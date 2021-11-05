20 девушек, которые так здорово орудуют всеми этими помадами и тенями, что даже завидно становится
Героинь нашей статьи можно смело назвать настоящими заклинательницами теней и помад — так мастерски они ими орудуют. Эти дамы не боятся рисовать причудливые стрелочки, сочетать, казалось бы, несочетаемые цвета и вообще по-всякому экспериментировать с макияжем.
Нам в AdMe.ru всегда приятно смотреть на девушек, которые умеют грамотно наносить макияж и знают, как его подать.
«Попробовала нарисовать себе веснушки. 27 лет — это ведь не слишком поздно для экспериментов, правда?»
«Попыталась повторить контурный макияж Адель из ее недавнего поста в интернете»
«Я очень старалась довести до совершенства стрелочки, которые подходят для моих глаз с нависшим веком»
«Теперь я не хочу краситься по другому».
«Вот как я накрасилась для прогулки сегодня вечером»
«После напряженной недели нет ничего лучше, чем терапия макияжем»
Макияж для вечеринки, вдохновленный образом Бритни Спирс
«Мы с мужем сегодня оба получили новую работу. Вот как я решила накраситься, чтобы отпраздновать это»
«В кои-то веки сделала макияж со своими натуральными ресницами»
Мягкие кирпично-розовые тона для осени
Макияж в стиле 60-х
«Мой образ на Хеллоуин с тенями для век „жуткого“ цвета»
Мягкий атмосферный макияж для осени
Естественная кожа, пышные ресницы
«Я только что купила новую косметику и решила создать простой, но элегантный образ»
«Обожаю это цветовое сочетание!»
Макияж глаз, вдохновленный Софи Лорен
Дымчатый нюд для осени
«Коллега постоянно отпускает на работе гадкие комментарии. Чтобы ей противостоять, я решила прийти сегодня вот с таким макияжем»
«Слева — то, как меня накрасил муж. Справа — как я попыталась все исправить»
«Дерзкие» губы повышают уверенность в себе, даже если вы не собираетесь никуда идти
А вы любите краситься или предпочитаете естественность?
Фото на превью catalarm / Reddit
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