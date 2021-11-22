20+ девушек, которым незнакомцы посоветовали новую прическу. А они рискнули послушаться — и вышло вау
Часто девушки жаждут экспериментов со своей прической. Но не всегда за советом о том, как поменяться, стоит идти к близким. Иногда более стоящее предложение могут озвучить незнакомцы. Хотя идеи посторонних людей бывают смелыми, девушки идут на риск и преображаются кардинально: например, из блондинки красятся в немыслимо яркий цвет или вовсе оставляют на голове лишь пару сантиметров волос.
AdMe.ru присмотрелся к фото тех, кто последовал рекомендациям пользователей сети, и вот наиболее смелые преображения.
«Чувствовала себя старой и унылой. Теперь я так помолодела. Спасибо за советы, я в восторге»
«Спросила в сети, что мне делать со своей прической. Мне предложили покраситься в красный. Я бросила вызов. Приняла ли я правильное решение?»
«Впервые покрасила волосы по совету пользователей сети, раньше они были темно-каштановыми»
«Мне посоветовали, как можно поменяться. Теперь я в восторге от новой себя»
«Мне предложили состричь длину. Теперь соблазн сделать еще короче»
«Я прислушалась к совету, который мне дали»
«Я сделала решительный шаг благодаря советам незнакомцев. Поменяла украшения для пирсинга, состригла волосы, теперь я новый человек»
«Без поддержки было бы нелегко решиться на короткое каре»
«До и после. Получилась многослойная прическа»
«Сегодня наконец превратилась из брюнетки в блондинку»
«До и после. Это стоило того»
«Никогда раньше у меня не было такой короткой прически»
«Отрезала длинные волосы. Может быть, еще и цвет изменить?»
«Около месяца назад я спрашивала в соцсети, покрасить ли мои волосы в более светлый цвет. Я решилась»
«Вот что я сделала со своими волосами»
«Я последовала совету пользователей соцсети и покрасила волосы в темно-медный цвет. Вам нравится?»
«Теперь пришло время обратиться за советом, как укладывать такие короткие волосы»
«Спасибо всем за советы. Сделала решительный шаг, и я так рада, что пошла на это»
«Моя младшая сестра прислушалась к совету и постриглась. Она захотела поделиться своим фото „после“. Она никогда раньше не выглядела так хорошо»
«Обожаю свой новый цвет волос! До и после. Спасибо, ребята, за совет»
- Ты выглядишь на 10 лет моложе. © misslolopowers / Reddit
«Прочитав ваши советы, я все-таки решилась перекраситься»
- Это 10 из 10. © yeahcoolalright / Reddit
Как вы относитесь к кардинальной смене прически? Какие эксперименты с волосами были у вас?
Фото на превью herbcats / Reddit
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