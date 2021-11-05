20 девушек, которые так здорово орудуют всеми этими помадами и тенями, что даже завидно становится

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Героинь нашей статьи можно смело назвать настоящими заклинательницами теней и помад — так мастерски они ими орудуют. Эти дамы не боятся рисовать причудливые стрелочки, сочетать, казалось бы, несочетаемые цвета и вообще по-всякому экспериментировать с макияжем.

Нам в AdMe.ru всегда приятно смотреть на девушек, которые умеют грамотно наносить макияж и знают, как его подать.

«Попробовала нарисовать себе веснушки. 27 лет — это ведь не слишком поздно для экспериментов, правда?»

«Попыталась повторить контурный макияж Адель из ее недавнего поста в интернете»

«Я очень старалась довести до совершенства стрелочки, которые подходят для моих глаз с нависшим веком»

«Теперь я не хочу краситься по другому».

«Вот как я накрасилась для прогулки сегодня вечером»

«После напряженной недели нет ничего лучше, чем терапия макияжем»

Макияж для вечеринки, вдохновленный образом Бритни Спирс

«Мы с мужем сегодня оба получили новую работу. Вот как я решила накраситься, чтобы отпраздновать это»

«В кои-то веки сделала макияж со своими натуральными ресницами»

Мягкие кирпично-розовые тона для осени

Макияж в стиле 60-х

«Мой образ на Хеллоуин с тенями для век „жуткого“ цвета»

Мягкий атмосферный макияж для осени

Естественная кожа, пышные ресницы

«Я только что купила новую косметику и решила создать простой, но элегантный образ»

«Обожаю это цветовое сочетание!»

Макияж глаз, вдохновленный Софи Лорен

Дымчатый нюд для осени

«Коллега постоянно отпускает на работе гадкие комментарии. Чтобы ей противостоять, я решила прийти сегодня вот с таким макияжем»

«Слева — то, как меня накрасил муж. Справа — как я попыталась все исправить»

«Дерзкие» губы повышают уверенность в себе, даже если вы не собираетесь никуда идти