослойная прическа»

«Сегодня наконец превратилась из брюнетки в блондинку»

«До и после. Это стоило того»

«Никогда раньше у меня не было такой короткой прически»

«Отрезала длинные волосы. Может быть, еще и цвет изменить?»

«Около месяца назад я спрашивала в соцсети, покрасить ли мои волосы в более светлый цвет. Я решилась»

«Вот что я сделала со своими волосами»

«Я последовала совету пользователей соцсети и покрасила волосы в темно-медный цвет. Вам нравится?»

«Теперь пришло время обратиться за советом, как укладывать такие короткие волосы»

«Спасибо всем за советы. Сделала решительный шаг, и я так рада, что пошла на это»

«Моя младшая сестра прислушалась к совету и постриглась. Она захотела поделиться своим фото „после“. Она никогда раньше не выглядела так хорошо»

«Обожаю свой новый цвет волос! До и после. Спасибо, ребята, за совет»

Ты выглядишь на 10 лет моложе. © misslolopowers / Reddit

«Прочитав ваши советы, я все-таки решилась перекраситься»

Это 10 из 10. © yeahcoolalright / Reddit