20+ девушек, которые создают шикарные наряды из того, что под руку подвернется
Сегодня в магазинах можно купить одежду на любой вкус. Однако тем, кому хочется чего-то по-настоящему неповторимого, приходится прикладывать некоторые усилия, чтобы выглядеть не как все. Например, брать в руки иголку и нитку и шить наряды самостоятельно. Причем для этого необязательно покупать новую ткань — можно обойтись и подручными материалами.
Мы в AdMe.ru рассмотрели работы рукодельниц из интернета и в очередной раз убедились: создавать крутую одежду можно вообще из чего угодно.
«Учусь шить из подручных материалов. Вот некоторые из моих творений. Первое платье из штор, а цветочная часть второго — это бывшая скатерть»
«Сшила себе шикарное домашнее пальто из 2 покрывал на кровать. На все про все у меня ушло около 2,5 часов»
«Сварганила рубашку из кухонного полотенца»
«Шью худи из старых свитеров»
Много-много простыней превратились в шикарную юбку
«Я взяла старую футболку моего отца и превратила ее в платье с открытыми плечами»
«Продолжаю изучать методы квилтинга и шью одежду из старых джинсов и вельветовых штанов»
Квилтинг — это техника изготовления лоскутных стеганых изделий. — Прим. AdMe.ru.
«Я сшила платье из наволочки»
«Сделала эти крутые брюки-кюлоты из старой простыни, и я в них просто влюблена»
«Сшила детское платьице и шорты из мужской рубашки»
«Взяла старые штаны и сделала из них топик. Швейной машинки у меня нет, поэтому пришлось шить вручную»
«Я попыталась сшить платье для выпускного из розового балдахина. Как вам?»
«Комплект, который я сделала из старых джинсов и кимоно»
«Решила сшить себе юбку из пододеяльника»
«Переделала старую рубашку мужа в платье. Моя цель — начать шить свою одежду»
«Моя мама сварганила это платье из старого пододеяльника»
«Превратила большие льняные брюки в самый удобный комбинезон»
«Папа отдал мне кучу своих старых классических рубашек, и 4 из них я превратила в это платье»
«Сшила корсет в духе эпохи Возрождения из занавесок»
«Переделала старое одеяло в новое любимое пальто»
«Сшила рубашку из скатерти»
«Сделала платье из блузки, которую мама собиралась выкинуть»
А как считаете вы: есть смысл шить одежду из подручных материалов или проще купить готовую в магазине?
Фото на превью smilesfornicole / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ девушек, которые создают шикарные наряды из того, что под руку подвернется
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