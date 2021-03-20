20 девушек, которые так ловко орудуют тушью и тенями, что даже завидно становится

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Героини нашей статьи собственным примером доказали, что за крутым образом необязательно идти к визажисту. Нанести повседневный макияж за 5 минут, нарисовать идеальные стрелки или накраситься на собственную свадьбу для них вообще не проблема. И получается это у них так здорово, что грех не похвастаться.

Мы в AdMe.ru в восторге от того, как некоторым девушкам удается подчеркнуть свою красоту с помощью капельки туши и румян.

«У меня скоро свадьба, и я решила накраситься сама»

«Обожаю естественный вид и свои веснушки!»

«По словам моего мужа, это „немножко чересчур“»

«Графическая подводка на моем двойном веке»

«Решила сделать естественный макияж хоть раз. Обычно я крашусь куда ярче»

«Поэкспериментировала сегодня с голубой подводкой»

«Слева я без макияжа, а справа — с „макияжем без макияжа“»

«Недавно мой коллега сказал, что ненавидит, когда женщины слишком сильно красятся. Что ж, естественно, на работу сегодня я пришла вот так»

«Крашусь дешевой аптечной косметикой. Я ветеринарная медсестра, и обычно весь мой макияж стирается поцелуями собак»

«Накрасилась тенями из аптеки»

«Тренируюсь наносить свадебный макияж. Это мой первый и, вероятно, самый драматичный образ»

«Попробовала сделать тонкую подводку с тенью под ней в стиле Мэрилин Монро»

«Хотела сделать легкий макияж, получилось классно»

«Попробовала нанести тени по-новому»

«Я очень нервничала из-за того, что сама наносила свадебный макияж. Зато, если бы что-то пошло не так, я винила бы в этом только себя»

Магия косметики, даже если ее совсем немного

«Мне очень понравились эти розовые нотки, которые я сегодня добавила»

«Легкий макияж под мой новый рыжий цвет волос»

«Вот как я накрасилась на собственную свадьбу»

«Сегодня я попробовала сделать естественный макияж и почувствовала себя очень красивой»