20+ рукодельниц, которые любую тряпку могут превратить в стильную вещицу всем на зависть

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Сегодня в магазинах можно купить одежду на любой вкус и кошелек. Авторские наряды, созданные в единственном экземпляре, обычно стоят как крыло самолета. Однако нет совершенно никакой необходимости тратить на эксклюзивные платья кучу денег. При наличии фантазии и минимальных навыков шитья их можно создать самостоятельно из подручных материалов.

Мы в AdMe.ru уважаем тех, кто способен рассмотреть очертания головокружительного наряда в простыне, шторе или полотенце. Пожалуй, такие идеи стоят того, чтобы их воплотить.

«4 месяца назад я начала шить. Первое платье сделано из шторы, а второе — из простыни. Ткани и фурнитуру я нашла в комиссионках»

«Из мужской рубашки сделала топ с запахом, а из простыни — брюки»

«Сшила свитер из одеяла»

«Сделала из рубашки модную блузу, еще и на подушку материала хватило»

«Я сшила пляжный костюм в винтажном стиле из штор!»

«Сшила платье из простыни»

Выглядишь как парижанка. Отличная работа! © Vickyyy95 / Reddit

«Сделала платье из папиного пиджака»

«Купила в комиссионке скатерть и сшила из нее пальто»

«Мое первое платье из простыни»

«Создала наряд в стиле 60-х из старой занавески для душа»

«Превратила бесформенное платье в модный сарафан»

«Мы с дочерью переделали джинсы в джинсовые куртки! Получилось довольно мило»

«Превратила скатерть с вышивкой в симпатичное платье»

«Не могу перестать шить одежду из кухонных полотенец»

«Сшила платье из пододеяльника, который купила в комиссионке»

«Сделала куртку из палантинов на флисовой подкладке. Очень теплая!»

«Превратила мужскую рубашку в женственное платье»

«Сшила юбку в цветочек из старого одеяла»

«Я сделала платье-накидку из полотенец для похода в бассейн и обратно»

«Сшила корсет в стиле XVIII века из портьеры, купленной в комиссионке»

«Сделала платье из тюля и обрезков подкладочной ткани»