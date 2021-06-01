20+ девушек с длинной косой сказали: «Да гори оно все огнем» — и решились на стрижку

Есть женщины, которые привыкли часто менять имидж. Короткая стрижка, яркое окрашивание — все воспринимается спокойно. Но для некоторых поход к парикмахеру — событие, к которому нужно долго готовиться. Одна девушка из нашей статьи годами не решалась на перемены, а потом внезапно шокировала мужа. И пусть для кого-то это просто волосы, но как же сразу меняется внешность после стрижки.

В AdMe.ru убеждены, что внешность женщины достойна комплиментов всегда. Но то, как легко можно сбросить несколько лет, всего лишь сделав стрижку, впечатляет.

«Всю жизнь были длинные волосы, берегла их. В какой-то момент надоело и отрезала их к чертям. Увидев меня, муж только и мог сказать: „А почему так коротко?“»

«Просто балдею от своего нового образа»

«Не могла по достоинству оценить свои заслуги, пока не сделала такой коллаж. Конечно, не обошлось и без стрижки»

«Наконец-то добралась до парикмахера»

«Постригла челку, и друзья теперь говорят, что я как будто другой человек»

«Всегда считала, что у меня слишком пухлое лицо для коротких волос. Но я влюбилась в одну стрижку и отнесла фото своему стилисту. И вот что получилось!»

«Совсем недавно коротко постриглась и чувствую себя именно так, как надо»

«На днях сделала самую короткую стрижку в жизни. Еще и розовый добавила»

«Решилась постричься благодаря советам»

«Обрезать волосы было лучшим решением, которое я когда-либо принимала»

«Избавилась от своих посеченных волос с такой вот экспресс-стрижкой»

«Сделала себе короткую стрижку и покрасилась в блонд. Думаю, на лето самое оно»

«Так взволнована, наконец-то сделала это»

«Пару недель назад я задала вопрос в сети, а потом мне в директ прислали несколько сообщений с советами. И вот я постриглась»

«Отрезала свою метелку»

«Итак, я это сделала»

«Мое „до и после“»

«Решила обрезать свои волосы (почти 20 см), так как они уже были в ужасном состоянии. И мне так нравится результат!»

«День стрижки! И я тащусь от результата»

«Никогда еще не была так рада своей прическе! Наконец попробовала стрижку в технике DevaCut»

«Благодарна всем рекомендациям. Так рада видеть себя с такой стрижкой»