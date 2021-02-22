20+ девушек, которые всякое повидали, но это только заострило их языки

Каждый день с девушками случается множество всевозможных приключений. Вот на улице лютый мороз, а именно сегодня нужно умудриться выглядеть максимально привлекательно. Или поставила перед собой цель спортом позаниматься — а ведь так не хочется. И, как ни крути, разбираться в этом жизненном водовороте гораздо проще, если вдоволь запастись иронией. А то и едким сарказмом.

Мы в AdMe.ru просто не смогли пройти мимо откровений девушек, чья житейская мудрость с легкостью поднимает настроение . А в бонусе вас ждет очень меткое доказательство того, что некоторым людям всякие мудрые советы лучше держать при себе .

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Бонус: а вот некоторым людям лучше свои советы не раздавать. Совсем