20+ рукодельниц, которые любую тряпку могут превратить в стильную вещицу всем на зависть
Сегодня в магазинах можно купить одежду на любой вкус и кошелек. Авторские наряды, созданные в единственном экземпляре, обычно стоят как крыло самолета. Однако нет совершенно никакой необходимости тратить на эксклюзивные платья кучу денег. При наличии фантазии и минимальных навыков шитья их можно создать самостоятельно из подручных материалов.
Мы в AdMe.ru уважаем тех, кто способен рассмотреть очертания головокружительного наряда в простыне, шторе или полотенце. Пожалуй, такие идеи стоят того, чтобы их воплотить.
«4 месяца назад я начала шить. Первое платье сделано из шторы, а второе — из простыни. Ткани и фурнитуру я нашла в комиссионках»
«Из мужской рубашки сделала топ с запахом, а из простыни — брюки»
«Сшила свитер из одеяла»
«Сделала из рубашки модную блузу, еще и на подушку материала хватило»
«Я сшила пляжный костюм в винтажном стиле из штор!»
«Сшила платье из простыни»
- Выглядишь как парижанка. Отличная работа! © Vickyyy95 / Reddit
«Сделала платье из папиного пиджака»
«Купила в комиссионке скатерть и сшила из нее пальто»
«Мое первое платье из простыни»
«Создала наряд в стиле 60-х из старой занавески для душа»
«Превратила бесформенное платье в модный сарафан»
«Мы с дочерью переделали джинсы в джинсовые куртки! Получилось довольно мило»
«Превратила скатерть с вышивкой в симпатичное платье»
«Не могу перестать шить одежду из кухонных полотенец»
«Сшила платье из пододеяльника, который купила в комиссионке»
«Сделала куртку из палантинов на флисовой подкладке. Очень теплая!»
«Превратила мужскую рубашку в женственное платье»
«Сшила юбку в цветочек из старого одеяла»
«Я сделала платье-накидку из полотенец для похода в бассейн и обратно»
«Сшила корсет в стиле XVIII века из портьеры, купленной в комиссионке»
«Сделала платье из тюля и обрезков подкладочной ткани»
Героини нашей статьи шьют нетривиальные наряды из любых подручных материалов. А каким видом творчества занимаетесь вы?
Фото на превью ktkn0423 / Reddit, Nerrnerr / Reddit, Stinkysnarly / Reddit
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