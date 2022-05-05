20+ девушек, которые создают шикарные наряды из того, что под руку подвернется

Сегодня в магазинах можно купить одежду на любой вкус. Однако тем, кому хочется чего-то по-настоящему неповторимого, приходится прикладывать некоторые усилия, чтобы выглядеть не как все. Например, брать в руки иголку и нитку и шить наряды самостоятельно. Причем для этого необязательно покупать новую ткань — можно обойтись и подручными материалами.

Мы в AdMe.ru рассмотрели работы рукодельниц из интернета и в очередной раз убедились: создавать крутую одежду можно вообще из чего угодно.

«Учусь шить из подручных материалов. Вот некоторые из моих творений. Первое платье из штор, а цветочная часть второго — это бывшая скатерть»

«Сшила себе шикарное домашнее пальто из 2 покрывал на кровать. На все про все у меня ушло около 2,5 часов»

«Сварганила рубашку из кухонного полотенца»

«Шью худи из старых свитеров»

Много-много простыней превратились в шикарную юбку

«Я взяла старую футболку моего отца и превратила ее в платье с открытыми плечами»

«Продолжаю изучать методы квилтинга и шью одежду из старых джинсов и вельветовых штанов»

Квилтинг — это техника изготовления лоскутных стеганых изделий. — Прим. AdMe.ru.

«Я сшила платье из наволочки»

«Сделала эти крутые брюки-кюлоты из старой простыни, и я в них просто влюблена»

«Сшила детское платьице и шорты из мужской рубашки»

«Взяла старые штаны и сделала из них топик. Швейной машинки у меня нет, поэтому пришлось шить вручную»

«Я попыталась сшить платье для выпускного из розового балдахина. Как вам?»

«Комплект, который я сделала из старых джинсов и кимоно»

«Решила сшить себе юбку из пододеяльника»

«Переделала старую рубашку мужа в платье. Моя цель — начать шить свою одежду»

«Моя мама сварганила это платье из старого пододеяльника»

«Превратила большие льняные брюки в самый удобный комбинезон»

«Папа отдал мне кучу своих старых классических рубашек, и 4 из них я превратила в это платье»

«Сшила корсет в духе эпохи Возрождения из занавесок»

«Переделала старое одеяло в новое любимое пальто»

«Сшила рубашку из скатерти»

«Сделала платье из блузки, которую мама собиралась выкинуть»